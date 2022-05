Death Stranding is vijf miljoen keer verkocht

Kojima Productions heeft tot maart 2021 vijf miljoen exemplaren verkocht van Death Stranding voor de PlayStation 4 en pc. De ontwikkelaar spreekt van 'behoorlijk goede' cijfers. Eind september komt het spel met diverse uitbreidingen naar de PS5.

Jay Boor, die als uitgever werkt bij Kojima Productions, noemt de verkoopcijfers in een interview met Gamesindustry.biz. Het is niet bekend hoeveel exemplaren van de PS4- en pc-versies afzonderlijk zijn verkocht. Death Stranding verscheen in november 2019 voor Sony's console en kwam in juli 2020 uit voor de pc.

Death Stranding is de eerste game van Kojima Productions en Boor is positief over de verkoopcijfers. De studio werd opgericht door Hideo Kojima, nadat hij in 2015 vertrok bij Konami. Death Stranding kwam tot stand in samenwerking met Sony en is ook niet voor Xbox-consoles verschenen.

Op 24 september verschijnt Death Stranding Director's Cut voor de PlayStation 5. Dat gaat om een verbeterde versie van de game voor de nieuwe console, met ook inhoudelijke vernieuwingen. Zo krijgt de Director's Cut nieuwe verhaalmissies, extra wapens en nieuwe voertuigen. Ook krijgt het spel een racemodus met online leaderboards.

Het Social Strand-systeem, de asynchrone multiplayerfunctie van het spel, wordt ook uitgebreid in de nieuwe versie van het spel. Daarover zal Kojima Productions in de komende weken meer bekendmaken. Of de Director's Cut ook naar de pc komt, is nog niet bekend. Vooralsnog is die enkel door Sony aangekondigd voor de PS5. Bezitters van de PS4-versie en een PlayStation 5-console, kunnen voor 10 euro upgraden naar de geüpgradede PS5-versie van het spel.