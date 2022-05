Gerucht: vouwbare Samsung-telefoons Z Fold3 en Z Flip2 hebben kleinere accu's

De aankomende vouwbare Samsung-smartphones Galaxy Z Fold3 en Z Flip2 zouden kleinere accu's hebben dan hun voorgangers. Doorgaans krijgen nieuwe modellen in dezelfde serie een accu van dezelfde capaciteit of juist een hogere capaciteit.

De Galaxy Z Fold3 gaat naar 4380mAh, terwijl de Z Fold2 een 4500mAh-accu heeft, meldt The Elec. Bij de Z Flip 2 gaat het om een 3200mAh-accu, terwijl de Z Flip een 3300mAh-accu heeft. Het is onbekend waarom Samsung kiest voor accu's met een lagere capaciteit, terwijl beide telefoons ten opzichte van andere smartphones geen lange accuduur hebben.

Volgens The Elec moet de kleinere accu in de Fold 3 ruimte besparen ten gunste van het scherm en een kleinere behuizing. Bij de Z Flip2 moeten de processor, geheugen en opslag zorgen voor een lager stroomverbruik, waardoor de accu alsnog langer mee moet gaan. In beide telefoons gaat het om een accu in twee delen. Bij de Z Fold3 zijn dat vrijwel gelijke delen, in de Z Flip2 zit een 2300mAh-accu onderin en een 900mAh-accu bovenin, zegt The Elec. De accu's komen van Samsungs eigen accu-divisie.

Samsung zou de vouwbare telefoons in juli willen presenteren. De fabrikant presenteerde de Z Fold2 in augustus vorig jaar, de Z Flip kwam uit in februari vorig jaar. Dit jaar overweegt Samsung geen Galaxy Note uit te brengen. In plaats daarvan zou de Z Fold3 net als de S21 Ultra overweg kunnen met de S Pen-stylus. Samsung heeft niet gereageerd op de geruchten.

Terugkijken: videoreview Galaxy Z Fold2