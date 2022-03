Death Stranding Director's Cut komt 'binnenkort' uit voor PlayStation 5

Er komt een Director's Cut van Death Stranding voor de PlayStation 5. Hideo Kojima maakte dat bekend tijdens het Summer Game Fest. Er werden ook beelden getoond, die wijzen naast grafische verbeteringen ook op op nieuwe omgevingen en vijanden.

Wat de nieuwe versie precies voor veranderingen met zich meebrengt ten opzichte van de game die in 2019 verscheen, is nog niet bekend. Hideo Kojima, topman van studio Kojima Productions, zei daar nog niets over.

In een video is acteur Norman Reedus te zien in zijn rol als Sam, het hoofdpersonage van Death Stranding. Ook zijn nieuwe vijanden te zien en de omgeving waarin de video zich afspeelt, zit niet in het oorspronkelijke spel. De video lijkt te hinten op stealth-gameplay zoals die ook in de Metal Gear-games voorkomt. Die games zijn ook door Kojima gemaakt.

Over 'enkele weken' worden er meer details bekendgemaakt over Death Stranding Director's Cut. Vermoedelijk gebeurt dat in een presentatie van Sony. De game werd aangekondigd met het PlayStation Studios-logo en verschijnt voor zover bekend alleen voor de PlayStation 5.