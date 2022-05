Grote levering AMD Ryzen 5 5600X-cpu's maakt voorlopig einde aan tekorten

Een grote levering van AMD Ryzen 5 5600X-processors heeft voorlopig een einde gemaakt aan de tekorten in de Benelux. Alleen al bij Azerty en Megekko ligt op het moment van schrijven een voorraad van bijna vijftienhonderd processors.

De hernieuwde voorraad bij die twee grote webshops alleen al is de helft meer dan de complete voorraad van alle Ryzen 5000-processors bij de release. Bij die introductie begin november raakten de AMD Ryzen 5000-processors binnen enkele minuten uitverkocht. Tweakers schatte destijds dat er een releasevoorraad van duizend stuks was. Nadien kwamen er echter nog maar mondjesmaat leveringen binnen, zo bevestigen diverse webwinkels. De Pricewatch was daardoor vrijwel leeg, of hooguit gevuld door niet-officiële verkooppunten die torenhoge prijzen hanteerden.

Deze week kregen vrijwel alle webshops die officieel AMD-partner zijn grote leveringen binnen van de Ryzen 5 5600X, de goedkoopste processor uit de huidige line-up. Na het vervullen van alle backorders hadden zowel Azerty als Megekko ieder zo'n 750 processors van dit type over voor de vrije verkoop. De grote leveringen drukten tevens de gemiddelde prijs, die is gedaald van zo'n 430 euro in december tot 370 euro nu. Dat is nog altijd meer dan de adviesprijs van 309 euro, maar wellicht houden de diverse shops een slag om de arm gezien verdere leveringen nog onzeker zijn.

Ook de Ryzen 7 5800X en in mindere mate de Ryzen 9 5950X zijn inmiddels uit voorraad leverbaar. Het wachten is nog op de Ryzen 9 5900X met twaalf cores, al melden diverse tweakers in het levertijdentopic op GoT dat er ook daar beweging in de pre-orders lijkt te komen. AMD lijkt overvallen door de grote vraag naar dit specifieke model, waarvoor bij de release veruit de meeste orders binnenkwamen, terwijl de hoeveelheid voorraad vergelijkbaar was met de veel minder gewilde Ryzen 7.

In de tussentijd lijkt er op het vlak van de nieuwe videokaarten veel minder schot in de zaak te zitten. Zowel de nieuwe generaties van AMD en Nvidia als de inmiddels uit productie genomen vorige generaties zijn amper tot niet leverbaar en volgens Nvidia blijven de voorraden zeker tot eind april beperkt. Het tijdelijke tekort aan processors van de vorige generatie, waarvoor de enorme prijsstijging van de Ryzen 5 3600 tekenend was, lijkt inmiddels wel onder controle.

Tweakers concludeerde in de review van de AMD Ryzen 5000-cpu's dat de processors voor praktisch elke pc-gebruiker de beste keuze waren, ondanks de hogere adviesprijzen in vergelijking met de voorgaande generatie.