Bloomberg: Apple Watch Series 7 krijgt waarschijnlijk geen bloedsuikersensor

De komende Apple Watch Series 7 krijgt volgens geruchten dunnere schermranden en een verbeterde ultrawidebandchip. Dat meldt Bloomberg op basis van eigen bronnen. Het medium stelt ook dat de Series 7 waarschijnlijk geen bloedsuikersensor krijgt.

Bloomberg-journalist Mark Gurman schrijft dat de Apple Watch Series 7 onder andere een snellere soc krijgt. Gurman is doorgaans goed ingelicht en staat bekend om zijn goede bronnen bij Apple. De wearable zou ook verbeterde draadloze connectiviteit en een verbeterd scherm met kleinere schermranden krijgen. Analist Jon Prosser van Front Page Tech publiceerde eerder al renders van een mogelijke Apple Watch Series 7.

De fabrikant zou ook een nieuwe lamineringstechniek testen die het scherm dichterbij de glazen voorkant brengt. De Apple Watch Series 7 zou iets dikker zijn dan voorgaande modellen. Verder krijgt de komende Apple Watch volgens Gurman een verbeterde ultrawidebandchip. Diezelfde technologie wordt onder andere toegepast in Apples AirTags.

Apple werkt momenteel ook aan een smartwatch met een sensor die bloedsuikerwaarden meet. Volgens eerdere geruchten zou een dergelijke sensor in de Apple Watch Series 7 worden geïntroduceerd, maar Gurman stelt dat dit zeer onwaarschijnlijk is. "De bloedsuikersensor zal waarschijnlijk pas over enkele jaren klaar zijn voor een commerciële release", aldus de journalist. Apple zou ook werken aan een lichaamstemperatuursensor. Aanvankelijk wilde het bedrijf die sensor in de Series 7 verwerken, maar dit wordt nu verwacht in de Apple Watch-modellen die in 2022 uitkomen, zo stelt Bloomberg.

De fabrikant zou volgend jaar mogelijk ook met een meer robuust sportmodel van de Apple Watch uitkomen. Gurman schreef eerder dat een dergelijk sportmodel al in 2021 uit zou kunnen komen, maar de Bloomberg-journalist stelt deze verwachtingen nu bij naar volgend jaar. Apple werkt volgens Gurman ook aan een nieuwe Apple Watch SE, die eveneens in 2022 moet uitkomen.

Het is nog niet bekend wanneer Apple zijn Series 7-smartwatch uitbrengt, hoewel het bedrijf zijn Apple Watches vrijwel altijd samen met een nieuw iPhone-model introduceert. Daarmee is het aannemelijk dat de Apple Watch Series 7 in de tweede helft van dit jaar verschijnt.

Renders van de vermeende Apple Watch Series 7. Bron: Front Page Tech