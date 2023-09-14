Google brengt Zoom naar Android Auto, Automotive krijgt Amazon Prime en Vivaldi

Google heeft verschillende nieuwe functies aangekondigd voor Android Auto en Android Automotive OS. Android Auto-gebruikers kunnen straks meedoen aan Zoom-gesprekken via de auto. Gebruikers met Automotive krijgen de Prime-streamingdienst en de Vivaldi-browser.

Met de Zoom-integratie zien Android Auto-gebruikers welke meetings ze die dag hebben. Gebruikers kunnen ook deelnemen aan die meetings. Daarbij zien gebruikers geen beeld, maar krijgen ze wel de audiostream en kunnen ze terugpraten, meldt Google. De functie werkt ook met Cisco-app Webex. Android Auto is een Android-functie waarmee gebruikers hun smartphone kunnen koppelen aan hun auto en Android-apps kunnen gebruiken op het infotainmentsysteem van die auto.

Naast Android Auto biedt Google ook Android Automotive aan, een autobesturingssysteem dat zonder de smartphone van de bestuurder werkt. Dit besturingssysteem krijgt ondersteuning voor Amazons streamingdienst Prime Video, maar dan alleen op bepaalde Renault-, Polestar- en Volvo-modellen. Andere merken zouden snel volgen. Op Android Automotive werken nog niet veel streamingdiensten, al kwam YouTube eerder wel naar het platform. Prime Video werkt alleen als de auto geparkeerd is.

Tweakers schreef in juli een achtergrondartikel over Android Automotive. Bij dit besturingssysteem hanteert Google bepaalde, strengere eisen voordat een app kan worden toegelaten. Autofabrikanten kunnen echter soepelere eisen hanteren en zo apps mogelijk maken die alleen op hun auto's beschikbaar zijn. Zo kregen Renault- en Polestar-auto's ondersteuning voor de Vivaldi-browser, terwijl andere AAOS-auto's geen browser hebben. Google meldt nu dat alle AAOS-auto's toegang krijgen tot Vivaldi. Deze browser kan net als Prime alleen gebruikt worden als de auto geparkeerd is. Naast Prime en Vivaldi krijgen AAOS-auto's 'binnenkort' een The Weather Channel-app, om daarmee het weer te kunnen zien en weerswaarschuwingen te kunnen krijgen.

The Weather Channel op Android Automotive OS
The Weather Channel op Android Automotive OS in een Honda Accord Touring Hybrid

Door Hayte Hugo

Redacteur

Feedback • 14-09-2023 09:30 75

14-09-2023 • 09:30

75

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Johnny D 14 september 2023 09:46
Je mag geen film kijken als je achter het stuur zit , maar een zoom gesprek wel
Wie komt er op zo'n onzinnig idee
icooo @Johnny D14 september 2023 09:49
Daarbij zien gebruikers geen beeld, maar krijgen ze wel de audiostream en kunnen ze terugpraten.
Dit is dus gewoon hetzelfde als iemand bellen via bluetooth.
Metalfreak @icooo14 september 2023 13:08
Nee, dat is niet hetzelfde. Een meeting volgens met meerdere personen kost echt veel meer aandacht dan een 1 op 1 gesprek. In een direct gesprek kun je ook even aangeven dat je even moet opletten, waar het in een meeting maar gewoon door blijft gaan.
Ik vind een Teams meeting achter mijn computer al doodvermoeiend, laat staan dat ik dat in de auto zou willen...
Aldy @Metalfreak14 september 2023 14:26
Een één op één gesprek vind ik al vaak gevaarlijk, omdat de ander niet ziet in welke verkeerssituatie jij je bevindt. Een zoomgesprek (voor mijn part met beeld) is vele malen gevaarlijker omdat je met veel meer deelnemers aan het gesprek te maken hebt. Zoals je al stelde is zo'n meeting achter de computer al vermoeiend, want je mag je aandacht niet laten verslappen. Ik hoop dat Google snel dit idee van tafel veegt. En als dit niet gebeurt, dan hoop ik dat overheden Google gaat dwingen dit te doen.
iqcgubon @Metalfreak14 september 2023 15:33
Exact dit. Telkens als ik iemand hoor inbellen in een meeting vanuit de wagen is die 1) ofwel niet bij de meeting, of 2) ofwel niet bij het verkeer.

Maar als je er iets van zegt zijn het uiteraard allemaal supermensen die het wel kunnen.
GroteVoet459 @icooo14 september 2023 18:00
En dat is op zich al gevaarlijk genoeg.

https://archive.unews.uta...nes-are-as-bad-as-drunks/
mphilipp @Johnny D14 september 2023 09:49
Wat is het verschil met een telefoongesprek? WhatsApp kan ook al.
henkbert @mphilipp14 september 2023 10:21
Als een bedrijf vergadert via Zoom zie ik dit niet snel wisselen naar Whatsapp.
Met deze functie kun je mee luisteren en mee vergaderen, je ziet de rest alleen niet.
mphilipp @henkbert14 september 2023 10:59
Ik reageerde op @Johnny D die dit riep:
Je mag geen film kijken als je achter het stuur zit , maar een zoom gesprek wel
Wie komt er op zo'n onzinnig idee
SuperDre @mphilipp14 september 2023 17:37
Om eerlijk te zijn, een telefoongesprek is ook niet OK. Je hebt dan verminderde aandacht op de weg, en het is al vaak genoeg gebleken dat handsfree bellen amper veiliger is als bellen met de telefoon in de hand, als het op aandacht op de weg aankomt. En nee, telefoon gesprek is niet hetzelfde als praten met iemand naast je in de auto, alhoewel dat voor genoeg bestuurders ook al behoorlijk verminderde aandacht op de weg oplevert.
mphilipp @SuperDre14 september 2023 21:35
Ja, er zijn vele manieren om afgeleid te raken in de auto. Je moet het inderdaad met een beetje verstand doen. Als ik op de snelweg rijdt en het is niet heel druk/hectisch, is een (telefoon)gesprek geen probleem. Maar in de spits in een drukke stad, moet zelfs een passagier niet uitgebreid met mij gaan lullen.

Helaas zijn auto's tegenwoordig steeds vaker uitgerust met allerlei hulpmiddelen, zoals adaptive cruise control, lane assist en automatic emergency braking. Ik zeg helaas, want daardoor krijgen bestuurders het idee dat de auto vanzelf rijdt en dat ze dus best even een moeilijke meeting kunnen doen tijdens het rijden. Maar die hulpmiddelen werken niet altijd perfect, en je moet ze zien als een vangnetje voor het geval jij nét iets te laat reageert of iets niet op tijd ziet. Niet als vervanger van aandacht op de weg.
Verwijderd @Johnny D14 september 2023 10:13
als je je tijd zit te verdoen bij een laadplek kan het natuurlijk wel.
Bekers @Verwijderd14 september 2023 10:44
Lijkt me dat je tijd bij een laadplek al nuttig was, en nu kan het dus nog nuttiger!
SirLenncelot @Johnny D14 september 2023 09:49
Je kunt via zoom natuurlijk ook gesprekken voeren zonder beeld.
coldman @Johnny D14 september 2023 09:49
In het artikel staat vermeld dat de videofunctie niet beschikbaar is.
Je kan het dus vergelijken met handsfree bellen.
SuperDre @coldman14 september 2023 17:38
Juist, maar handsfree bellen is ook helemaal niet zo veilig. Naast dat bij een vergadering je meestal nog meer aandacht erbij moet houden omdat er meer personen aan deelnemen.
x0z8_ @Johnny D14 september 2023 09:50
Gebruikers kunnen ook deelnemen aan die meetings. Daarbij zien gebruikers geen beeld, maar krijgen ze wel de audiostream en kunnen ze terugpraten
Ik verwacht dat er niet veel meer te zien is dan een scherm die aangeeft dat je in een call zit en controls voor mute en ophangen.

[Reactie gewijzigd door x0z8_ op 24 juli 2024 08:28]

shbeuving @Johnny D14 september 2023 09:50
Er is wel verschil tussen het kijken van films/series tijdens het rijden dan het voeren van een (virtueel) Telefoon gesprek in zoom...
Verwijderd @Johnny D14 september 2023 09:56
Met de Zoom-integratie zien Android Auto-gebruikers welke meetings ze die dag hebben. Gebruikers kunnen ook deelnemen aan die meetings. Daarbij zien gebruikers geen beeld, maar krijgen ze wel de audiostream en kunnen ze terugpraten
Eerst goed lezen voordat je begint met klagen. :/
Zerora @Johnny D14 september 2023 10:53
Het zou sjiek zijn van Zoom als anderen kunnen zien dat jij in de auto zit. Zoals: "Persoon X joined with Zoom Car" ofzoiets. Dan weten anderen dat jij in de auto zit en dat je de aandacht op weg moet houden en misschien altijd even snel kan reageren.
xFeverr @Johnny D14 september 2023 14:26
Tijdens corona gebeurde zo vaak dat mensen via Teams een meeting deden vanuit de auto omdat ze nog onderweg waren. Soms met camera en al. Heb toen maar gezegd dat we daarmee moeten stoppen.

1. Je kan toch niet helemaal focussen op het verkeer dus het is wachten op ongelukken.
2. Je kunt toch niet helemaal focussen op de meeting dus we hebben toch niks aan je.
3. Het is alleen maar irritant, je hoort bijvoorbeeld autogeluiden als je te vaak stil staat. En als je iemand mute moet die tijdens het rijden op zoek gaan naar het knopje.

Nee, vertrek dan gewoon iets eerder of laat die meeting dan voorbij gaan. Vanaf dat moment hebben we dat ook afgesproken: geen meeting meer tijdens het autorijden. Dat gaat gewoon niet samen. Ook niet in de file. Ga dan op zijn minst een parkeerplaats op.

“Ja maar ik kan echt wel autorijden” is dan weleens het antwoord. Maar ik wil gewoon dat je vanavond thuis komt. En het management begreep ook dat het niet correct is om je medewerkers niet aan te spreken op onveilig gedrag.
SuperDre @jack zomer14 september 2023 17:42
Op dit moment geld er wel degelijk een verbod op tv kijken als bestuurder tijdens rijden. Naast dat bij de huidige 'autonome' auto's je nog steeds verplicht bent om op te letten op de weg. Autopilot oid heeft op dit moment geen wettelijke vrijheid om wat anders te doen.
jack zomer @SuperDre14 september 2023 17:53
Heb je een wetsartikel?

Want volgens mij gaat hij gewoon onder artikel 5.
En dat is niet specifiek voor film of tv kijken. Dat is gevaar veroorzaken
SuperDre @jack zomer14 september 2023 17:57
En wat denk je dat tv kijken tijdens rijden is? De huidige wetgeving kent nog geen uitzonderingen voor gebruik van zaken als autopilot en dan dus geen aandacht op de weg hebben. Bij een ongeluk terwijl je autopilot aan had staan, ben jij als bestuurder nog steeds verantwoordelijk.

[Reactie gewijzigd door SuperDre op 24 juli 2024 08:28]

jack zomer @SuperDre14 september 2023 18:09
Dus je weet het niet? Waarom ben je dan zo stellig dat het er wel is..
Ik dacht werkelijk iets nieuws te leren van je omdat je aangeeft dat er weldegelijk een verbod is.


Spijtig.
SuperDre @jack zomer14 september 2023 18:17
Zucht... wacht dan maar tot er een agent naast je rijdt, dan krijg je het wel te horen. Zoals je zelf al aangeeft met artikel voor gevaarlijk rijgedrag komen ze al heel ver, geen rechter die jou gelijk zal geven.
jack zomer @SuperDre14 september 2023 18:42
ik ga het nooit ervaren. telefoon doet alleen nav.
bellen kan later na het rijden,

persoonlijk zou bellen in de auto ook gewoon verboden moetten zijn.
net als alles wat geen nav is op een gsm.


''
Allen tijdens het rijden vind de politie daar wat van.
En dan nog, volgens mij is een geen specifiek verbod.
En kan je een mogelijke boete op artikel 5 krijgen.

Maar wat als je nu in een autonome of bijna autonome auto op een bijna lege snelweg op autopiloot zit en dus op dat moment geen gevaar veroorzaakt. Waarop zou de boete dan gegeven kunnen worden
''

maar dit is waar jij op reageert, en je reactie klopt niet.
want er is geen wetsartiekel speciaal voor tv kijken in de auto
Daarom hebben wij nu deze discussie.

het eerste deel is een stelling, artiekel 5 voor gevaar of hinder.
het 2de deel is een vraag. als je nu om 3 uur snachts op de autopiloot geen gevaar en hinder hebt. waarop zou je hem dan krijgen? tuurlijk, zouden ze hinder veroorzaken kunnen opgeven. maar ja de cameras kunnen dat wel weer ontkrachten..


dus zucht lekker verder, maar geef wel correcte info tijdens je zucht.
SuperDre @jack zomer15 september 2023 18:21
Ook om 3 uur snachts bij gebruik van autopilot zul je dan een boete krijgen, want autopilot heeft geen wettelijke uitzondering.
jack zomer @SuperDre15 september 2023 19:59
aaa we zijn weer terug bij het begin.
letterlijk... ik hou het hier bij. jij hebt gelijk.
jouwheld 14 september 2023 09:57
Zoom en WebEx, het zou mooi zijn als Teams ook snel volgt. Nu moet ik nog telefoon pakken om een meeting te joinen die vervolgens wel via speakers loopt.
Umbrah @jouwheld14 september 2023 10:03
Hmmm, ik heb al diverse teams gesprekken gevoerd via Android Auto, en eigenlijk ging dat altijd vrij goed via AA zelf. Zei het dat het altijd via een notificatie ging (teams gesprek gestart), maar dat kon altijd wel via de AA-GUI.
jouwheld @Umbrah14 september 2023 11:04
Ah dat is wel een goede om eens te testen, notificatie aan en wachten tot iemand start. Teams in AA geeft nu bij mij aan dat er geen notificaties zijn en verder niks. Een overzicht van de meetings die dag in AA zou mooiste zijn.
telenut @jouwheld14 september 2023 11:15
Maar zal het ook in België werken... Zoom werkt al 2 jaar in een Tesla in USA. Maar nergens anders bijvoorbeeld :/
jip_86 @telenut14 september 2023 11:46
Zoom is nu ook hier:
https://www.notateslaapp....ion/2023.12/release-notes
telenut @jip_8614 september 2023 11:58
Net ontdekt dat je geen zoom hebt met een atom chip :-(
SuperDre @jouwheld14 september 2023 17:44
Beter is om gewoon van thuis uit of eerder op het werk te zijn. Meetings vanuit de auto terwijl je rijdt is gewoon gevaarlijk.
LuisjeNL 14 september 2023 10:13
Wij hebben juist besloten dat het niet meer geaccepteerd word als er vanuit de auto bij een overleg aangesloten wordt. In het geval van actief deelnemen, dus niet enkel luisteren.

Zodra je een inhoudelijk gesprek moet voeren vinden wij het niet verantwoord dat je aan het rijden bent, het komt onprofessioneel over en het is gewoon gevaarlijk tijdens het rijden.

Wel fijn dat de keuze er is, dat er vanuit een stilstaande auto word aangeschoven kan wel eens voorkomen natuurlijk
Metallize @LuisjeNL14 september 2023 10:32
Ben ik het mee eens , maar op m'n vorige baan was ik een ICT Field-Engineer ..dat betekende dat ik elke dag bijvoorbeeld door Ierland en Noord-Ierland moest rijden (100den km's) ... met elke vrijdag een Meeting voordat we de dag eindigden om 15:00 uur , en drna thuis de tijd nam om alle informatie door te lezen tot 16/17:00 uur, met een heerlijke kop koffie :D
Want als je klaar bent in de middag .. denk je alleen maar aan naar huis te rijden.

Dan had ik vaak mn teams meeting aan staan terwijl ik aan het rijden was,omdat als ik het er na deed , zat ik vast in het verkeer , en kwam ik pas rond 17:30 thuis.

Het licht iig aan de situatie ;) dus zoom of teams via Android auto ?? graag!!

[Reactie gewijzigd door Metallize op 24 juli 2024 08:28]

LuisjeNL @Metallize14 september 2023 11:35
Ik begrijp je helemaal :)

En de extra keuze is alleen maar mooi meegenomen!
SuperDre @Metallize14 september 2023 17:45
Ofwel onverantwoord bezig zijn omdat je wat eerder thuis wilt zijn.
kleefei @LuisjeNL14 september 2023 10:45
Dit soort bedrijven gaan bij mij direct op het toxic lijstje. Wat een kleuterklas als je als werknemer niet eens voor jezelf mag bepalen hoe je je werk het beste uit kan voeren.
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @kleefei14 september 2023 11:30
Want het is heel raar dat een werkgever jouw veiligheid belangrijk vindt? Ik vind het juist een teken van actief meedenken en betrokkenheid. Op andere vlakken stelt jouw werkgever ook regels rond hoe werk veilig uit te voeren lijkt mij (en anders doet in veel branches de wet- en regelgeving dat wel)
kleefei @Bor14 september 2023 13:25
Op stropopredenering ga ik niet in.
Verder is het inderdaad per wet-regelgeving geregeld dat je hands-free aan een digitale meeting mag deelnemen tijdens het rijden. Ik begrijp je reactie denk ik niet helemaal.
vrow @kleefei14 september 2023 16:33
Mensen kunnen niet twee dingen tegelijk, als een van beide intensief is.
Autorijden is intensief en je moet opletten.
Mensen die wat anders beweren, dat mag maar er zijn genoeg onderzoeken waaruit dit is gebleken.
Laten we dit nu gewoon met zijn allen niet willen. Je kunt best even parkeren en dan meedoen.
En als dat niet kan, vanwege tijd, dan klopt er iets niet aan je planning.
Dus ik snap je argumenten, ik ben het er alleen hardgrondig mee oneens!
SuperDre @kleefei14 september 2023 17:48
Dat is niet helemaal waar, als je tijdens bellen/meeting in een ongeluk komt kan dat wel degelijk rechtelijke gevolgen hebben wasr dat niet zou zijn als je niet aan het bellen was.
Ook handsfree bellen is verre van ongevaarlijk.
LuisjeNL @kleefei14 september 2023 11:32
Nou het gaat in dit geval om klantmanagers van de bedrijven waar we zaken mee doen als Facility management.

Dus niet eigen medewerkers, maar als je een officieel overleg hebt waarbij ook stukken erbij gepakt worden met offerte prijzen vindt ik het zelf niet professioneel en ook onveilig als dat al rijdend gedaan word.

Het ligt zeker aan de situatie en type werk/niveau waar het overleg over gaat, maar om dan meteen van een toxic bedrijf en een kleuterklas te spreken gaat mij wat ver.
kleefei @LuisjeNL14 september 2023 13:22
Nou het gaat in dit geval om klantmanagers van de bedrijven waar we zaken mee doen als Facility management.

Dus niet eigen medewerkers, maar als je een officieel overleg hebt waarbij ook stukken erbij gepakt worden met offerte prijzen vindt ik het zelf niet professioneel en ook onveilig als dat al rijdend gedaan word.
Er mag best aangenomen worden dat iemand in een meeting waar documenten of bepaalde visuele details aspecten besproken worden deze niet tijdens het rijden gedeeld kunnen worden. Dat hiervoor afspraken gemaakt moeten worden omdat mensen zich hier anders niet aan houden is vreemd. Het is immers hun werk om naar documenten te kijken, toch?
Iemand die stelselmatig een meeting joint waarvan verwacht wordt dat hij mee kijkt naar documenten, en dit vervolgens niet (goed) kan, lijkt mij geen reden voor een company breed hard proces dat dan maar niemand mag inloggen via een rijdende auto.
Ja, dat vind ik kleuterklas management.
Het ligt zeker aan de situatie en type werk/niveau waar het overleg over gaat, maar om dan meteen van een toxic bedrijf en een kleuterklas te spreken gaat mij wat ver.
Dit zeg je niet in je originele reactie. Hierin staat:
Wij hebben juist besloten dat het niet meer geaccepteerd word als er vanuit de auto bij een overleg aangesloten wordt. In het geval van actief deelnemen, dus niet enkel luisteren.
Dit is waar ik op reageer.
PtrO @LuisjeNL14 september 2023 12:37
Eensch en helemaal terecht om iemand die op de weg achter het stuur zit sws helemaal niet te gaan bellen voor inhoudelijke aandacht, een reactie of antwoord.

Al lang geleden was dit bij ons alleen al uit voorzorg en fatsoen, een heerlijke gewoonte. Eea kwam ook voort dat er wat (bijna) ongelukken waren gebeurd dat iemand even wat moest nakijken met het koffertje op de passagiers stoel.

Zelf zittend achter het stuur is het ook uiterst relax want je hoeft niet meer te verwachten om gebeld te worden en dan een reactie te formuleren.

Hooguit een belletje of de telefoon even over laten gaan om zo te duiden dat de persoon op een rustige plek zijnd, even kan terugbellen. De gedachte dat bellen tijdens het rijden niet zou afleiden is een idee fixe.
TWKterry 14 september 2023 10:46
Ons bedrijf heeft de policy om NIET te bellen in de auto, ook niet hands free.
Ik kan daar wel mee leven en vindt dit zeer positief. Voorkomen is beter dan genezen.
crzyhiphopazn @TWKterry14 september 2023 11:42
Wat als er een prio melding is en jij bent degene die dat moet oplossen en je kan niet langs de kant staan?
Zeg jullie dan van jammer dan komt later wel?

Ben benieuwd wat company policy dan is.
PtrO @crzyhiphopazn14 september 2023 12:41
Bij ons is het dan, het spijt ons en de persoon achter het stuur belt u bij de eerste en zijn beste gelegenheid terug. Een les die geleerd moet worden is dat de eigen veiligheid altijd voor die van de ander gaat.
En ontopic, het deelnemen aan een vergadering of overleg, is tijdens het rijden als bestuurder al helemaal een complete NoGo.

[Reactie gewijzigd door PtrO op 24 juli 2024 08:28]

Metalfreak @crzyhiphopazn14 september 2023 13:05
"Geen taak is belangrijk genoeg om onveilig uit te voeren"

Dat is er bij mij zo ingehamerd dat ik er nog heel vaak aan denk en het ook toepas.
TWKterry @crzyhiphopazn14 september 2023 13:58
Zoals @PtrO al zegt een melding met dan ook nog een nummer van een centrale die altijd wel iemand beschikbaar hebben. De prio melding wordt nog veel ernstiger als ik tegen iets anders aanrijdt door afleiding van een prio melding.
En zoals @Metalfreak zegt, veiligheid is nummer een.
Maar dit zal wel veel te maken hebben met het soort bedrijf waar je werkt. Bij ons kan iedereen op elk moment STOP roepen en dan wordt er dus ook gestopt om te checken wat er is. Onveilige situaties kun je hiermee voorkomen en dus ook de eventuele gevolgen.
Gandalf68 14 september 2023 10:33
Persoonlijk bel ik zo min mogelijk in een auto en neem alleen op (alles handsfree) het blijft toch een afleiding en ik zie het vaak als iemand belt , wagen slingert meer of ze rijden of gaan langzamer rijden.

Een zoom meting is vaak met meerdere mensen en dan heb je (on)bewust meer je aandacht nodig die je beter voor autorijden kan gebruiken.

Bedrijven zouden het moeten ontmoedigen om dit te gebruiken tijdens het auto rijden.

Echter als je stil staat is het anders maar dan kan je natuurlijk ook een laptop gebruiken ...

Om even in te haken op veilig auto rijden en afgeleid worden... giga reclame borden langs wegen etc zou van mij ook niet gewenst zijn. De overheid wil dat je veilig rijdt niet afgeleid maar watvis de bedoeling van reclame....juist... maar ja geld belang he....

Maar dat terzijde
Stijnvi 14 september 2023 16:56
Waarom loopt de wetgeving zo hopeloos achter dat dit legaal is?
Bellen met je telefoon in de hand mag niet want dat zou de aandacht te veel afleiden van de weg, maar een zakelijke vergadering met tien man volgen mag wel, zolang je maar geen apparaatje in je hand hebt...
Ik vraag me overigens ook af hoe Google en Zoom dit ethisch verantwoord vinden.
Roel1966 @Stijnvi14 september 2023 23:41
Dat was eigenlijk precies wat ik ook meteen al dacht bij het lezen van de kop van het artikel. Hoe kan iemand zich dan nog fatsoenlijk op de weg concentreren bij het volgen van een Zoom meeting. Denk dat dit voor veel gevaarlijkere situaties kan zorgen dan dat iemand dan even zijn smartphone in de hand heeft.

De rede dan ook van een verbod om smartphones in de hand te houden is dat dit te zeer zou afleiden en daardoor dan ongelukken ontstaan. Alleen vraag ik mij af wat voor maatstaf men handteerd want ook als je handsfree zit te bellen dan leid dit net zo goed af. Laat dus staan dat je dan mee zou doen aan een Zoom meeting wat nog meer concentratie eist.

En tja ook dingen als streamingdiensten, tja, lijkt mij toch niet verstandig dat je als chauffeur even lekker filmpje zit te kijken onder het rijden. Vind dus dat daar ook maar eens de wet aangepast mag worden en zeker zoiets als Zoom in een auto gewoon verboden moet worden.

Ook nog een punt, Microsoft moest Teams loskoppelen van MS 365 vanwege oneerlijke concurrentie. Hoe zit dat dan nu met Zoom en Google ?

[Reactie gewijzigd door Roel1966 op 24 juli 2024 08:28]

Stalensnuitje 14 september 2023 09:37
Enerzijds: jeej, meer mogelijkheden! Maar aan de andere kant ben ik toch nieuwsgierig waarom je een AAOS soort van parallel ontwikkelt aan AA op een telefoon? Ervan uitgaande dat je die laatste toch al bij de hand hebt, waarom zou je bepaalde functionaliteit dan dedicated op AAOS willen draaien?
Hatsieflatsie @Stalensnuitje14 september 2023 09:44
Dat staat aangegeven in bovenstaande artikel. Mocht je meer te weten willen kon je echter ook gewoon op de Tweakers achtergrondlink klikken over Android Automotive:
Een belangrijk voordeel van Automotive is dat dit besturingssysteem dieper geïntegreerd is in de auto en er daardoor meer communicatie mogelijk is tussen de auto en het Android-infotainmentscherm. [..] De telefoon weet echter niets over het actuele accupercentage van de auto. Android Auto kan je dus niet vertellen dat je accu bijna leeg is en kan hier in de route ook geen rekening mee houden. [..] Bij Android Automotive kan dit wel. Wie in een elektrische auto met Android Automotive navigeert met Google Maps, krijgt bij het begin van de reis te zien of die route gehaald kan worden met de huidige actieradius en welk accupercentage er aan het einde van de rit over is.
Het is dan logischer om hiervoor twee systemen te ontwikkelen om zo iedereen te kunnen bedienen (degenen zonder ingebouwde systeem maar wel beschikking hebben over een smartphone, en degenen met fabrieksaf systeem in hun auto). Wanneer je bij 1 systeem houdt, kun je de smartphone gebruikers niet bedienen, of degenen krijgen niet genoeg informatie over hun auto.

[Reactie gewijzigd door Hatsieflatsie op 24 juli 2024 08:28]

bientjen @Hatsieflatsie14 september 2023 09:51
in een ideale wereld zouden autofabrikanten ook een api kunnen aanbieden die deze informatie ontsluit, maarja, ....
TheKmork @bientjen14 september 2023 10:01
Aan de ene kant ja, aan de andere kant opent zulk soort dingen alleen maar meer deuren om een auto remote te hacken dus houden ze die het liefst dicht (auto vendors hebben al niet zo'n goede track record wanneer het om software security gaat)
Stalensnuitje @Hatsieflatsie14 september 2023 11:20
Sorry, ja die usecase(s) begrijp ik inderdaad, maar we hebben het hier over een browser en een streaming videodienst... die je al op je telefoon hebt staan. Ik vraag me dan toch af waarom je daarvoor niet je aangesloten telefoon kunt gebruiken vanuit AA, al dan niet geprojecteerd op het grote scherm in de auto.
gladius1983 @Stalensnuitje14 september 2023 13:03
Omdat Google dus strenge eisen stelt aan apps. Die strenge eisen zijn te omzeilen door fabrikanten op aaos met als gevolg dat de apps alleen in de auto's van die specifieke fabrikanten werkt.
Verwijderd 14 september 2023 12:29
Je zou de ouders maar zijn van een kind dat doodgereden wordt door iemand die tijdens het verkeer naar z’n zoommeting zat te kijken.

- Google maps bedienen met een telefoon in je hand: verboden
- Een videogesprek houden in je auto: dat mag wel.

Wat mij betreft is hands free bellen vaak al een enorme afleiding tijdens het rijden. Een afleiding waarbij de extra slachtoffers gedoogd wordt.
jip_86 @Verwijderd14 september 2023 12:58
Je zou het artikel maar eens goed gelezen hebben.
Dick Ravestein @Verwijderd14 september 2023 16:56
Inderdaad dat dacht ik ook gelijk. Ondanks dat je geen beeld kan zien zijn je gedachten en je focus op dat moment niet 100% bij het verkeer. Deze ontwikkelingen zijn met het drukke verkeer hier in Nederland levensgevaarlijk en zouden naar mijn mening verboden moeten worden. Handsfree bellen is precies hetzelfde en ook dat zou je niet rijdend moeten doen. Uit veiligheid zou ik zeggen geef een melding (geluid: ping bijvoorbeeld) als je gebeld wordt onder het rijden met hooguit de naam van de beller op het scherm. Dan kun je ergens stoppen en terugbellen als het belangrijk zou zijn.
Yzord 14 september 2023 10:19
Kwestie van tijd en de camera’s in de auto zijn een feit. Zelf mag je dan wel geen beeld kunnen zien tijdens het rijden, niks staat in de weg dat men jou wel kan zien.
SuperDre @Yzord14 september 2023 17:52
Totdat je je indenkt wat voor trauma je anderen kan bezorgen als je tijdens de vergadering verongelukt en je meeting partners dat dus zien gebeuren.
Wees gewoon verstandig en neem geen deel aan een vergadering als je aan het rijden bent.
Ik vind het dus ook een goed beleid als bedrijven hun werknemers dit verbieden.
joost00719 14 september 2023 10:57
Hopen dat ze ook een fix uitbrengen voor oververhitting en battery drain van je telefoon i.c.m. Android Auto.
Ook zou het fijn zijn als de delay van geluid minder word of weg gaat. Irritant als je een filmpje kijkt op een parkeerplaats en het geluid loopt 1 of 2 tellen achter.

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