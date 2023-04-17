Huawei presenteert smartphone met 7000mAh-accu die als powerbank kan dienen

Huawei heeft voor de Chinese markt de Enjoy 60X aangekondigd. De telefoon heeft een 7000mAh-accu en kan andere apparaten bedraad opladen met 22,5W. Het lijkt er niet op dat het toestel naar Europa gaat komen.

Huawei Enjy 60X
Huawei Enjy 60X

De Enjoy 60X is een grote smartphone van 17,1x8cm en 8,9mm dik. De 216g wegende telefoon heeft een USB-C-poort om de 7000mAh-accu van het toestel op te laden. Dat kan met 22,5W. Ook omgekeerd bedraad laden, waarbij de telefoon dient als powerbank, gaat met maximaal 22,5W, maar alleen bij de 512GB-variant. Het is onbekend waarom die beperking er is en of en hoe snel andere varianten omgekeerd kunnen laden.

Huawei Enjy 60X
Huawei Enjy 60X

Het toestel heeft een lcd van 6,95 inch met een resolutie van 2376x1080 pixels, goed voor een schermverhouding van 19,8:9. Het scherm heeft een verversingssnelheid van 90Hz en heeft aan de bovenkant een grote inkeping voor de enkele 8-megapixelfrontcamera. Aan de achterkant zit een primaire camera van 50 megapixels en een secundaire camera die dient als dieptesensor.

De soc is een Qualcomm Snapdragon 680 en de telefoon heeft geen 5G, omdat Huawei dat niet mag gebruiken vanwege de handelsbeperkingen van de overheid van de VS. De telefoon draait op HarmonyOS 3.0. De telefoon komt volgende week uit in China. De goedkoopste 128GB-variant gaat 1749 yuan kosten, omgerekend momenteel ongeveer 230 euro. De duurste zit op omgerekend ongeveer 305 euro.

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 17-04-2023 20:19 62

17-04-2023 • 20:19

62

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Reacties (62)

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jordyS1 17 april 2023 20:21
wel een mooi formaat, ik hoop dat we hier gauw de stap maken naar 7inch:) ik zit nu op 6,75 en dat mag best wat groter
langestefan @jordyS117 april 2023 20:37
7 inch is geen telefoon meer maar een tablet...
Nature @langestefan17 april 2023 20:49
Het ligt eraan hoe groot je handen zijn lijkt me, mij lijkt het een prima telefoon.
langestefan @Nature17 april 2023 20:53
Nouja ik bedoel, je kunt tablets kopen met formaat 7 inch. Was paar jaar geleden nog redelijk gangbaar zelfs.
LurkZ @langestefan18 april 2023 11:06
7 inch is geen tablet meer maar een telefoon...
Clevergyno @langestefan17 april 2023 20:59
Ja, met een bezel van 20 kilometer. Dat scheelt wel..
Jeroen hofman @Clevergyno18 april 2023 08:03
IDD ergens heel lang geleden dat je een tablet (opgeblazen telefoon kocht) ? waar begon het met 5 inch menig mee op straat zien bellen (Ja kon een sim in)
Maar ja, zo kunnen we in alles terug gaan in geschiedenis,
Zp ook hadden we vroeger jaren 60-70, thuis een zwart wit tv met een mechanische afstandbediening met een kabel van 3-4 meter van bakeliet Dat was een luxe vanuit je luie stoel NED 1,2,3 belgie en 3 Duitse zenders.
Gaat volgens mij allemaal veel te snel op dit moment met ontwikkelingen, zeker de smartphone wereld. Ben zeker een voorstander van verbetering, innovatie maar vraag me soms af hoe overkill het allemaal is.
Scriptkid @Nature17 april 2023 21:27
ik denk eerder hoegroot je tessen (zakken) zijn in je broek

niet handig als hij telkens er uit valt omdat kantel punt hoger is.
Nature @Scriptkid17 april 2023 21:31
Mijn 6.5" a52s pakt makkelijk in m'n broekzak, mensen met grote handen zullen vaak ook groter zijn en grotere broeken dragen.
De Nederlandse man is gemiddeld 1.83m, ik ben 1.89 en ik voel me totaal niet lang als ik me vergelijk met anderen, voor de Nederlandse markt waar we de grootste zijn op aarde kunnen we wel een maatje groter gebruiken.
Scriptkid @Nature17 april 2023 21:45
ligt ook heel veel aan type broek, veel outdoor broeken heb juist kleinere zakken,

daarnaast hoe groter he meer spanning op het apparaaat als je bukt en hoe minder ruimte voordat hij pookt in je zij / been.
xfj @Nature18 april 2023 11:08
Mijn A52s past ook makkelijk in mijn spijkerbroekzak maar hakt mijn schaambeen(?) in wanneer ik mijn knie omhoog doe, bijvoorbeeld bij een trap omhoog rennen of fietsen. Dat is met langer dan 189cm en vrij standaard Levi 511 jeans. Ik had zelf iets liever weer een 16:9 scherm gehad.
Marzman @Nature18 april 2023 04:58
En je zakken. 6,7 inch vind ik net te groot.
batjes @langestefan17 april 2023 21:07
Hebben we deze discussie al niet gehad toen met de introductie van de Samsung Note?
langestefan @batjes17 april 2023 21:15
Vast, maar het speelt nog steeds. Er is geen goed flagship model met een redelijke grootte (5 tot 6 inch) helaas.
MightyFool @langestefan17 april 2023 21:19
S23 is perfect imo
langestefan @MightyFool17 april 2023 21:24
6.1 is 'oke'. Maar dan wel met hele kleine bezels
Pukson @langestefan17 april 2023 23:58
Asus Zenfone
Argantonis @langestefan18 april 2023 05:09
iPhone 13 mini kan nog wel een tijdje mee, maar niks nieuws inderdaad.
tweakuwe @batjes18 april 2023 04:27
De eerste Samsung Note was 5.3 inch, zo klein maken de grote fabrikanten ze niet meer (enkel Apple nog).
Dreamvoid @langestefan17 april 2023 23:14
Ik had vroeger (2014 geloof ik) een Asus Fonepad 7, was een uitstekende “phablet” destijds, maar Asus stopte ermee.

Wel grappig dat een concept dat toendertijd commercieel niet aansloeg, uiteindelijk toch langzaam mainstream wordt.

[Reactie gewijzigd door Dreamvoid op 23 juli 2024 14:57]

jordyS1 @langestefan17 april 2023 21:19
nee hoor. een telefoon heeft een hele andere schermverhouding:)
Metallize @langestefan17 april 2023 21:39
De nieuwe Huawei reclame : Schat is dat een telefoon in je broekzak? of ben je blij me te zien ? .. nee schat ik heb een huawei :D
timmiefmedia @jordyS117 april 2023 20:26
Nog groter? Ik heb een 13mini en vind 5.4inch veel fijner dan mijn vorige S20 (6.1inch)
jordyS1 @timmiefmedia17 april 2023 21:20
ik ben het er mee eens dat er weinig echt goede kleine telefoons zijn voor de mensen die dat willen:) meer diversiteit in het mid tot top segment zou fijn zijn:)
Jeroen hofman @jordyS118 april 2023 00:07
Ook eens heb nu een MOTO S9 6.81" als reserve heb ik nog mijn Lenovo P2 5.5 " wat ik eigenlijk toch genoeg vindt, groot genoeg voor mij. Ook spijt dat ik die S9 plus ooit heb overgenomen.
Lenovo P2 voldoet prima draait nog op android 7 en gaat zeker nog 3-4 ? dagen mee op een accu lading. De S9 plus daarin tegen 2 dagen moet deze echt aan de lader. meende dat de P2 ook Oled heeft
Ben nu dus wel opzoek naar een midrange 5.5 die ik kan vergelijken met de P2. Ik game ook niet of dergelijke. telefoon is voor bellen en wat chat indien. android 10-11 ? geen CREAP aan app's want ik zie door het bos de bomen niet meer in de phone wereld van flip en fold en zo wat er wordt aangeboden.
tweakuwe @Jeroen hofman18 april 2023 04:24
Ik had het recent eens uitgezocht wat de kleinere toestellen zijn:
  • Unihertz Jelly 2E: Dimensions: 95 × 49.4 × 16.5 mm (3 inch scherm)
  • iPhone 5(s)/SE 2016: 123.8 x 58.6 x 7.6 mm (4 inch scherm)
  • Sharp Aquos R2 compact 131 x 64 x 9.3 mm (5.2 inch scherm), wel erg verouderd met Android 9
  • iPhone 12/13 mini: 131.5 x 64.2 x 7.7 mm (5.4 inch scherm)
  • iPhone SE 2020/2022: 138.4 x 67.3 x 7.3 mm (4.7 inch scherm)
  • Pixel 5 144.7 x 70.4 x 8 mm (6 inch scherm)
  • Galaxy S23 146.3 x 70.9 x 7.6 mm (6.1 inch scherm)
  • Asus Zenfone 9 146.5 x 68.1 x 9.1 mm (5.9 inch scherm)
Jeroen hofman @tweakuwe18 april 2023 08:18
Dank voor het delen, anders kijk ik even verder hoeverre ik de Lenovo P2 een upgrade kan geven (scheelt weer geld)
Eem iPhone is mij onbekend, wel eens vast gehad maar niet echt bij me gedragen, Unihertz ken ik niet.
Maar goed we hebben nog een telefoon en kunnen bellen, fotootje maken
tweakuwe @Jeroen hofman18 april 2023 08:48
Houd er rekening mee dat de Lenovo P2 door de dikkere randen groter is dan bijv. de Pixel 5.
Dit is het formaat van de Lenovo P2 die ik zo snel kon vinden: 153 x 76 x 8.3 mm

Maar als je nog beveiligingsupdates er op kan zetten zal die inderdaad prima zijn voor bellen en soms een foto maken :)
Jeroen hofman @tweakuwe18 april 2023 11:30
klopt zijn idd de afmetingen van de P2 153 x 76 x 8.3 mm 177 gram
Dat de Lenovo dikker is weet ik, maar loop er al aantal jaar mee rond dus dat is geen probleem. beveiligingsupdates ? vandaar dat ik opzoek ben hoe ik hier een ander android op kan flashen, of iemand die dat voor me kan doen. daarnaast heb ik ook geen dikke knip. alles gaat hier net zo lang mee zo lang het nog werkt.
Ook zie ik duidelijk verschil in foto's van de P2 of de Moto G9 plus waar de P2 bovenuit steekt. daarnaast dat de accu van de P2 nog steeds 3-4 dagen op 1 lading mee gaat.
Heeft eigenlijk allemaal niet zon haast, en ga ook niet in die phone stroom mee, voor het laatste van het laatste.
Ga ik je lijstje eens bekijken voor een 5.5" min 6- GB 128GB opslag is wel een vereiste.

[Reactie gewijzigd door Jeroen hofman op 23 juli 2024 14:57]

vedercy @Jeroen hofman18 april 2023 17:31
Ik heb heel toevallig een maand geleden nog een Lenovo P2 geflashed met LineageOS, hij draait nu weer op android 12 ;)
Jeroen hofman @vedercy19 april 2023 16:36
@vedercy Das heel gaaf. hele klus? ik durf het niet aan. heb er wel wat over gelezen dat je iets moet activeren, uitzetten en dan een bericht zou krijgen van Lenovo voor unlock?? ooit eens deze stappen ondernomen bericht gehad en daar liep ik in vast, en niet verder mee bezig geweest.
Zou top zijn als ik mijn P2 een upgrade naar LineageOS op android 12
Zou je hier een poging willen wagen voor mijn P2 uiteraard tegen vergoeding en verz kosten
vedercy @Jeroen hofman19 april 2023 18:12
Heb je een PM gestuurd :)
MatiasG @tweakuwe18 april 2023 09:15
Ik gebruik sinds kort een Sony Xperia XA2 (142 x 70 x 9.7 mm, 5.2 inch scherm). Ik vind het een heerlijke telefoon, wel een beetje verouderd met Android 9 maar ik draai er een ander besturingssysteem op (Sailfish OS)
VNA9216 @jordyS118 april 2023 09:32
Dit dus, ik zit nog op een telefoon met android 6 omdat ze tegenwoordig belachelijk groot zijn, of het zijn van die budget dingen van 100 euro waarbij je tegen allemaal problemen aan loopt.
Een tijdje terug een nieuw toestel gekocht, maar die ligt te verstoffen omdat hij zo groot is dat ik hem gewoon niet gebruik. Dat ding is meer een huistelefoon geworden dan een mobiele telefoon omdat ik het gewoon oncomfortabel vind om dat ding mee te sleuren. En dan is de geluidskwaliteit bij het bellen al helemaal knudde, + dat de hele omgeving mee kan luisteren omdat er kennelijk geen plek meer was voor gewoon een fatsoenlijk speakertje voor telefoongesprekken.
Zwaar frustrerend als je geen smartphone fanatiekeling bent die dat ding voor 101 dingen gebruikt.
Darksequence @jordyS117 april 2023 21:05
Agree! Vroeger had Xiaomi een 7+ inch model iirc had alleen nogal lage specs.

Toch wel erg jammer dat Huawei weg is ze waren de beste concurrentie voor Samsung en niet alleen budget te zijn, ook door zelf te innoveren.
Bas_f @jordyS118 april 2023 10:55
Ik heb nu sinds een jaar weer een groter scherm (6.8") en dat bevalt uitstekend. Ook van mij mag het nog best een paar tandjes groter.
Winduss 17 april 2023 20:29
Bijna een 7 inch scherm... Ik vond tien jaar geleden mijn 7 inch Nexus 7 een mooi formaat voor een tablet maar dit is wel echt groot
Nature @Winduss17 april 2023 20:50
Die had een 16:9 scherm dat is een stuk meer oppervlak plus grote bezels.
dutchnltweaker @Winduss17 april 2023 22:06
Mijn huidige telefoon heeft een 6,8 inch scherm. Dat is totaal niet te vergelijk als de Nexus 7 uit 2012. https://m.gsmarena.com/co...hone1=4850&idPhone2=12024 check hier maar, 35 mm in lengte minder en 40mm breedte minder.

Ik heb beide in handen gehad, de Nexus 7 uit 2012 en 2013 versie. Die zou ik idd niet als telefoon willen hebben, maar door de minimale bezels valt dat echt reuze mee.
WhySoSerious? @Winduss17 april 2023 23:33
De 7.2" Huawei Mate 20 X was een geweldige smartphone. Helaas vind ik naast het grote scherm en batterij de specs van deze Enjoy 60X niet zo bijzonder.

[Reactie gewijzigd door WhySoSerious? op 23 juli 2024 14:57]

tweaker2010 @Winduss17 april 2023 23:46
Bijna een 7 inch scherm... Ik vond tien jaar geleden mijn 7 inch Nexus 7 een mooi formaat voor een tablet maar dit is wel echt groot
Ik vond tien jaar geleden mijn VW Golf een mooi formaat en nu is de Polo even groot. Zoiets? :+
De smartphonemarkt is gegroeid en de schermformaten en bijbehorende accu's zijn ook gegroeid.
Kerngezond @Winduss18 april 2023 00:29
Het is echt een groot scherm voor een telefoon, maar voor een tablet? Ik heb jarenlang een gewone iPad gehad, en dat vond ik op zich een degelijk scherm met zijn bijna 10 inch maar het hield niet over. Ik heb echter sinds een paar jaar een iPad Pro met 12,9 inch scherm en sindsdien kan ik bijna niet meer wennen aan een gewone iPad.
AndrewF 17 april 2023 21:54
Hebben alle telefoonbatterijen dezelfde nominale voltage? 5V? Als dat niet zo is kunnen we die mAh getallen niet zomaar vergelijken en gebruiken we beter Wh.
Dreamvoid @AndrewF17 april 2023 23:12
Ja alle telefoon accu’s zijn 3.7 V.
Helium-3 @Dreamvoid18 april 2023 09:12
In principe is je antwoord juist, de veelgebruikte accuchemie Lithium-ion polymeer (Lipo) heeft vrijwel altijd een nominaal voltage van 3.7 volt.

Oudere telefoons bestaan echter met een nominaal voltage van 3.6 volt, maar dan hebben we het vooral over telefoons van 10 of zelfs 20 jaar geleden, toen de accutechnologie nog niet zo ver was als nu.

Daarnaast bestaan er ook batterijen met een nominaal voltage van 3.8 volt, deze zijn aanzienlijk duurder en hebben een klein beetje meer capaciteit, maar worden nog niet heel veel toegepast. Vooral in speciale gevallen soms.

Met andere woorden, je kan prima uitgaan van 3.7 volt bij het vergelijken van (m)Ah, maar er bestaan nuances :)
mountain_aliw 17 april 2023 20:35
Goh! 7000 mah, wat een batterij. Toch knap dat hij slechts 8.9 mm dik is dan. Ik weet niet hoe zuinig deze snapdragon 680 soc is, maar deze telefoon zal het toch wel 3 tot 5 dagen uithouden op een volle batterij. Mooi stukje innovatie als je t mij vraagt.
Clevergyno @mountain_aliw17 april 2023 21:06
Erg zuinig.
timgroenewold 17 april 2023 20:39
Heerlijk, zouden meer merken moeten doen!

Momenteel mijn Galaxy m51 ook al 2,5 jaar in gebruik. Bij andere toestellen met een accu van <4500mah merkte ik al na een jaar of anderhalf dat volledige dagen op een complete lading lastiger werden, hier nu nog totaal geen last van.
bugcyber @timgroenewold17 april 2023 21:52
Hier ook de M51. En ben er zeer tevreden van. Ik hoef deze maar om de 4 a 5 dagen op te laden (waardoor het ook veel langer duur voor de batterij degradeert)
+ oled, zonder hoge verversing of extreem hoge resolutie wat meestal extra verbruikt.
+ geen overpowerd SOC die veel verbruikt.
timgroenewold @bugcyber18 april 2023 09:02
Exact dat, heerlijk. Helaas maar tot ergens 2024 updates. Ben benieuwd of hier custom roms voor gaan komen gezien het toestel best bekend is in India. Anders zou ik niet weten wat mijn volgende toestel moet worden die zo'n heerlijke accu(duur) heeft.
Roel1966 17 april 2023 21:54
Alleen puur op grond van een grote accu zou ik zelf niet specifiek een smartphone zoals deze kiezen. Dit omdat je tegenwoordig voor pak weg rond 50 a 60 euro een goede 20.000 mAh powerbank kan kopen. Het is dan wel misschien wat meer sleepwerk maar wel praktischer. Voordeel van een powerbank is dat je er vaak meerdere apparaten aan kan hangen en tegelijkertijd kan laden.

Evenzogoed, voor de prijs en de rest van de specificaties lijkt het mij zeker geen verkeerde smartphone. Alleen blijft dan wel de vraag of die ooit wel naar Europa zal komen, zeker nu al met al die restricties.
Jvann 17 april 2023 22:27
Doet mij denken aan de Samsung Galaxy M51, welke ook een 7000 mAh accu had.

Ik ben nog steeds in de markt voor een batterijmonster van een telefoon. Ik denk dat fabrikanten prima een mid-ranger kunnen maken die een 10.000 mAh accu bevat zonder dat hij 'belachelijk' dik wordt. Geef deze dan nog prima specificaties, zoals een 120 Hz OLED scherm om hem lekker met de andere telefoons mee te kunnen laten komen. Mij heb je dan.

Bespaar wat ruimte, haal die onzinnige extra cameralenzen weg die er toch alleen maar voor de sier op zitten. Koptelefoonpoort wordt tegenwoordig toch al weggehaald, dus die ruimte heb je al. Gebruik een midrange SoC zodat je minder ruimte in de telefoon nodig hebt voor koeling.

[Reactie gewijzigd door Jvann op 23 juli 2024 14:57]

John Duh 17 april 2023 23:38
Het grootste nadeel van mijn huidige, vouwbare, telefoon vind ik de (relatief) kleine accu. I.c.m. het grote scherm kom ik daar maar amper de dag met door, soms zelfs net niet. Navigeren trekt bijvoorbeeld een flinke wissel op accu. Gezien het feit dat het in feite om twee aan elkaar gekoppelde telefoons met accu's gaat, hoop ik dat bij toekomstige (vouwbare) telefoons ook de accu groeit. Als dit wordt gecombineerd met een zuinigere SoC, kan er ook op dat vlak eens echte vooruitgang worden geboekt.
Darth_Roel 17 april 2023 21:29
Wel een beetje een rare USP. "Waarom heeft u voor deze smartphone gekozen", "Nou, omdat ik daarmee mijn andere smartphone zo lekker kan opladen...". Koop dan gewoon een powerbank zou ik denken.
LurkZ @Darth_Roel18 april 2023 11:10
Powerbank is een bonus, het echte voordeel is dat het toestel zelf een lekker grote accu heeft. Een ander voordeel is dat ie dikker is.
Darth_Roel @LurkZ18 april 2023 14:50
Dat snap ik, maar de USP is dat je hem kunt gebruiken om andere toestellen mee op te laden en daar lijkt me minder zinvol.
petermetroid 17 april 2023 21:33
Best een goed idee waarom krijgen wij die niet. Ik zou wel een telefoon willen van twee centimeter dik met een flinke accu die een paar dagen mee zou kunnen.

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