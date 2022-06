AMD werkt wellicht aan refresh van Ryzen 9 5950X met snelheid van 5GHz

Er zijn details verschenen van twee AMD-processors die nog niet verkrijgbaar zijn. Het zou onder andere gaan om een model met zestien cores en een kloksnelheid van maximaal 5GHz. Dat is 100MHz meer dan de maximale snelheid van de huidige Ryzen 9 5950X.

Het zou gaan om Vermeer-desktopprocessors met een B2-stepping, schrijft Patrick Schur. Het model met zestien cores heeft een hogere kloksnelheid dan de huidige Ryzen 9 5950X, maar de andere processor is een hexacore op maximaal 4,6GHz. Dat is gelijk aan de bestaande Ryzen 5 5600X.

Er gaan al langer geruchten over de komst van Ryzen 5000XT-varianten die iets sneller zijn dan de huidige Ryzen 5000X-desktopprocessors. Bij de Ryzen 3000-serie kwam AMD na verloop van tijd ook met XT-varianten, die in de praktijk overigens nauwelijks sneller waren.

Of de modellen met B2-stepping door AMD in de markt gezet worden als XT-varianten, is nog niet duidelijk. Een Ryzen 9 5950XT met een iets hogere kloksnelheid zou in de lijn der verwachting liggen, maar dat geldt niet voor een Ryzen 5 5600XT met een gelijke kloksnelheid als de 5600X.

Schur heeft in het verleden vaker details over nog niet aangekondigde processors naar buiten gebracht. Zo publiceerde hij details van de Ryzen 9 5900 en Ryzen 7 5800 voor oem's voor de officiële aankondiging.