Renders tonen Samsung Galaxy Z Fold3-hoes met houder voor S Pen

Samsung voorziet een officiële hoes voor zijn vouwbare smartphone Galaxy Z Fold3 van een opbergplaats voor een S Pen-stylus. Dat blijkt uit renders van de hoes die online zijn verschenen. Eerder werd al duidelijk dat de Z Fold3 ondersteuning voor de stylus krijgt.

De hoes lijkt gemaakt te zijn van leer of kunstleer en heeft een houder voor de S Pen op de plek waar de scharnier van de Z Fold3 zit, blijkt uit de renders die 91mobiles online heeft gezet. De site claimt de afbeeldingen van 'bronnen uit de industrie' ontvangen te hebben.

Eerder waren er al renders uitgelekt van de Galaxy Z Fold3 met daarop ook de S Pen. Het was echter nog niet duidelijk hoe Samsung de stylus combineert met de smartphone. Of Samsung de stylus en hoes standaard meelevert, of dat het om optionele accessoires gaat, is ook nog niet bekend.

Naar verluidt krijgt de Z Fold3 een Qualcomm Snapdragon 888-soc, 12GB ram en 120Hz-oledschermen aan de binnen- en buitenkant. Het scherm aan de buitenkant heeft een diagonaal van 6,23" en bij het scherm aan de binnenkant is dat 7,55". De accucapaciteit zou 4275mAh bedragen; dat is minder dan de 4500mAh van de Z Fold2.

Samsung houdt op 11 augustus een Unpacked-evenement waar het nieuwe producten zal aankondigen. De fabrikant hint in de aankondiging op de introductie van een vouwbare smartphone. Volgens uitgelekte informatie presenteert Samsung op het evenement de Galaxy Z Fold3, de Z Flip3, S21 FE en de Galaxy Watch4.