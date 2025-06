Chinese keuringsinstantie bevestigt groter display Motorola razr 50-foldable

De Motorola razr 50 krijgt een 3,6"-scherm aan de buitenkant. Dat blijkt uit specificaties en afbeeldingen die op de website van de Chinese keuringsinstantie Tenaa zijn verschenen. De voorganger heeft een kleiner 1,5"-coverdisplay.

Het 3,6"-coverscherm krijgt volgens de specificaties op Tenaa een resolutie van 1056x1066 pixels. Dat meldt vergelijkingswebsite MySmartPrice. Eerder deze maand verschenen er al geruchten over de komst van een groter scherm aan de buitenkant. Uitgeklapt heeft het vouwbare toestel een 6,9"-display met resolutie van 1080x2640 pixels en een beeldverversing van 120Hz. Beide zijn oledschermen. De Motorola razr 50 wordt daarnaast voorzien van een 3950mAh-accu.

Verder beschikt het toestel over een primaire camera van 50 megapixel en een tweede camera van 13 megapixel. Het gaat hier mogelijk om een ultragroothoeklens. Daarnaast is er een 32-megapixelfrontcamera aanwezig. Volgens de informatie op Tenaa heeft de foldable een afmeting van 171,3x73,9x7,2mm. Het toestel weegt 188 gram.

De Motorola razr 50 is daarnaast voorzien van een octacoreprocessor. Het gaat mogelijk om de nog niet verschenen MediaTek Dimensity 7300X. De foldable moet beschikbaar zijn met 8GB, 12GB of 16GB werkgeheugen en 128GB, 256GB, 512GB of 1TB opslag. Naar verwachting biedt het toestel ondersteuning voor 33W-snelladen. Volgens de laatste geruchten wordt de razr 50-serie in juni officieel gepresenteerd.