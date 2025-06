Apple waarschuwt voor langere levertijden iPhone 14 Pro-modellen

Apple waarschuwt dat de iPhone 14 Pro en Pro Max de komende tijd slechter leverbaar zijn dan voorzien. Dat komt door een uitbraak van het coronavirus in de fabriek in de Chinese stad Zhengzhou, waar de telefoons in elkaar worden gezet.

Door de uitbraak en de bijbehorende maatregelen van de Chinese overheid draait de fabriek op sterk verminderde capaciteit, zegt Apple. De fabriek zet veel van de exemplaren van de iPhone 14 Pro en 14 Pro Max in elkaar, waardoor de uitbraak de leveringen wereldwijd onder druk zet. Dat levert langere levertijden op dan voorzien.

De levertijden voor de diverse modellen bij Apple zelf zijn nu in de Benelux ongeveer een maand; de meeste modellen levert het bedrijf naar eigen inschatting tussen 29 november en 6 december. De iPhone 14 en 14 Plus zijn wel direct leverbaar. Bij ander leveranciers zijn de telefoons ook slecht leverbaar, zo blijkt uit Pricewatch-data. Het is zeldzaam dat Apple openlijk communiceert over vertragingen in de levering van producten.

De iPhone 14 Pro-modellen kwamen in september uit. Ten opzichte van hun voorgangers is de notch vervangen voor enkele inkepingen in het scherm, is de primaire 12-megapixelcamera vervangen voor een 48-megapixelcamera en is de adviesprijs in de Benelux omhoog gegaan.