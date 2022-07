Gerucht: alleen iPhone 15 Pro Max krijgt camera met periscopische zoomlens

Alleen de iPhone 15 Pro Max krijgt een camera met periscopische zoomlens, zo zegt analist Mig-Chi Kuo van TF Securities. Andere varianten van de iPhone van volgend jaar hebben de zoomlens niet. De iPhone 16 Pro zou daarna de periscopische lens wel hebben, zegt Kuo.

Oppo: periscopische camera

Volgens Kuo moet de periscopische zoomlens een vergroting bieden van 5x-6x ten opzichte van de primaire camera. Dat komt uit rond een brandpunt van rond 130mm in 35mm-equivalent. Dat is een relatief beperkte vergroting ten opzichte van camera's in andere high-end telefoons. Zo heeft de Samsung Galaxy S22 Ultra een 230mm-lens. Die heeft daarnaast ook een tweede camera met telelens met minder vergroting.

Kuo zegt dat de camera een sensorformaat krijgt van rond 1/3", wat uitkomt op een oppervlakte van rond 13 vierkante millimeter. Het diafragma zou uitkomen op f/2.8, terwijl de camera optische beeldstabilisatie met sensor shift zou ondersteunen.

De analist duidt erop dat de periscopische lens de nu gebruikte telelens gaat vervangen. Sommige andere fabrikanten kiezen voor twee camera's met telelenzen in high-end telefoons. Een periscopische zoomlens heeft een sensor die een kwartslag gedraaid zit in de behuizing. Het licht komt binnen door de lens, waarna een spiegel het licht een kwartslag buigt om het op de sensor te laten belanden. Die techniek maakt langere brandpuntsafstanden mogelijk, omdat er meer ruimte in de breedte van een telefoon zit dan in de dikte. Er gaan al langer geruchten over een periscopische zoomlens voor toekomstige iPhones, maar dit is voor het eerst dat Kuo er specificaties bij vermeldt.