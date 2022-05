Precies een jaar geleden introduceerde AMD zijn eerste 7nm-processors en gpu's. De Ryzen 3000-serie, met Zen 2-cores aan boord, werd samen uitgebracht met de Navi-gpu's: de Radeon RX 5700 en 5700XT. Precies een jaar later introduceert AMD de XT-serie processors. Dat zijn nog niet de Zen 3-processors waar reikhalzend naar uitgekeken wordt, maar verbeterde versies van de al bestaande 3600X, 3800X en 3900X.

Deze nieuwe 3600XT, 3800XT en 3900XT zijn wat hun specificaties betreft identiek aan de gewone X-varianten. De verleiding is dan ook groot om de hele introductie simpelweg af te doen als: "AMD verkoopt gebinn'de processors die hoger klokken", maar dat is niet het hele verhaal. Hoewel de XT-serie nog steeds op hetzelfde 7nm-procedé gemaakt wordt als de X-processors en er in het design geen wijzigingen zijn doorgevoerd, profiteren de XT-modellen wel degelijk van verbeteringen in het silicium, aldus AMD.

De XT-modellen zijn bedoeld voor de enthousiast-markt en de X- en XT-serie zullen dan ook naast elkaar blijven bestaan; de nieuwe serie is geen vervanging voor de bestaande Ryzens. Om te onderstrepen voor welk segment de XT-serie is, levert AMD geen boxed cooler mee: de kopers van deze processors worden geacht zelf een capabele koeler te leveren. Dat is inherent aan het segment, want veel zelfbouwers zullen een after-market koeler of hun eigen waterkoeling op hun processor zetten, maar voor de XT-modellen is het van extra belang ze niet te laten throttlen. Dan kun je immers nog zo'n fijne processor hebben, als hij wordt tegengehouden door je koeling, kun je net zo goed de X-variant kiezen.

Hoe het ook zij, de XT- en X-processors blijven naast elkaar bestaan en je krijgt met de XT-processor voor hetzelfde geld minder hardware in handen; je hebt immers geen meegeleverde koeler. Feitelijk moet je de XT dus als pakweg 20 of 30 euro duurder beschouwen; de waarde van de Wraith-koeler moet je immers verdisconteren. Als je dat doortrekt, moeten de 3600XT, 3800XT en 3900XT dus een stuk beter presteren dan de gewone 3600X, 3800X en 3900X. Of ze dat waarmaken en waar de verschillen zitten, proberen we op de volgende pagina's te achterhalen.