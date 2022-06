Coolblue overweegt een beursgang

Coolblue denkt na over een beursgang. De directeur en oprichter van de webwinkel, Pieter Zwart, zegt dat een beursgang nog niet vaststaat. Volgens aandeelhouder HAL zou een beursgang dit jaar kunnen plaatsvinden.

In een video zegt Zwart dat hij met zijn team 'heel hard aan het nadenken is om Coolblue naar de beurs te brengen'. Zijn korte verklaring hangt samen met voorschriften uit de Europese Verordening marktmisbruik ten aanzien van voorwetenschap. Zwart zegt dat hij over deze plannen moet communiceren, omdat over een beursgang wordt nagedacht en omdat een van de grootste aandeelhouders al beursgenoteerd is.

Die aandeelhouder is investeerder HAL. Dit bedrijf heeft ook een officieel bericht naar buiten gebracht naar aanleiding van de overweging van een aandelenuitgifte. De investeerder heeft momenteel 49 procent van de aandelen in Coolblue in handen. HAL zegt dat de uitgifte naar verwachting ergens dit jaar zal plaatsvinden, al hangt dat volgens het bedrijf nog van een aantal zaken af, waaronder de omstandigheden op de financiële markten.

Mochten de plannen doorgaan, dan zal Zwart naar eigen zeggen de grootste aandeelhouder blijven en blijven ondernemen. Daarmee geeft de directeur aan dat hij niet van plan is zijn aandelen te verzilveren bij een daadwerkelijke beursgang.

Onlangs publiceerde het bedrijf de cijfers over 2020, waaruit bleek dat de omzet van 1,5 miljard euro in 2019 is gestegen naar 1,99 miljard euro in 2020. Dat is een stijging van 34 procent. Met name door het vele thuiswerken deed Coolblue goede zaken. Het bedrijfsresultaat of de ebitda steeg van 48 miljoen naar 114 miljoen euro.

Bij de presentatie van de financiële cijfers van vorig jaar gaf Coolblue al aan dat het zijn bedrijfsonderdelen voor zonnepanelen en laadpalen wil uitbreiden en dat het ook nieuwe winkels wil openen en het magazijn wil uitbreiden.