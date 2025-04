Nieuwe generatie AirPods Pro hebben volgens Apple verbeterde ruisonderdrukking

Apple heeft op zijn eigen evenement een nieuwe generatie van zijn oordopjes AirPods Pro aangekondigd. De oordopjes hebben een H2-chip en heeft onder meer verbeteringen aan de ruisonderdrukking.

Apple AirPods Pro 2022

De nieuwe AirPods Pro hebben gepersonaliseerde Spatial Audio. Met de TrueDepth-camera kunnen gebruikers een profiel maken van de eigen oren en het geluid daarop aanpassen. Ook is er verbeterde ruisonderdrukking, die volgens Apple dubbel zoveel ruis kan onderdrukken.

Bovendien is er een aanpasbare versie van 'transparancy mode', waardoor die bepaalde geluiden wel en andere niet zal onderdrukken. Daarnaast komt er een kleine eartip bij voor kleine oren. De nieuwe AirPods Pro hebben een aanraakgevoelig gedeelte op het oordopje voor bediening. Er zit een speaker in het doosje voor het vinden van het doosje. Ook heeft het doosje MagSafe.

De accu gaat zes uur mee op een acculading, ongeveer een derde meer dan de vorige generatie. Met het doosje is de accuduur rond dertig uur, zegt Apple. De nieuwe oordopjes komen over twee weken uit en gaan in de VS 249 dollar kosten.