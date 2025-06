Windows 11-developerbuild krijgt optie om taakbalkknoppen niet te groeperen

Microsoft brengt in een testversie van Windows 11 de functie 'nooit combineren' uit voor de taakbalk. Daarin worden meerdere vensters die aan dezelfde app toebehoren toch als losstaande items op de taakbalk getoond.

Microsoft schrijft dat dit 'een van de meestverzochte features voor Windows 11' is. Bij het inschakelen van deze functie worden ook direct de titels van de vensters getoond. Er lijkt op dit moment niet een manier om combineren uit te schakelen, maar om titels ook niet te tonen.

De optie is aanwezig in Windows 11 Insider Preview Build 23466, die momenteel verkrijgbaar is via de Dev Channel. Dat is een van de branches van het Insider-programma waarvoor gebruikers zich kunnen inschrijven, ook als ze niet daadwerkelijk een ontwikkelaar zijn. Vereisten zijn een Microsoft-account en het inschakelen van telemetrie. Microsoft tekent aan dat deze feature wordt 'uitgerold' en de ene Insider deze dus eerder heeft dan de andere. Wanneer deze naar een releaseversie komt, is niet bekend. Sterker nog, Microsoft schrijft dat features in de Dev Channel mogelijk nooit worden uitgebracht, maar dat kan simpelweg een slag om de arm zijn.

Verder introduceert het bedrijf de Windows Backup-app, die mappen, apps, instellingen en logins makkelijk moet back-uppen. Bij de out-of-boxexperience, zoals gebruikers die direct na een verse installatie ervaren, moeten deze back-ups ook makkelijk weer op hun plek gezet kunnen worden. Daarnaast wordt het mogelijk om opgeslagen wifiwachtwoorden uit te lezen en komen er meer opties met betrekking tot spraakgestuurd typen; gebruikers kunnen woorden makkelijker corrigeren of overgaan tot een woord spellen in plaats van uitspreken.

Update, 15.17 uur: Microsoft schrijft dat deze features 'uitgerold' worden en niet dat deze build 'uitgerold' wordt. Het lijkt er dus op dat gebruikers op dezelfde versie toch andere features voorgeschoteld kunnen krijgen. De tekst heeft hierom een kleine aanpassing gekregen.