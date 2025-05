Windows 11 krijgt in Insider-build emoji's die er minder plat uitzien

Microsoft heeft de emoji's in Windows 11 een upgrade gegeven, waardoor ze er minder plat uitzien en een 3d-effect krijgen. De nieuwe emoji's zitten vooralsnog alleen in de Insider-build van het besturingssysteem.

De upgrade van Windows 11 naar COLRv1 maakt het mogelijk om emoji's met onder meer gradients weer te geven. Daardoor kunnen ze schaduweffecten krijgen, waardoor ze minder plat moeten ogen. De nieuwe emoji's zitten in Insider-build 25905, zegt Microsoft. Niet alle apps en browsers ondersteunen de nieuwe emoji's en het is onbekend wanneer de functie in de stabiele versie van het besturingssysteem zal zitten.

In de Microsoft Store komt een AI-hub, met daarin een verzameling van apps aangedreven door kunstmatige intelligentie. Die hub heeft niet alleen apps van Microsoft, maar ook van andere ontwikkelaars. De AI-hub wordt een tabblad aan de linkerzijbalk van de Store. Microsoft had de komst van Hub al aangekondigd tijdens zijn ontwikkelaarsconferentie Build.