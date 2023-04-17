Huawei presenteert smartphone met 7000mAh-accu die als powerbank kan dienen

Huawei heeft voor de Chinese markt de Enjoy 60X aangekondigd. De telefoon heeft een 7000mAh-accu en kan andere apparaten bedraad opladen met 22,5W. Het lijkt er niet op dat het toestel naar Europa gaat komen.

Huawei Enjy 60X

De Enjoy 60X is een grote smartphone van 17,1x8cm en 8,9mm dik. De 216g wegende telefoon heeft een USB-C-poort om de 7000mAh-accu van het toestel op te laden. Dat kan met 22,5W. Ook omgekeerd bedraad laden, waarbij de telefoon dient als powerbank, gaat met maximaal 22,5W, maar alleen bij de 512GB-variant. Het is onbekend waarom die beperking er is en of en hoe snel andere varianten omgekeerd kunnen laden.

Huawei Enjy 60X

Het toestel heeft een lcd van 6,95 inch met een resolutie van 2376x1080 pixels, goed voor een schermverhouding van 19,8:9. Het scherm heeft een verversingssnelheid van 90Hz en heeft aan de bovenkant een grote inkeping voor de enkele 8-megapixelfrontcamera. Aan de achterkant zit een primaire camera van 50 megapixels en een secundaire camera die dient als dieptesensor.

De soc is een Qualcomm Snapdragon 680 en de telefoon heeft geen 5G, omdat Huawei dat niet mag gebruiken vanwege de handelsbeperkingen van de overheid van de VS. De telefoon draait op HarmonyOS 3.0. De telefoon komt volgende week uit in China. De goedkoopste 128GB-variant gaat 1749 yuan kosten, omgerekend momenteel ongeveer 230 euro. De duurste zit op omgerekend ongeveer 305 euro.