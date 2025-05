Samengevat

De Sony Xperia 1 V is een fijne, veelzijdige en complete telefoon om mee te werken. Hij heeft veel aansluitingen en veel functies voor mensen die video's en foto's maken. De vernieuwde automatische modus kan je helpen mooie foto’s te schieten, waardoor ook beginners met deze smartphone uit de voeten kunnen. Professionals kunnen juist met de vele opties en instellingen het maximale uit de camera’s halen. Het enige wat Sony niet is gelukt, is alle hitteproblemen oplossen. Tijdens het maken van normale video’s gaat het goed, maar als je gebruikmaakt van de streamingfuncties, wordt de smartphone nog steeds te heet, met alle gevolgen van dien. Bij andere toepassingen wordt er snel gethrottled, waardoor de smartphone nauwelijks maximaal presteert. De softwareondersteuning is met drie jaar aan de korte kant voor een toestel dat bij introductie 1400 euro kost en het is bovendien niet bloatwarevrij. Ook de accu gaat niet lang mee in vergelijking met andere vlaggenschepen: niet handig voor een toestel dat juist bedoeld is voor het maken van media.