TikTok-moederbedrijf begint zoekmachine zonder advertenties in China

ByteDance, het moederbedrijf van TikTok, is in China begonnen met een zoekmachine zonder advertenties: Wukong. Daarmee gaat het de concurrentie aan met martkleider Baidu van Tencent en uitdagers Microsoft Bing en Quark van Alibaba.

Het is de tweede poging van ByteDance om een zoekmachine op te zetten, meldt South China Morning Post. Baidu maakt veel gebruik van advertenties in zoekresultaten en krijgt daarom veel kritiek. Alibaba Quark doet dat niet.

ByteDance lijkt geld te willen verdienen door resultaten uit eigen diensten, zoals de Chinese TikTok-variant Douyin, prominent in de zoekresultaten te plaatsen. Als de zoekmachine populair wordt, krijgen die diensten daardoor meer verkeer uit zoekresultaten binnen. Veel zoekmachines hanteren dit mechanisme. Zo prefereert Google ook vaak de eigen diensten en krijgt het daardoor problemen met overheden.

Wukong staat volgens Chinese media sinds deze week in de Apple App Store en de diverse Chinese downloadwinkels voor Android. Het gaat om een stille release; het bedrijf heeft er verder niets over gezegd.