Pentagon: DJI-drones blijven potentieel veiligheidsrisico voor Verenigde Staten

Het Amerikaanse ministerie van Defensie ziet de drones van DJI nog steeds als een mogelijk veiligheidsrisico voor de VS. Dat laat het ministerie weten in een statement. Eerder lekte een vroege versie van een rapport uit, waarin het Pentagon juist het tegenovergestelde schreef.

"Het ministerie van Defensie is van oordeel dat de door DJI geproduceerde systemen een potentieel gevaar voor de nationale veiligheid vormen", schrijft het Pentagon in een statement. Dat is in tegenstelling tot een uitgelekte versie van een rapport, waarin het Amerikaanse ministerie van Defensie juist stelde dat enkele DJI-modellen als veilig werden bevonden, meldde nieuwswebsite The Hill. Daarin testte het ministerie twee DJI-drones die specifiek zijn gemaakt voor gebruik door overheden. De overheid zou 'geen kwaadaardige code of opzet' hebben gevonden.

Het Pentagon stelt nu dat dit rapport 'onnauwkeurig en ongecoördineerd' is. "De onbevoegde vrijgave daarvan wordt momenteel onderzocht door het ministerie", aldus het Pentagon. In het statement laat het Pentagon weten dat het de drones van Chinese fabrikant DJI nog steeds niet als veilig beoordeelt, waardoor ze niet zomaar gekocht of gebruikt mogen worden door de Amerikaanse overheid.

Het Amerikaanse ministerie van Defensie vaardigde in 2018 een verbod uit op de aankoop en het gebruik van alle commerciële drones binnen de Amerikaanse regering, ongeacht de fabrikant. Dat deed het Pentagon vanwege 'zorgen over cyberveiligheid'. Het jaar daarop nam het Amerikaanse Congres een wet aan die specifiek de aankoop en het gebruik van in China geproduceerde drones en onderdelen verbiedt.

Eind 2020 werd DJI bovendien betrokken bij een handelsverbod door de regering van de VS, samen met halfgeleiderfabrikant SMIC. Daarmee worden Amerikaanse bedrijven verboden om handel te drijven met DJI. Amerikaanse klanten kunnen hun DJI-drones wel blijven gebruiken, meldde het bedrijf later in een reactie.

Het Amerikaanse ministerie van Defensie laat weten dat eenheden van het ministerie van Defensie nog steeds commerciële, off-the-shelf drones kunnen aanschaffen; dit wordt per geval beoordeeld. Als een aankoop wordt vrijgesteld van de wet, zijn de overheidsinstanties in kwestie onderhevig aan 'diverse maatregelen' om te waarborgen dat 'gevoelige gegevens niet worden vrijgegeven', aldus het Pentagon, dat ook stelt dat 'het beperken van risico's door onbemande luchtvaartuigen, inclusief die van DJI, een prioriteit blijft'.