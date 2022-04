Telemarketing zonder toestemming vooraf is vanaf donderdag bij wet verboden

Telemarketing zonder voorafgaande toestemming is vanaf donderdag verboden door een wijziging van de Telecommunicatiewet. Bedrijven mogen alleen klanten bellen na toestemming. Het bel-me-niet-register is daardoor niet langer nodig.

Voor het verbod is artikel 11.7 van de Telecommunicatiewet aangepast. Als consumenten klant zijn, mogen ze drie jaar lang door het bedrijf gebeld worden en daarna is nieuwe toestemming nodig. Het verbod moet ervoor zorgen dat klachten over telemarketing verdwijnen. Die klachten bleven aanhouden, ondanks het bestaan van het bel-me-niet-register.

De persoonsgegevens in het register worden vernietigd. In het register stonden inmiddels meer dan 9,5 miljoen telefoonnummers. Het register heeft ongeveer tien jaar bestaan. Telemarketingbedrijven droegen de kosten voor de exploitatie, die ongeveer een half miljoen euro per jaar bedroegen.

Aan de toestemming om mensen te bellen zijn eisen verbonden. Een voor-aangevinkt vakje is bijvoorbeeld niet toegestaan. Bedrijven moeten mensen expliciet toestemming vragen voor telemarketing en het mag geen onderdeel zijn van toestemming voor van alles en nog wat. Ook mag anoniem bellen niet meer; de beller moet duidelijk zijn voor de klant. Daarnaast moet de toestemming makkelijk in te trekken zijn.