299 dollar kostende DJI Mini SE-drone verschijnt bij Amerikaanse retailer

De Amerikaanse retailer Walmart heeft vroegtijdig informatie over een onaangekondigde drone van DJI online gezet. Deze DJI Mini SE zou 299 dollar kosten en zou video's kunnen opnemen met een resolutie van 2720x1530 pixels op 30fps.

Met die opnameresolutie toont de onaangekondigde DJI Mini SE grote gelijkenissen met de eerste generatie DJI Mavic Mini uit 2019, merkt ook The Verge op. De drone weegt 249 gram, net als de Mavic Mini. Daarmee valt de drone precies onder de laagste categorie van de Europese droneregels, waardoor bijvoorbeeld geofencing niet verplicht is.

Verder is de accuduur van dertig minuten per accu vergelijkbaar met die van de Mavic Mini. Datzelfde geldt voor het bereik van zes kilometer. De Mini SE zou daarmee geen gebruikmaken van OcuSync om de drone te verbinden met de meegeleverde controller. OcuSync gebruikt daarvoor de 2,4GHz- of 5,8GHz-band, waardoor drones met die functies een beter bereik moeten hebben.

The Verge claimt dat de prijs van 299 dollar aanvankelijk vermeld werd op de website van Walmart, hoewel dit inmiddels verwijderd lijkt te zijn. Tegelijkertijd is er een afbeelding op Twitter verschenen, die toont dat de drone momenteel al wordt verkocht bij minstens een fysieke locatie van de retailer, wederom tegen een prijs van 299 dollar. De drone is ook verschenen op Reddit. Het is nog niet duidelijk of en wanneer de DJI Mini SE in de Benelux uitkomt. Ook de Europese adviesprijzen zijn nog niet bekend.

Bron: Walmart