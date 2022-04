Gerucht: deal tussen Microsoft en Kojima voor Xbox-game is nabij

Microsoft en game-ontwikkelaar Hideo Kojima zouden een intentieverklaring getekend hebben om verdere afspraken te maken over een te ontwikkelen Xbox-game. De twee partijen zouden al maanden met elkaar in gesprek zijn.

In de intentieverklaring staat volgens VentureBeat dat de twee partijen juridische details over het maken en uitbrengen van een nieuwe Xbox-game gaan uitwerken. Volgens journalist Jeff Grubb, die goede bronnen heeft in de gamesindustrie, is het een mijlpaal in de onderhandelingen tussen Microsoft en Kojima.

Het team van Kojima zou al maanden met Microsoft in overleg zijn over een mogelijke samenwerking en volgens Grubb zou Kojima met name geïnteresseerd zijn vanwege de cloudtechnologie van Microsoft. Hij stelt dat de recente aanstelling van Kim Swift als senior director of cloud gaming daar ook mee te maken heeft. Zij zou Kojima moeten assisteren bij het maken van een game.

Wat voor game Kojima voor Xbox zou willen maken en op welke manier cloudtechnologie daarvoor ingezet wordt, is niet bekend. Microsoft gebruikt cloudservers voor het streamen van games naar mobiele apparaten en browsers, maar ook voor de enorme spelwereld van Flight Simulator.

Als Microsoft en Kojima tot een deal komen, duurt het vermoedelijk nog jaren voordat er daadwerkelijk een game uitkomt. Eind vorig jaar maakte Kojima Productions bekend te werken aan een nieuw project, zonder daar verdere details over te geven.

Kojima is de bedenker van de Metal Gear Solid-serie en werkte jarenlang voor Konami. In 2015 vertrok hij en ging hij voor zichzelf aan de slag. In samenwerking met Sony maakte hij Death Stranding, maar die game verscheen later ook voor de pc. Tijdens de E3 toonde Sony een teaser van een Director's Cut van die game. Die video zit echter ook vol met verwijzingen naar Metal Gear Solid.