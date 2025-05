Google brengt Android Auto-herontwerp met splitscreen-lay-out uit

Google maakt het eerder aangekondigde herontwerp van Android Auto voor iedereen beschikbaar. Gebruikers krijgen daarmee een adaptief dashboard tot hun beschikking, waarbij via een splitscreen-lay-out een weergave van meerdere apps naast elkaar mogelijk is.

Door deze vernieuwing is het mogelijk om in het linkergedeelte van het infotainmentscherm van de auto het navigatievenster te zien, met daarnaast in het rechtergedeelte de muziek- of podcast-app waar ook een progressiebalk bij aanwezig is. Er kan nog een derde paneel worden toegevoegd aan de rechterkant, namelijk een communicatievenster dat meldingen en reminders kan weergeven en bijvoorbeeld berichten toont waar ook op gereageerd kan worden. Google Assistent kan daar ook suggesties weergeven zoals reminders. Binnenkort wordt het ook mogelijk voor de recentste Pixel- en Samsung-smartphones om WhatsApp-gesprekken te voeren via Android Auto.

Voorheen gaf Android Auto prioriteit aan of de mediaspeler of de navigatieapp, waarbij de andere naar onderen werd geduwd en in beeld bleef in de vorm van een statusbar. Met het herontwerp kan er bijvoorbeeld een nieuwe podcastaflevering gekozen worden, zonder dat daarbij de Google Maps-weergave 'verdwijnt'. Het is nog steeds mogelijk om slechts één paneel te tonen als gebruikers van oordeel zijn dat meerdere panelen tegelijk in beeld te veel een afleiding vormt.

Als onderdeel van het herontwerp is de balk onderaan het scherm nog steeds aanwezig, waar recent gebruikte apps te vinden zijn. Volgens Google is de nieuwe indeling met het splitscreen te gebruiken in auto's van alle grote autofabrikanten, mede omdat de lay-out is aan te passen aan de hand van het schermformaat en de oriëntatie van het scherm. Het nieuwe ontwerp was al even in bèta en komt vanaf donderdag beschikbaar, al kan het even duren voordat iedereen de update binnen heeft.