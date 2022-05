Sony WH-1000XM5 Review

De afgelopen jaren groeide Sony uit tot een van de grootste spelers in de productcategorie van noisecancellingkoptelefoons. Succesnummers als de WH-1000XM2, XM3 en XM4 borduurden voort op het concept van de MDR-1000X, met telkens weer wat kleine verfijningen, handige nieuwe functies en nog betere ruisonderdrukking. Die behoort al vanaf het allereerste model tot het beste wat er verkrijgbaar is, dus het is logisch dat Sony's luxe koptelefoons al jaren populair zijn. Wat daarbij meespeelt is dat de oude modellen vaak lange tijd goed verkrijgbaar blijven voor een scherp gereduceerde prijs. Door de kleine verschillen tussen het nieuwste topmodel en de iets oudere series, blijven ook die aantrekkelijk.

Sony WH-1000XM5 (links) versus WH-1000XM4

Dit voorjaar kwamen de eerste signalen dat er weer een nieuw model zat aan te komen, waarbij al snel duidelijk werd dat de nieuwe WH-1000XM5 er anders uit zou gaan zien. Dat is voor het eerst, want de WH-1000XM2, XM3 en XM4 ogen haast hetzelfde als de MDR-1000X uit 2016. De wissel van metaal naar lichter plastic voor de hoofdband is nog wel het grootste uiterlijke verschilpunt tussen de WH-1000XM4 en het origineel.

Voor de WH-1000XM5, die vandaag officieel wordt aangekondigd, belooft Sony meer dan schone schijn alleen. De noisecancellation moet verder zijn verbeterd door een verdubbeld aantal microfoons, terwijl je tijdens het bellen beter verstaanbaar moet zijn dan met voorgaande modellen. Tot de speerpunten op het specificatielijstje behoren verder nieuwe drivers, een betere bluetoothchip en sneller opladen. De fabrikant stuurde ons een week voor de introductie alvast een sample op om dat uit te proberen. Hoe dan ook mogen de beloofde verbeteringen wat kosten. Vanaf deze maand is het nieuwe model verkrijgbaar voor 420 euro, een hogere startprijs dan alle voorgaande edities. De WH-1000XM4 begon nog op 380 euro en kost nu 230 euro.