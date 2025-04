Directeur-generaal ESA ziet hervatten van samenwerking met Rusland niet zitten

Josef Aschbacher, de directeur-generaal van het European Space Agengy (ESA), acht de kans klein dat het agentschap en Rusland weer gaan samenwerken. Dat heeft hij gezegd in een interview met technieuwssite Ars Technica dinsdag.

"Ik zie niet hoe de samenwerking die we in het verleden hadden, weer kan worden opgebouwd.", aldus Aschbacher. "Ik spreek hier namens de lidstaten, die vrijwel allemaal dezelfde mening hebben." De directeur-generaal verwijst naar de Russische invasie van Oekraïne, die eerder dit jaar is begonnen. "Wat daar gebeurt, komt niet overeen met onze Europese waarden. Wij kunnen niet samenwerken met een partner die deze waarden respectloos behandelt."

ESA had vijf lanceringen met de Russische Sojoez-raket gepland in 2022 en 2023 om satellieten in een baan om de aarde te brengen. Al deze lancering zijn geschrapt. Het agentschap is bezig met het zoeken naar andere partijen. "Op dit moment heb ik contact met verschillende exploitanten. SpaceX is een van hen, maar er zijn ook partijen in Japan en India waar we mee in overleg zijn. We willen onderzoeken of onze satellieten op hun raketten kunnen worden gelanceerd. We hebben net verkend of dit technisch mogelijk is, maar de tests zijn nog gaande", zegt Aschbacher tegen Ars Technica.

De spanningen tussen Rusland en het Westen lopen sinds de oorlog in Oekraïne ook in de ruimte op. Hoewel de Russen, Amerikanen en Europeanen nog steeds nauw samenwerken in het International Space Station, ontstaan er scheurtjes in die samenwerking. Rusland dreigde al meer dan eens het ISS te verlaten, al zal dat in de praktijk niet snel gebeuren. Rusland heeft het ISS harder nodig dan andersom, schreef Tweakers eerder dit jaar in een achtergrondartikel.