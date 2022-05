Gerucht: beursgang Coolblue vindt plaats na de zomer

De beursgang van Coolblue vindt na de zomer plaats, zo meldt Het Financieele Dagblad. Het webwinkelbedrijf heeft tot nu toe niet bevestigd dat het naar de beurs gaat, maar zei al wel dat het 'hard aan het nadenken' is over een beursgang.

Coolblue zou de komende maanden werken aan interne voorbereidingen, meldt Het Financieele Dagblad. Zo zou er nog iemand ingewerkt moeten worden die namens het bedrijf de contacten met aandeelhouders onderhoudt. Ook is de cfo in de aankomende tijd nog met zwangerschapsverlof. Een cfo is het directielid dat verantwoordelijk is voor financiën binnen een bedrijf.

Volgens de zakelijke krant hoopt het bedrijf tussen drie en vier miljard euro op te halen met de beursgang. Daarbij kunnen aandeelhouders maximaal 49 procent van de aandelen kopen. Eigenaar en oprichter Pieter Zwart houdt zelf 51 procent van de aandelen. De aandelen komen vrij doordat investeringsmaatschappij HAL uit het bedrijf zou stappen.

Coolblue zei in februari al dat het 'hard aan het nadenken' was over een beursgang. Het bedrijf heeft nog niet bevestigd dat de beursgang er inderdaad komt. Het webwinkelbedrijf had afgelopen jaar een omzet van bijna twee miljard euro en een brutowinst of ebitda van 114 miljoen euro.