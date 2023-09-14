Google brengt Zoom naar Android Auto, Automotive krijgt Amazon Prime en Vivaldi

Google heeft verschillende nieuwe functies aangekondigd voor Android Auto en Android Automotive OS. Android Auto-gebruikers kunnen straks meedoen aan Zoom-gesprekken via de auto. Gebruikers met Automotive krijgen de Prime-streamingdienst en de Vivaldi-browser.

Met de Zoom-integratie zien Android Auto-gebruikers welke meetings ze die dag hebben. Gebruikers kunnen ook deelnemen aan die meetings. Daarbij zien gebruikers geen beeld, maar krijgen ze wel de audiostream en kunnen ze terugpraten, meldt Google. De functie werkt ook met Cisco-app Webex. Android Auto is een Android-functie waarmee gebruikers hun smartphone kunnen koppelen aan hun auto en Android-apps kunnen gebruiken op het infotainmentsysteem van die auto.

Naast Android Auto biedt Google ook Android Automotive aan, een autobesturingssysteem dat zonder de smartphone van de bestuurder werkt. Dit besturingssysteem krijgt ondersteuning voor Amazons streamingdienst Prime Video, maar dan alleen op bepaalde Renault-, Polestar- en Volvo-modellen. Andere merken zouden snel volgen. Op Android Automotive werken nog niet veel streamingdiensten, al kwam YouTube eerder wel naar het platform. Prime Video werkt alleen als de auto geparkeerd is.

Tweakers schreef in juli een achtergrondartikel over Android Automotive. Bij dit besturingssysteem hanteert Google bepaalde, strengere eisen voordat een app kan worden toegelaten. Autofabrikanten kunnen echter soepelere eisen hanteren en zo apps mogelijk maken die alleen op hun auto's beschikbaar zijn. Zo kregen Renault- en Polestar-auto's ondersteuning voor de Vivaldi-browser, terwijl andere AAOS-auto's geen browser hebben. Google meldt nu dat alle AAOS-auto's toegang krijgen tot Vivaldi. Deze browser kan net als Prime alleen gebruikt worden als de auto geparkeerd is. Naast Prime en Vivaldi krijgen AAOS-auto's 'binnenkort' een The Weather Channel-app, om daarmee het weer te kunnen zien en weerswaarschuwingen te kunnen krijgen.