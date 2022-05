'Tv-rechter' vindt dat Apple adapter moet leveren bij iPhone 12

Docent privaatrecht en plaatsvervangend raadsheer van het Gerechtshof in Den Haag Reinier Groos vindt dat Apple een adapter zou moeten leveren bij de iPhone 12. De fabrikant kan er volgens hem ook duidelijker over zijn dat er geen adapter in de doos zit.

Groos sprak zich uit over de adapters bij iPhone 12-telefoons in het tv-programma Wordt U Al Geholpen. In dat consumentenprogramma beklaagt een koper van een iPhone 12 zich dat hij geen hardware heeft om de telefoon op te laden. De koper bepleit dat de levering van de telefoon zonder adapter incompleet is. In de doos zit alleen een Lightning-naar-USB-C-kabel.

Groos, die in het tv-programma geen rechtspraak bedrijft, zegt in de beoordeling van de klacht dat hij ook vindt dat fabrikanten een adapter moeten meeleveren. "Ik denk dat je daardoor een telefoontoestel hebt gekocht dat incompleet is, tenzij er uitdrukkelijk bij staat: let op, geen adapter." Groos vindt dat de koopovereenkomst daardoor niet geldig is en dat Apple de adapter eigenlijk nog zou moeten leveren. "Die hele policy van dit bedrijf deugt van geen kant. Het is schaamteloos dat ze onder het mom van het milieu dit soort producten niet meer bijsluiten, terwijl het alleen maar om eigen winst gaat."

Apple claimt dat door het weglaten van adapters en oortjes de doosjes bij transport veel minder ruimte innemen. Daardoor zou het veel minder ruimte en dus energie bij transport vergen om de iPhones te vervoeren. Er is ondersteuning voor die claim, vooral in de eerste fase van transport, zo bleek eerder uit een Plus-artikel van Tweakers. De voordelen bij de laatste delen van transport lijken minder groot te zijn, terwijl onduidelijk is hoeveel energie het kost om adapters los te verpakken en te vervoeren.

De jurist erkent dat het lastig is om Apple hiervoor aan te klagen. Het gaat immers om een adapter van een paar tientjes in euro's, terwijl een rechtszaak tegen Apple veel tijd, geld en aandacht zou kosten. De iPhone 12 is niet de enige telefoonserie zonder adapter in de doos. Samsung heeft hetzelfde gedaan met zijn Galaxy S21-telefoons. HMD gaat dat ook doen met zijn Nokia X-telefoons.