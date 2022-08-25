TikTok-moederbedrijf begint zoekmachine zonder advertenties in China

ByteDance, het moederbedrijf van TikTok, is in China begonnen met een zoekmachine zonder advertenties: Wukong. Daarmee gaat het de concurrentie aan met martkleider Baidu van Tencent en uitdagers Microsoft Bing en Quark van Alibaba.

Het is de tweede poging van ByteDance om een zoekmachine op te zetten, meldt South China Morning Post. Baidu maakt veel gebruik van advertenties in zoekresultaten en krijgt daarom veel kritiek. Alibaba Quark doet dat niet.

ByteDance lijkt geld te willen verdienen door resultaten uit eigen diensten, zoals de Chinese TikTok-variant Douyin, prominent in de zoekresultaten te plaatsen. Als de zoekmachine populair wordt, krijgen die diensten daardoor meer verkeer uit zoekresultaten binnen. Veel zoekmachines hanteren dit mechanisme. Zo prefereert Google ook vaak de eigen diensten en krijgt het daardoor problemen met overheden.

Wukong staat volgens Chinese media sinds deze week in de Apple App Store en de diverse Chinese downloadwinkels voor Android. Het gaat om een stille release; het bedrijf heeft er verder niets over gezegd.

ByteDance WukongByteDance Wukong

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 25-08-2022 11:40 23

25-08-2022 • 11:40

23

Lees meer

Baidu komt met Ernie 4.0 Turbo; Chinees taalmodel heeft 300 miljoen gebruikers
Baidu komt met Ernie 4.0 Turbo; Chinees taalmodel heeft 300 miljoen gebruikers Nieuws van 28 juni 2024
TikTok: onmogelijk te checken of leden Chinese overheid gebruikersdata inzien
TikTok: onmogelijk te checken of leden Chinese overheid gebruikersdata inzien Nieuws van 15 september 2022
Tencent vergroot zijn aandeel in Ubisoft
Tencent vergroot zijn aandeel in Ubisoft Nieuws van 7 september 2022
TikTok ontkent hack, forum verbant 'leugenaar' die roof van 6,7TB data claimde
TikTok ontkent hack, forum verbant 'leugenaar' die roof van 6,7TB data claimde Nieuws van 6 september 2022
Alibaba en Tencent moeten details algoritmes met Chinese overheid delen
Alibaba en Tencent moeten details algoritmes met Chinese overheid delen Nieuws van 15 augustus 2022
TikTok introduceert aanpasbare avatars als video-effect
TikTok introduceert aanpasbare avatars als video-effect Nieuws van 9 juni 2022
Minderjarigen in China mogen geen livestreams meer kijken na 10 uur 's avonds
Minderjarigen in China mogen geen livestreams meer kijken na 10 uur 's avonds Nieuws van 8 mei 2022
YouTube Shorts krijgen eigen tabblad op desktop en tablet
YouTube Shorts krijgen eigen tabblad op desktop en tablet Nieuws van 17 april 2022
TikTok geeft toe dat het onschuldige woorden blokkeerde in Duitsland
TikTok geeft toe dat het onschuldige woorden blokkeerde in Duitsland Nieuws van 24 maart 2022
Meer producten en artikelen
Politiek en recht China Zoekmachines

Reacties (23)

-Moderatie-faq
23
22
14
0
0
4
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
Ricofizz 25 augustus 2022 11:47
Een goed product opzetten wat voor de consument een goeie deal is, verlies maken totdat iedereen het gebruikt en vervolgens advertenties plaatsen en consumenten data verkopen, net zoals ieder groot bedrijf :+
R.Mats @Ricofizz25 augustus 2022 12:01
Dat zou relevant zijn als het doel winst maken is. In dit geval is het doel niet winst maar data en controle.

Net als alle andere grote spelers uit China is bytedance/tencent gewoon een staats bedrijf van de CCP.
MrMonkE @R.Mats25 augustus 2022 12:09
Het doel van geen advertenties is puur om marktaandeel te veroveren zoals beschreven door @Ricofizz .
Of de uiteindelijke motivatie geld of data is .. zelfde resultaat.
.
GameNympho @MrMonkE25 augustus 2022 12:12
Data is geld, dus komt maar op 1 ding uit ;)
MrMonkE @GameNympho25 augustus 2022 12:17
Touché.

Fair enough. _/-\o_
R.Mats @GameNympho25 augustus 2022 12:51
Niet in China, Data = macht in China. Kijk maar hoe de CCP de gezichtsherkenning data onder andere Tiktok and beveiliging camera's gebruikt tegen minderheden.
Wazzim @R.Mats25 augustus 2022 12:44
SOE's (staatsbedrijven) moeten ook winst maken want dat is een van de manieren hoe China overheidsuitgaven bekostigd, naast het feit dat Bytedance helemaal geen SOE is maar dat terzijde.
NoSugar @R.Mats25 augustus 2022 13:29
Bij tiktok gaat het zelfs zo ver dat links niet buiten de in-app browser geopend kunnen worden. Zelfs de url kan niet gekopieerd worden. Zodat je in hun browser blijft met geïnjecteerde keyloggers.
Netrunner @Ricofizz25 augustus 2022 11:48
Lijkt wel de abc formule die we op school geleerd hebben. Geen hogere wiskunde
Verwijderd @Netrunner25 augustus 2022 11:56
ABC / Alphabet inderdaad :P
HEY_DUDE @Ricofizz25 augustus 2022 12:18
Chinese bedrijven hebben meer opties om met data te verdienen. De Chinese overheid is een grote afnemer van data.
Ricofizz @HEY_DUDE25 augustus 2022 13:04
Klopt zeker wel, waar ik op duid is alleen dat we (westen) China wel continu aanwijzen terwijl we er zelf ook wel wat van kunnen. Het is niet exclusief China, wat ook wel eens gezegd mag worden. 8)7

En voor de zekerheid, ik keur het van allen af!
Kimbo72 @Ricofizz26 augustus 2022 01:30
Was idd bij Youtube ook zo.
estej 25 augustus 2022 11:42
Het preferen van eigen diensten lijkt mij een vorm van verkapte advertenties.
Met dan nog eens de kanttekening dat de advertenties enkel beschikbaar zijn voor 1 partij.
kaaas @estej25 augustus 2022 11:59
Dat is precies wat ik ook dacht.
Iblies @estej25 augustus 2022 12:49
Ze hebben geen groot aandeel en dan kan het.

Google zou het niet kunnen,
apple op hun eigen telefoon ook niet.
ELD 25 augustus 2022 11:56
Zolang het in China blijft is het prima. We hebben al genoeg problemen met privacy bij Google en MS.
rolf-smit 25 augustus 2022 12:04
Gratis, geen advertenties? Maar wel je eigen diensten voortrekken?

Zelfs als er geen verdienmodel is, filtering en een backdoor voor de Chinese overheid?

Ja goed verhaal dit.

[Reactie gewijzigd door rolf-smit op 24 juli 2024 12:31]

blorf 25 augustus 2022 12:15
Volgens mij is het Wukong...
JelleDJs @blorf25 augustus 2022 12:51
Spel- en tikfoutjes - en dus *geen* andere foutjes - deel 45
Vampyre 25 augustus 2022 13:54
Google is ook begonnen zonder advertenties.
Toch raar en jammer dat we nu in een tijd zijn aanbeland waar 'zonder advertenties' een unique selling point is.
Bulkzooi 25 augustus 2022 14:04
Weet iemand wat Kuwong betekent?

Ik lees daar Native of Barebone in maar ik spreek geen Chinees |:(

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.