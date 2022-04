The Medium-maker gaat samenwerken met Konami, werkt mogelijk aan Silent Hill

The Medium-ontwikkelaar Bloober Team gaat een samenwerking aan met Konami. Daarmee mag de studio games maken die gebaseerd zijn op 'bestaande en nieuwe franchises' van Konami. Volgens anonieme bronnen zou een project gebaseerd zijn op Silent Hill.

In een statement melden de twee bedrijven dat ze een 'strategische samenwerkingsovereenkomst' hebben getekend. Met de samenwerking zullen de twee bedrijven kennis uitwisselen en gezamenlijk games ontwikkelen. De bedrijven maken verder niets bekend over de verdere invulling van het partnerschap. Konami meldt dat de twee bedrijven 'meer informatie zullen delen zodra de details van de samenwerking zijn besloten'.

Video Games Chronicle schrijft echter dat een van de projecten gerelateerd zou zijn aan Silent Hill. De website baseert zich op anonieme bronnen die bekend zijn met de plannen van de twee bedrijven. VGC publiceert vaker informatie over onaangekondigde games en voorspelde onder andere de komst van de Mario 3D All Stars-collectie voor de Nintendo Switch.

Het gerucht dat Bloober Team aan een Silent Hill-game werkt, komt niet geheel onverwacht. De studio ontwikkelt voornamelijk horrorgames en hintte in februari al dat het werkt aan een grote horrorfranchise van een ander bedrijf. "We werken al meer dan een jaar aan een andere horrorfranchise en we doen dit voor een zeer bekende uitgever", vertelde Bloober Team-ceo Piotr Babieno aan Gamesindustry.biz.

Er gaan al langer geruchten rond over de komst van een nieuwe Silent Hill-game. Silent Hill-componist Yakira Yamaoka zei in februari dat hij bezig was met de muziek voor een onaangekondigd project dat deze zomer onthuld zou worden, meldt ook Eurogamer. "Ik denk dat het diegene is waar je van hoopt te horen", vertelde de componist in een interview. Die video werd later offline gehaald nadat de uploader een verzoek daartoe had ontvangen.

De meest recente game in de horrorfranchise, Silent Hill Downpour, verscheen in 2012. Konami werkte sindsdien wel aan een Silent Hill-game met Metal Gear-maker Hideo Kojima en filmregisseur Guillermo del Toro, maar dat project werd in 2015 geschrapt nadat de relatie tussen Kojima en Konami verslechterde. Daarna zou Konami verschillende opties overwogen hebben voor een reboot van de Silent Hill-franchise. De uitgever zou onder andere Dark Pictures-ontwikkelaar Supermassive benaderd hebben, maar dit project zou niet van de grond zijn gekomen, schrijft Eurogamer.

Bloober Team bracht begin dit jaar zijn meest recente horrorgame, The Medium, uit