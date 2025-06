Mark Gurman: Apple brengt in 2024 mogelijk duurder Ultra-model van iPhone uit

Apple brengt volgend jaar mogelijk een Ultra-model van de iPhone 15 uit. Hoe dat model eruit moet komen te zien is niet duidelijk, maar Apple denkt volgens analist Mark Gurman dat kopers het beste van het beste zouden willen.

Mark Gurman schrijft in zijn nieuwsbrief dat Apple-ceo Tim Cook over een duurder Ultra-model sprak tijdens een gesprek met investeerders. Tijdens dat gesprek kreeg Cook vragen over de steeds maar stijgende verkoopprijzen van de iPhone. Volgens Cook zouden die prijzen geen probleem zijn. Hij zei daarbij ook dat consumenten waarschijnlijk konden worden overgehaald om juist nog meer geld uit te geven.

Cook noemt de iPhone 'van integraal belang' in het leven van gebruikers. "Ik denk dat mensen de moeite willen nemen om het beste te kopen dat ze zich kunnen veroorloven in die categorie", aldus Cook. Hij zegt daarbij niet letterlijk dat er een duurder model op de markt komt, maar volgens analist Gurman is dat wel de intentie. Gurman zegt dat er intern bij Apple discussies gaande zijn over modellen die duurder en meer high-end zijn dan de aankomende Pro- en Pro Max-modellen.

Die nog duurdere iPhones zouden in 2024 uitkomen, zegt Gurman. Dat zouden dan Ultra-modellen zijn die nog betere specificaties hebben dan de Pro Max, maar het is niet duidelijk op welke manier en op welke gebieden dat gebeurt.