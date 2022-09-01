HEMA gaat in Nederland proef doen met afrekenen bij elke medewerker

Winkelketen HEMA gaat in samenwerking met de ING Bank een proef doen met het gebruik van een telefoon als betaalautomaat. Daardoor hoeven klanten niet meer langs de kassa, als zij bij een individuele medewerker in de winkel kunnen afrekenen.

ING noemt het SoftPOS, Software Point-of-Sale. Het gaat om een app die alleen draait op Android. De door ING, Cow Hills, CCV en Zebra ontwikkelde app koppelt met het kassasysteem van winkeliers en klanten kunnen dan via de telefoon contactloos betalen. Daarvoor hoeven ze geen klant van ING te zijn. Betalingen kunnen met alle in Nederland gangbare methodes gedaan worden, waaronder Maestro, Apple Pay en Google Pay.

HEMA gaat het systeem over twee weken testen in drie niet nader genoemde winkels. Als de proef slaagt, moet de techniek in meer winkels komen. Voor klanten zou het voordeel zijn dat ze minder vaak langs de kassa hoeven, omdat ze bij individuele werknemers kunnen afrekenen. Daardoor zou het ook kassarijen moeten verminderen, claimen de betrokken bedrijven. Het idee van een telefoon als betaalterminal is niet nieuw. Er zijn al veel apps die dat claimen te doen.

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 01-09-2022 11:10 327

01-09-2022 • 11:10

327

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Reacties (327)

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StefanDingenout 1 september 2022 16:56
Of, en ik weet dat het een verschrikkelijk vreemd concept is.... als je ziet dat er 20 mensen bij de kassa staan te wachten, misschien even bijspringen bij de kassa in plaats van nog steeds 1 persoon daar laten staan? En erger nog, dat er gewoon 2 personen achter die kassa's staan die dus niet met die kassa's bezig zijn...
Cerberus_tm @StefanDingenout2 september 2022 02:20
Is het probleem niet dat je voor elke werknemer dan een kassa nodig hebt, omdat twee medewerkers niet tegelijk twee verschillende klanten kunnen afrekenen?
StefanDingenout @Cerberus_tm2 september 2022 13:48
Er staan dan ook 5 kassa's bij mijn Hema, en gemiddeld is er 1 medewerker die daar ook iets doet...

Wat overigens ook niet helpt is dat die kassa's allemaal naast elkaar staan aan 1 balie, dus als er dan eens 2 of 3 medewerkers aan de kassa staan, dan heb je drie rijen die door elkaar heen moeten lopen om naar de buitendeur te kunnen. Dus naast dat het al niet opschiet met kassa's ben je ook nog een hoop tijd kwijt met om elkaar heen maneuverer.

[Reactie gewijzigd door StefanDingenout op 23 juli 2024 03:39]

Cerberus_tm @StefanDingenout3 september 2022 04:07
Dat klinkt niet praktisch, nee. Vooral grote winkelketens betalen vaak extreem weinig, en hebben daardoor vaak onervaren en ongeïnteresseerde medewerkers. Ook hebben de eigenaren geen binding met de medewerkers.
Antiloop @StefanDingenout1 september 2022 23:12
dat is natuurlijk ook een algemeen probleem, sommige mensen willen gewoon niet werken
dat kun je niet altijd oplossen met meer mensen als de wil er niet is bij het werkende aanwezige personeel en ze liever met elkaar beppen oid en aanwezigheidspremie vangen

[Reactie gewijzigd door Antiloop op 23 juli 2024 03:39]

Anders 1 september 2022 14:48
Merkwaardig dat je in tijden van hevig personeelstekort met een oplossing komt die de werkdruk op het personeel verhoogt. HEMA werkt nu al met zelfscankassa's. Als rijen bij de kassa het probleem zijn, dan zet je er een paar extra zelfscankassa's bij. De hele gedachte achter zelfscankassa's is immers dat je minder personeel nodig hebt. Als je dan personeel moet gaan inzetten omdat je te weinig zelfscankassa's hebt, doe je iets niet goed.

En zet die kassa's desnoods her en der in de winkel voor die paar klanten die kennelijk al vlekken in de nek krijgen bij de gedachte om helemaal naar de kassa's te moeten lopen.

[Reactie gewijzigd door Anders op 23 juli 2024 03:39]

AMD and INTEL 1 september 2022 11:24
En.. hoe weten ze dat je betaald hebt dan als je de winkel uitloopt?
Bekers @AMD and INTEL1 september 2022 14:17
Hoe controleren ze dat nu dan? Ik loop ook wel eens de/een winkel uit zonder iets te kopen en dan word ik ook niet gecontroleerd.
Volgens mij nemen ze dit mee in de proef. Hoeveel wordt er wel/niet 'ontvreemd' en is dat het waard om geen (dure) kassasystemen te onderhouden, ruimte in de winkel vrij te houden, personeel anders in te zetten. En anders poortjes net als bij de appie en je klantenkaart scannen. Heb je meteen een reden voor mensen om extra gegevens achter te laten bij je.
AMD and INTEL @Bekers1 september 2022 14:22
Je gaat langs de kassa en die weten wat je gekocht hebt?

Waar ik trouwens wel iets in zie is een app waarbij je een qr code krijgt om uit een poortje te lopen ofzo. En dan random checks om te zien of je wel alles hebt gescanned
WoutervOorschot @AMD and INTEL1 september 2022 14:41
Bij de hema zijn de kassa’s tegenwoordig losse zelfbediningkassa’s midden in de winkel. Je rekent af en hoeft daarna niks te controleren eigenlijk, anders dan de supermarkten.
Cerberus_tm @WoutervOorschot2 september 2022 02:22
Bij Albert Heijn op stations heb je vaak ook van die zelfbediening zonder hekje, kun je gewoon naar buiten lopen met je spullen.
Bekers @AMD and INTEL1 september 2022 14:24
Bij de HEMA kun je altijd gewoon de winkel uitlopen, zonder dat je langs de kassa gaat hoor. En ik ben nog nooit aangesproken. Soms zijn er zelfs uitgangen waar niet eens een kassa in de buurt staat....
J.E. Weinor @AMD and INTEL3 september 2022 16:09
Met de kassabon langs het poortje dat zie je wel bij meer winkels scannen en het poortje gaat open.
Er hangen ook camera's boven de snel kassa en vaak staat er ook wel een medewerker die de boel controleert.
Ook het geval bij snel kassa's is dat je maar een aantal producten kunt scannen en betalen heb je meer producten kun je niet betalen en moet je een medewerker inschakelen die controleert het aantal producten zoals bij de action bijv.
Maar alles betaal ik liever zoveel mogelijk met cash geld al die technologie met QR codes etc. laat ik ver achter mij en dat ik even moet wachten in een rij vind ik geen probleem.
JasperE @AMD and INTEL2 september 2022 00:30
Niet bepaald klantvriendelijk als je niets koopt: een bewijs moeten halen om het pand te mogen verlaten. Nee dank je
BeosBeing @JasperE7 september 2022 11:24
Klant: "Mevrouw, ik kwam voor de aanbieding van de Milano pannenset."
Klantenservice: "Sorry meneer, die zijn al van gisteren op."
Klant: Jammer, dan probeer ik het in een andere vestiging 25km verderop.
...
Klant komt bij poortje zonder kassabon ...
mdj84nl @AMD and INTEL5 september 2022 10:52
Dus dan moet ik voor elke winkel waar ik kom weer een app hebben?
Nee dankje, ik wil gewoon een winkel in gaan, betalen (of niet, als ik niets heb) en de winkel weer verlaten.


Niets qr code, app, zelfscan etc.
Gamebuster @AMD and INTEL6 september 2022 13:00
De hema-vestiging hier (en vele andere winkels) hebben een kassa diep in de winkel, ver weg van de uitgang.
Nimac91 @AMD and INTEL1 september 2022 15:17
Dit is inderdaad weer zo'n gevalletje van het wiel proberen opnieuw uit te vinden. Dit is absoluut op geen enkele manier efficient tenzij je een winkel hebt waar er bijna nooit een rij staat bij de kassa.

Het hebben van een kassa en kassière bij de HEMA en andere warenhuizen is efficient als er ten alle tijden klanten zijn die met je willen afrekenen. Zo benut je de tijd van de medewerker optimaal gezien die een vloeiend patroon kunnen volgen en bedraad met een snel systeem kunnen werken in het afrekenen van klanten.

Dit systeem is gewoon een slechtere versie van zelfscan. Dit lost werkelijk niks op. Men kan beter zelfscan kassa's bij de uitgang zetten met aparte poortjes per zelfscan. Zo zal er ook flink minder gestolen worden. Men kan uiteraard nog wel een goedkoper artikel scannen ipv een dure maar nu kan je vrij letterlijk de winkel uit lopen en niemand die weet of jij betaald hebt. Camera beelden worden in principe niet snel terug gekeken en medewerkers geven hier niet genoeg aandacht voor.

Ook in de AH to go wordt veel gestolen maar op z'n minst kost het de medewerkers niet tijd om af te rekenen en kunnen ze met 2 of 3 medewerkers minder op de vloer. Het is een expiriment die wellicht in niche situaties met weinig medewerkers en minder klanten kan werken. Maar zelfs daar is het geen probleem om even naar de kassa te lopen om af te rekenen.
JasperE @Nimac912 september 2022 00:23
Poortjes? Wat als je niets koopt?

Wat een cynische reacties verder hier. Op een terras is het ook irritant als je je bestelling alleen kan plaatsen en alleen kan betalen bij de ober met het tablet. En dus niet bij de overige collegas die alleen mogen lopen. Waarom gaat dit in een winkel niet op?

Verrassend dat niemand vanuit perspectief van efficiënter voor de klant denkt. Ik vind het juist ontzettend efficiënt als ik en passant kan afrekenen zonder helemaal naar een kassa te lopen om daar ook nog eens in een rij te moeten wachten om mijn geld te kunnen afstaan.

Het vakken vullen kan echt wel asynchroon met onderbrekingen, maar een klant helpen en dan ook nog eens omzet genereren zou meeste prio moeten krijgen.

[Reactie gewijzigd door JasperE op 23 juli 2024 03:39]

Nimac91 @JasperE2 september 2022 17:25
Als je niks koopt dan loopt je langs de zelfscan door middel van een splitsing. Dan heb je uiteraard ook geen product in je hand.

Simpel design kan tijd aan kassa's besparen en dit ook veilig laten gebeuren met zo min mogelijk diefstal.

Iedereen met een product in zijn/haar hand zal door de zelfscan route gaan met een poortje langs elke zelfscan machine waar je na betaling door het poortje kan lopen. Als je niks koopt kun je via een ander gangetje en dan is ook duidelijk te zien of je wel of geen producten in je hand hebt.

Op het terras hebben medewerkers al dit systeem waarmee je betaald bij de medewerker. Maar juist dat bewijst ook mijn punt. Op een terras heeft men genoeg pin automaten om iedereen te voorzien, maar ook daar worden de rollen duidelijk neergezet. Iemand doet de drankjes, iemand neemt bestellingen op en doet transacties. Waarom? Omdat het gewoon VEEL EFFICIENTER IS! Dat klanten dan een paar minuten langer moeten wachten is bij een restaurant of terrasje geen enkel probleem. Je komt immers om daar wel even wat tijd te spenden en wilt niet een product afrekenen. Ook staat er nergens een rij, je wacht netjes tot je kan betalen terwijl de bediening een rondje maakt.

Onderschat horeca niet. Als ik de bestellingen doe, en mijn collega die bediening doet afrekent met een klant die ik heb geholpen heb ik ineens geen werk op dat moment en ontstaan er communicatie problemen. Ineens heeft bediening straks meer werk en moet ik ineens nieuw werk zoeken. Organisatie betekent ook duidelijke delegatie en takenverdeling. Transacties zijn slechts 1 onderdeel van een geheel en vaak heb je aan 1 of 2 personen genoeg om die taak te voorzien.

Je kan een systeem bij een warenhuis dus ook absoluut niet vergelijken met een terrasje. Men kan ten alle tijden nog naar de kassa lopen om daar af te rekenen als het te lang duurt. Bij een warenhuis gaat het misschien om 1000'en klanten per dag die willen afrekenen onder slechts 10 medewerkers. Dat zou 100'en transacties per medewerker aan tijd kunnen kosten afhankelijk van de hoeveelheid personeel en de populariteit. En zeker met een tekort aan medewerkers tegenwoordig zullen medewerkers ontzettend achterlopen met hun werk als er telkens klanten willen afrekenen bij je. Zelfscan apparaten zijn gewoon de oplossing hiervoor. De besparing in tijd is daarin absoluut niet te vergelijken. Je hebt minder personeel nodig en er is altijd een (extra) kassa beschikbaar.

[Reactie gewijzigd door Nimac91 op 23 juli 2024 03:39]

Spockz @JasperE2 september 2022 09:48
In Azië (Singapore) worden dingen al afgerekend als je ze uit hun "vakje" haalt, of als je ermee door de poort naar buiten loopt. Dan lijkt een poortje toch handig. Volgens mij heb ik dit systeem ook al in apple winkels gezien, maar heb het zelf nog niet gebruikt.
BeosBeing @JasperE7 september 2022 11:40
...
Verrassend dat niemand vanuit perspectief van efficiënter voor de klant denkt. Ik vind het juist ontzettend efficiënt als ik en passant kan afrekenen zonder helemaal naar een kassa te lopen om daar ook nog eens in een rij te moeten wachten om mijn geld te kunnen afstaan.
Efficiëntie voor de klant levert de winkel niets op. Bij de Lidl hier zijn ook zelfscans met een poortje, als je kijkt hoe lang je er over doet om alles te scannen, en hoe houd je apart wat wel en nog niet is gescand, vooral met een hele kar vol, handig is anders. Met een klein aantal artikelen kan het voordelig zijn, omdat je niet in de rij voor de kassa met transportband moet, maar anders, de kassiere kan veel sneller verschillende producten achter elkaar scannen.

Maar in de avonduren is het vaak niet druk, en zijn ook de kassa's niet bemand. Als je op de band begint te leggen, dan komen ze wel, en veel hebt voordat je klaar bent, maar anders kost je dat ook extra tijd.

Bij Jumbo en AH zijn er handscanners, dan scan je alles wanneer je het in de kar legt, maar dan zul je merken dat
- je veel langzamer door de winkel gaat
- je steeds de scanner moet pakken en weer terug op de kar steken
- als je meerdere exemplaren van een artikel wilt kopen, je ze of allemaal een voor een moet scannen, of er een scannen, dan met een toets het aantal verhogen, maar je dus steeds een hand bezet hebt die je anders zou gebruiken om de meerdere exemplaren in één keer te pakken.
- als je niet alleen boodschappen doet, maar met partner of kinderen, dan al heel gauw dingen in de kar gelegd worden die nog niet gescand zijn, je moet daar dus steeds op letten. Met meerdere scanners tegelijk afrekenen (je geeft iedereen een scanner maar rekent ze allemaal in één keer af) zit niet in het systeem, en is ook een bron van fouten (dubbel gescand en niet gescand).
Het vakken vullen kan echt wel asynchroon met onderbrekingen, maar een klant helpen en dan ook nog eens omzet genereren zou meeste prio moeten krijgen.
Tja, als je iets ziet op afdeling A, dit gelijk afrekenen en dan naar afdeling B, kan handig zijn, vooral als je daarbij al contact hebt met een medewerker. Beveiliging tegen winkeldiefstal kan dan wel een issue worden. Bij de kassa wordt meestal de beveiliging er af gehaald.
speedhaste @AMD and INTEL1 september 2022 17:02
Nu ben ik al een tijdje niet meer in de Hema geweest, maar ik vraag me af of ze dan ook geen alarm tags meer gebruiken? Want hoe willen ze dat afhandelen, zodat er niet een alarm poortje af gaat terwijl je wel betaald hebt.
knirfie244 @speedhaste2 september 2022 00:37
Alarm op basis van RFID, je scant je bon bij het verlaten van de winkel, en het beveiligingspoortje scant of je de juiste artikelen bij je hebt.
Fidesnl @AMD and INTEL1 september 2022 14:53
Dat is nu toch ook met de zelfscan kassa’s van Hema.
Nu staan deze zelfscan kassa’s in het midden van de winkel en loop je met een zakje naar buiten.

Ik vraag me dan wel af wat het voordeel is van deze vernieuwing, dit lijkt meer op iets nieuws omdat er iets nieuws moet komen. De mensen die dit gaan gebruiken, gebruiken nu al de zelfscankassa’s.
mpkossen @AMD and INTEL1 september 2022 21:46
Ik vind de oplossing die HEMA gaat proberen bijzonder, om het netjes te zeggen. In het buitenland zijn er al jaren oplossingen om mensen de kassa over te laten slaan. Van afrekenen via de app tot het door medewerkers in de winkel laten scannen van producten, het is allemaal al ontdekt, bedacht, getest, en uitontwikkeld. Genoeg plug-and-play oplossingen hiervoor.

Anyway, m'n punt dat ik wilde maken: bij een aantal winkels in de VS staat er altijd een "dragon" bij de uitgang, die bonnen controleert. Bij Walmart is af en toe (zoals wanneer je apparatuur of alcohol koopt, of er verdacht uit zien), bij Costco is het altijd (die tellen altijd alle producten), bij BJs ook (daar dragen ze zelfs een wapen). Zo voorkomt je zowel dat mensen stelen, als dat er fouten bij de kassa worden gemaakt.

Of je gebruikt technologie zoals Amazon Go. Werkt geweldig, maar zit je wel aan hun app en ecosysteem vast. Dat is niet toegankelijk genoeg voor de massa op dit moment.
Taipan @mpkossen2 september 2022 10:29
Volgens mij is hier vooral de insteek die paar extra gestolen producten niet opwegen tegen de kosten van extra personeel. De gemiddelde Nederlander is blijkbaar eerlijk genoeg.

Daarnaast, als je zo arm bent dat je om rond te komen HEMA huishoud spul te moet stelen, dan zal je het wel nodig hebben.
BeosBeing @mpkossen7 september 2022 11:57
Anyway, m'n punt dat ik wilde maken: bij een aantal winkels in de VS staat er altijd een "dragon" bij de uitgang, die bonnen controleert. Bij Walmart is af en toe (zoals wanneer je apparatuur of alcohol koopt, of er verdacht uit zien), bij Costco is het altijd (die tellen altijd alle producten), bij BJs ook (daar dragen ze zelfs een wapen). Zo voorkomt je zowel dat mensen stelen, als dat er fouten bij de kassa worden gemaakt.
Geen kluisjes voor de ingang van de winkel? Geen bewaking* die bij binnenkomen in iedere tas moet kijken (vooral of je geen wapens binnensmokkelt) Geen medewerker die bij de kassa alles inpakt en met nietjes dichtknipt - met de bon er aan de buitenkant op, of als het niet meer in een (papieren) tas past, alles in een doos pakt en die dichtbind - wederom met de bon er boven op? Geen kluisjes bij iedere afdeling omdat je ook met een tas of doos van elders in de winkel niet de afdeling binnen mag?

En ja, als je buiten gaat controleert de bewaking* of er een bon op je tas of doos zit en tekent die af.
* De bewaking is altijd gewapend, bij banken zelfs met karabijnen, op het vliegveld met aanvalsgeweren en per man 4 magazijnen.
mpkossen @BeosBeing8 september 2022 21:42
Gelukkig niet, het blijft een vrij land.
BeosBeing @mpkossen9 september 2022 12:31
Gelukkig niet, het blijft een vrij land.
Filipijnen zijn net zo vrij, wel armer. Echter waar de USA regelmatig te maken heeft met mass-shootings*, hebben de Filipijnen vooral ervaring met gewapende rebellengroeperingen (NPA, MNLF, BIAF, Abu Sayyaf/IS-EastAsia) ontvoeringen van buitenlanders e.d..
*) vooral op scholen, in kerken en ziekenhuizen, iets minder in parken, malls, supermarkten, concerten, sport- en andere evenementen, horeca-gelegenheden, maar eigenlijk wel zo'n beetje overal.

Hoewel meer dan de helft van de aanslagen en indidenten waren in of nabij Manila of elders op Luzon, is de bewaking het strengst in Mindanao waarvan een kwart behoort tot de regio's IX Zamboanga Peninsula, XII Soccsksargen* waar de moslims in de meerderheid zijn (met uitzondering van Isabella en Zamboanga City) regio BARMM, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao.
*) Soccsksargen = South Cotabato, Cotabato, Sultan Kudarat, Sarangani and General Santos
ShadLink @AMD and INTEL1 september 2022 11:25
Bonnetje scannen, of bv een sticker op de verpakking.
Bulls @ShadLink1 september 2022 11:40
Waar krijg je de bon dan? Uit de smartphone app?
robbinkg @Bulls1 september 2022 13:43
Ze werken samen met Zebra, welke bekend staan om hun printers. Dus daar zal vast wel iets voor zijn.
samtoxie @Bulls1 september 2022 13:44
Barcode/QR code op de telefoon welke je kan laten zien wellicht
dasiro @samtoxie1 september 2022 18:21
die krijg je niet als je betaalt via maestro
Jeru @Bulls1 september 2022 14:14
Om maar een concreet voorbeeld te geven dat, dat niet zo'n spannend probleem is: https://www.rfid-wiot-sea...es-of-mobile-printers-417
Alxndr @Bulls1 september 2022 15:42
digitale bon met een streepjes/QR code?
weeraanmelden @Bulls1 september 2022 19:03
De Hema app…. En idd via zebra mobile printers.

En het is die, niet welke …
Moogles @weeraanmelden1 september 2022 21:09
HEMA schrijf je volledig met hoofdletters want het is een acroniem, een beletselteken bestaat uit drie punten en Zebra schrijf je met een hoofdletter want het is een merknaam.
Gundam088 @ShadLink1 september 2022 16:46
Ik denk idd stickers erop plakken met aanduiding ''BETAALD''
zkhmcknol @AMD and INTEL2 september 2022 05:06
Wellicht bonnetje in email vorm? Net als Decathlon?

Ben wel benieuwd hoe men dan omgaat met vergoeding van een (privé) telefoon (daar ga ik vanuit tenminste) van een medewerker die hier voor wordt gebruikt als deze valt/ kapot gaat tijdens dit soort werkzaamheden
chielsen 1 september 2022 11:14
Ik ben benieuwd wat die medewerkers daarvan gaan vinden. Die zijn dus aan het vakkenvullen en elke paar minuten worden ze gestoord omdat iemand wil afrekenen.
Odie @chielsen1 september 2022 11:18
Je kunt je afvragen of het niet de hoofdtaak van elke medewerker is om omzet te genereren en/of klanten te helpen. Het is op zich bijzonder om te stellen dat vakkenvullen belangrijker is dan een klant te helpen of een sale te maken.

Daarbij doet Apple dit ook al. Een willekeurige medewerker kan je benaderen om een vraag te stellen, iets uit het magazijn te pakken en af te rekenen. Sterker: grijpbare producten als kabels etc kan je zelf pakken, scannen en afrekenen: daar komt geen medewerker meer aan te pas.

Het irriteert me vaak mateloos in winkels (ook bij HEMA, ook al kom ik er nog zelden) dat de rij bij de kassa groeit en dat er dan eerst een medewerker opgeroepen moet worden, die moet de halve winkel door (en komt misschien wel uit de hoek waar ik het product haalde), moet een kassa opengooien en kan dan pas klanten gaan helpen. Hoe veel efficiënter zou het zijn als ik de medewerker achterin de winkel al kan aanspreken en kan zeggen: hey, zou ik dit kunnen afrekenen? Of beter nog: laat me zelf afrekenen.

[Reactie gewijzigd door Odie op 23 juli 2024 03:39]

Torrentus @Odie1 september 2022 11:21
Beetje focus kan geen kwaad natuurlijk. Als ik in een bouwmarkt iemand die druk bezig is met het vullen van een vak moet vragen waar ik een product kan vinden, kan ik me goed voorstellen dat dat voor die persoon niet prettig is. Ik vermoed dat medewerkers waar je kunt afrekenen herkenbaar als zodanig zullen zijn en er ook medewerkers zullen zijn waar je niet kunt afrekenen.
Odie @Torrentus1 september 2022 11:23
Hoezo is het niet prettig om een klant te helpen? Als ik in een bouwmarkt een product zoek dan spreek ik ook de eerste de beste medewerker aan: of die nou zit te vullen of niet. Moet je je voorstellen dat die persoon zegt: ik ben effe bezig met vullen, ik heb geen tijd voor je, zoek maar iemand anders of loop naar de klantenservice.

De hoofdtaak van elke medewerker in een winkel moet zijn: klanten helpen.
vickypollard @Odie1 september 2022 11:33
Vertel dat ook even tegen het hoofdkantoor :+ Reken dat dit er gewoon bovenop komt en de overige taken blijven. Meer doen met dezelfde tijd dus (en dan is het dus ontzettend irritant om gestoord te worden).

Toen ik in de supermarkt werkte vond ik het op zich prima om klanten te helpen, ware het niet dat de druk om te vullen en spiegelen hoog was en je op je donder kreeg als het niet af was. Kortom, klanten waren irritant.

[Reactie gewijzigd door vickypollard op 23 juli 2024 03:39]

Odie @vickypollard1 september 2022 11:42
Dus een gespiegelde winkel zonder verkoop of tevreden klanten is belangrijker dan een minder gespiegelde winkel met tevreden klanten? Good lord, wat een ouderwets denken.
Zer0 @Odie1 september 2022 13:15
Tevreden klanten die niks kunnen kopen omdat de rekken niet/slecht gevuld worden leveren niks op. Vakkenvullers aannemen die ook nog eens klanten goed kunnen helpen zijn duurder dan de scholieren die nu ingezet worden.
Ontevreden medewerkers die opeens nieuwe taken krijgen waar ze nooit voor gesolliciteerd hebben werken minder efficiënt.
Denken dat de klant het enigste is wat telt, dat is ouderwets denken.
rickboy333 @Zer01 september 2022 13:55
Toen ik bij de super werkte was mijn taak om vakken te vullen. Echter werd mij ook uitgelegd hoe de kassa werkt en hoe de magazijnsoftware werkt, Andersom werd aan kassameisjes uitgelegd hoe je moest vakkenvullen. Zo kan een winkel perfect schakelen naar wat nodig is, zijn er meer kassa's nodig? Dan kunnen vakkenvullers ook scannen, komt er opeens een grote voorraad aan? Dan gaat een grotere groep naar het magazijn. En dit was dus al +10 jaar geleden al zo, dus ik kan me voorstellen dat je tegenwoordig zelfs geen vaste functie meer hebt, maar dat iedereen ''winkel assistent'' is of hoe ze het ook noemen.

Iemand aannemen voor 1 taak, dat is pas ouderwets.

Daarbij doe je net of je een halve opleiding nodig hebt om een kassa te bedienen. Maar dat kan echt iedereen.
Paul @rickboy3331 september 2022 14:33
En hoe goed werkt het vakken vullen als je iedere 30 seconde gestoord wordt om kassadienst te gaan draaien of in het magazijn te helpen? Want dat is effectief wat er gaat gebeuren als klanten bij jou af kunnen rekenen terwijl je iets anders probeert te doen.

Momenteel hebben klanten in de meeste winkels geen enkele medewerker nodig, behalve iemand bij de kassa (of zelfs dat niet bij een zelfscankassa). Als die "iemand bij de kassa" ineens "iedereen met een HEMA-shirt aan" is, dan komen de klanten dus VEEL vaker bij jou op de vloer uit. Ik zou niet meer aan vakken vullen toekomen...
klaasraak @Zer01 september 2022 13:34
Ik ben van mening dat de gemiddelde (havo/vwo) scholier die ze nu hebben staan als vakkenvuller prima in staat is om een klant te wijzen waar een product staat in de winkel.. Zo heb ik zelf ook in de ah/jumbo gewerkt vroeger.

Verder is het wat mij betreft niet vooruitgegaan bij de kassa's met al die zelfscan dingen, leuk als je 4 dingetjes haalt, irritant als je met een kar komt en er maar 3 kassa's zijn nog (vroeger 6) en je als 10e in de rij moet aansluiten..

[Reactie gewijzigd door klaasraak op 23 juli 2024 03:39]

e.dewaal @klaasraak1 september 2022 14:26
Gelukkig hebben ze daar de handscanner voor uitgevonden. Je scant het product voordat je het in je karretje doet. Sterker nog, zet je tas open in de kar en doe het meteen in de tas. Scheelt je een keer je kar uitruimen en een keer je kar inruimen. Vervolgens kan je met je karretje/tassen vol boodschappen bij de zelfscan afrekenen. Hierdoor hoef je zelden meer in een rij te gaan staan, want zo is iedereen snel klaar bij de zelfscan.

Zebra heeft deze handscanners ook ontwikkeld, hun logo'tje staat er gewoon op bij de AH/Jumbo.
Dorank @e.dewaal1 september 2022 16:56
Het gebruik van een handscanner en het direct in de tas zetten tijdens winkelen scheelt enorm veel tijd (je moet wellicht wel even een andere route nemen om de volgorde van vullen goed te hebben).

Maar er zijn AH winkels waar wel zelfscannen mogelijk is, maar waar geen handscanners zijn :(
ucsdcom @Dorank2 september 2022 12:43
Het gebruik van een handscanner en het direct in de tas zetten tijdens winkelen scheelt enorm veel tijd (je moet wellicht wel even een andere route nemen om de volgorde van vullen goed te hebben).

Maar er zijn AH winkels waar wel zelfscannen mogelijk is, maar waar geen handscanners zijn :(
Ik hoor juist van collega's da het irritant is je tassen weer uit te moeten pakken als je in de controle steekproef valt.
timoootjex @Dorank1 september 2022 17:08
Ik gebruik in dat geval mijn mobiel bij de AH. En dan reken je ook af afhankelijk cvan bedrag met je gsm
Heel makkelijk enigste is als je op de ah wifi bent dat je beter geen andere dingen opent op je smartphone terwijl je bezig bent met zelfscannen.
Zer0 @klaasraak1 september 2022 15:44
Ik ben van mening dat de gemiddelde (havo/vwo) scholier die ze nu hebben staan als vakkenvuller prima in staat is om een klant te wijzen waar een product staat in de winkel..
Sure, maar dat is iets anders dan met de klant afrekenen.. en daar gaat het artikel over.
mac1987 @Zer01 september 2022 13:55
Eens. Er is een reden dat functies overal steeds gespecialiseerder zijn geworden en we de lopende band hebben ingevoerd in fabrieken. 2 mensen die continu tussen kassa en vakkenvullen moeten schakelen werken altijd langzamer dan 1 vakkenvuller en 1 kassamedewerker.
De reden voor deze stap zal eerder zitten in flexibiliteit bij lage drukte. Je hebt altijd de functie kassa en functie vakkenvullen nodig. Maar als er 1 klant in de winkel is, zou je op de deze manier met 1 medewerker uit kunnen. Ik verwacht dat ze hierna dus ook gaan inkrimpen met het personeel.
klaasraak @mac19873 september 2022 13:05
Personeel hebben ze al veel te weinig (ook logisch als 95% van je personeelsbestand 15 jaar is en je ze maar 3 euro per uur wilt geven). Dat flexibel inzetten deden ze al zoveel mogelijk.. daarom hebben ze ook vooral havo/vwo leerlingen staan (slim genoeg voor de kassa). De kassa zelf is trouwens veel makkelijker geworden de laatste 20 jaar..

Verder vind ik zelfscannen soms handig.. ik heb wel vaak dat er dan producten bij zitten die niet willen scannen.. zo heb ik wel eens een stuk Parmezaanse kaas meegenomen zonder er voor te betalen.. de keer erna een medewerker er bij gevraagd waarom het product niet wou aanscannen (nog wel meer voorbeelden bij). tis wat lullig als je in een controle geraakt en je producten hebt die de scanner niet heeft gepakt.. (ik bedoel ik hoor piep dan zal het wel goed zijn)... Ik ga dan wel gewoon naar een ouderwetse kassa, dat werkt tenminste altijd.
vickypollard @Odie1 september 2022 11:43
Vraag dat aan hoofdkantoor. Het zal de meeste medewerkers waarschijnlijk worst wezen welke van de twee het moet zijn, als ze maar de ruimte krijgen om dat te doen.

[Reactie gewijzigd door vickypollard op 23 juli 2024 03:39]

Verwijderd @vickypollard1 september 2022 11:55
Ja dit dus. @Odie snapt de realiteit niet denk ik. Als je op het matje word geroepen wanneer je het werk niet af hebt (spiegelen, vullen, whatever) en er komt een klant die er voor gaat zorgen dat jij dat werk niet af gaat krijgen dan zou ik ook denken bekijk het even.

Het is maar net waar het bedrijf/de manager de prioriteiten heeft liggen. In dit soort branches zal het de meeste medewerkers verder worst zijn, en daar krijgen ze over het algemeen ook naar betaald.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 23 juli 2024 03:39]

The Third Man @Verwijderd1 september 2022 12:03
Ik denk dat die prima de realiteit snapt, maar je kan ook best discussieren waar je naartoe wilt in plaats van vasthouden aan de status quo alsof die in steen gebeiteld staat.
Remzi1993 @The Third Man1 september 2022 13:01
Ja, inderdaad. Wat ik al eerder heb gepost heir ergens. Het bedrijf houd zich niet aan wet- en regelgeving en fatsoenlijke normen en waarden en dan geven ze de klanten de schuld ipv het bedrijf. Net de omgekeerde wereld lijkt wel. Als je op het matje wordt geroepen omdat je zogenaamd je werk niet af hebt maar.je moest de hele tijd vragen van klanten beantwoorden dan moet het bedrijf of tegen je zeggen dat je geen vragen mag beantwoorden of ze moeten zulke dingen incalculeren in de taakomschrijving.

Dat bedrijven zich steeds asocialer gedragen en veel wet- en regelgeving negeren betekent niet dat het de schuld van de kant is.
Odie @Verwijderd1 september 2022 18:09
Ik snap de realiteit niet. Gaslighting galore. Verder heb ik jaren in retail gewerkt, hoewel dat lang geleden was. En last but not least: ik zeg niet dat de huidige implementatie mijn ideaalbeeld toestaat. Ik geef aan hoe ik aankijk tegen dienstverlenende sectoren, waar ik zelf (geen retail) nu in werk. De klant moet wat mij betreft altijd je prioriteit zijn.

[Reactie gewijzigd door Odie op 23 juli 2024 03:39]

Gundam088 @Verwijderd1 september 2022 16:50
Ik heb die berichten gelezen van Odie, gevoel zeg mij hij/zij nooit in de retail hebt gewerkt. Ik ben het helemaal eens met jou gg141717 opmerking.
Fly-guy @Odie1 september 2022 11:51
Nee, uiteraard niet, daarom moet er een balans zijn.

En dus niet als klant altijd maar aandacht eisen, en als winkel genoeg personeel om alle talen te kunnen doen.
Remzi1993 @Fly-guy1 september 2022 13:02
Het is aan het bedrijf om dit op te lossen, niet klanten ne niet werknemers zelf.
StarZ @Odie1 september 2022 15:23
Nee maar het moet beide. Je kunt niet een ongespiegelde winkel hebben omdat je de hele dag klanten hebt geholpen.
Odie @StarZ1 september 2022 21:21
Waarom niet? Wat denk je dat meer klant tevredenheid geeft: een gespiegelde winkels en klanten die nooit geholpen worden door personeel of een winkel die niet gespiegeld is en medewerkers die klanten altijd met een glimlach helpen? Spiegelen is haast een obsessie geworden tegenwoordig, in mijn tijd (opa spreekt) spiegelden we aan het eind van de dag en soms overdag als we ons verveelden. Maar goed, wij vulden ook uitsluitend na sluitingstijd. Ik weet het, een andere tijd, we kregen ook maar enkele malen per week (!) vracht en hadden standard een magazijn vol liggen met containers.

Ik irriteer me soms mateloos dat personeel zichzelf belangrijker waant dan het winkelend publiek en soms zelfs geïrriteerd is als je een container even opzij duwt als je er iets achter wil pakken.
Thalaron @vickypollard1 september 2022 12:16
Zijn klanten irritant, of de werkgever klant (en werknemer) onvriendelijk?
DNN!S @vickypollard1 september 2022 17:28
Dat hoef je niet tegen het hoofdkantoor te vertellen. Die maken namelijk de standaard vacatures van AH. Ook die van Vulploegmedewerker.

Als vulploegmedewerker bij Albert Heijn help je bij het lossen van de vrachtwagens en vul je de schappen. Je zorgt ervoor dat de winkel er verzorgd uitziet en je helpt klanten als zij een product niet kunnen vinden.

https://werk.ah.nl/vacatu...gmedewerker-bavel-954309/
CAPSLOCK2000
@Odie1 september 2022 11:43
Hoezo is het niet prettig om een klant te helpen?
Hoezo is het wel prettig?
Niet iedereen vindt sociale interactie leuk of prettig.
Als ik in een bouwmarkt een product zoek dan spreek ik ook de eerste de beste medewerker aan: of die nou zit te vullen of niet. Moet je je voorstellen dat die persoon zegt: ik ben effe bezig met vullen, ik heb geen tijd voor je, zoek maar iemand anders of loop naar de klantenservice.
Hoezo kun jij je dat niet voorstellen? Het is toch heel normaal dat je mensen doorverwijst naar specialist? Of aangeeft dat je zelf gewoon geen tijd hebt, bv omdat je eerst de spullen in de vriezer moet leggen voor ze ontdooien. Aan de andere kant is het ook niet gek om mensen wel te helpen als je kan, maar als het even niet kan dan moet de klant dat ook accepteren (en de meeste mensen doen dat ook echt wel).
De hoofdtaak van elke medewerker in een winkel moet zijn: klanten helpen.
Waar staat dat? Waarom zit de manager van zo'n winkel dan zo vaak de hele dag op kantoor?

Maar het doet er niet toe wat jij of ik vinden wat de taken van een winkelmedewerker zijn.
Wat er wel toe doet is de vraag "wat staat er in het contract?". Krijg je als vakkenvuller bv de tijd om mensen te helpen of betekent het dat je daarna langer moet doorwerken om het rek alsnog te vullen?
Zo'n onderbreking zal flink in de efficientie hakken.

Dat alles gezegd hebbende verwacht ik van HEMA dat ze dit wel begrijpen en er rekening mee houden.
The Third Man @CAPSLOCK20001 september 2022 12:01
Hoezo is het wel prettig?
Niet iedereen vindt sociale interactie leuk of prettig.
Maar het is wel je baan, niet een pleziertje. Ik vind het ook niet prettig om steeds collega's te moeten helpen met programmeervragen die ook te Googelen zijn (dan wel uit te vinden met een beetje online courses volgen), maar ik doe het wel omdat het van mij verwacht wordt.
CAPSLOCK2000
@The Third Man1 september 2022 12:13
Maar het is wel je baan, niet een pleziertje.
Dat ligt er maar aan wat er in je contract staat. Als in je contract staat dat je vakken vult dan is vakken vullen je taak, niet het helpen van klanten. Werkgever en werknemer maken afspraken over het uit te voeren werk. Als de werknemer dat niet doet dan wordt die ontslagen. De werkgever moet zich ook aan de afspraken houden.
Natuurlijk hoort het bij iedere baan dat je af en toe wat extra's doet of iets dat niet binnen de vaste kaders past. Maar dat is wat anders dan je moet springen op iedere wenk van de baas.

Ik neem even aan dat je een kantoorbaan hebt, zoals de meesten hier. Als jou baas je de opdracht gaf om voortaan alle toiletten van het kantoor de poetsen naast je bestaande werkzaamheden zou je dat dan doen? Dat er 10 keer per dag iemand je kantoor binnenstapt en zegt "sorry, ik heb een ongelukje naast de pot gehad, ruim jij het even op?" Waarna jij niet alleen de plee moet poetsen maar ook een half kwartier je handen moet wassen voor je je eigen toetsenbord weer aan durft te raken.
Ik zou denk ik snel ander werk gaan zoeken als mij baas niet snapt waarom ik daar geen zin in heb.
Maarja, als IT'er heb ik de luxe dat ik momenteel makkelijk een andere baan krijg die minstens zo goed is als mijn huidige baan. Als vakkenvuller ligt dat waarschijnlijk wat lastiger.
The Third Man @CAPSLOCK20001 september 2022 12:17
Ik vind wc schoonmaken bij een kantoorbaan wel mijlenver verwijderd van als vakkenvuller + klanthelper (want nu moeten ze al klanten de weg wijzen en producten vinden e.d.) naar vakkenvuller + klanthelper + afrekenloket. En daar ligt wel de crux, niemand wil beweren dat je als werknemer maar alle andere werkzaamheden moet accepteren 'en anders is daar de deur', het gaat hier om een relatief kleine uitbreiding van je takenpakket. En daar vind ik de afweging 'niet prettig vinden' vs de gevraagde extra taak nou niet dermate onredelijk om gewoon acceptabel voor de werknemer te vinden.

[Reactie gewijzigd door The Third Man op 23 juli 2024 03:39]

GameNympho @The Third Man1 september 2022 12:24
En elke keer komt er wat kleins bij ;) maar het salaris gaat niet omhoog, maar wel het gemiep als er iets niet af is :F

@The Third Man Dat is het meest gebruikte argument, maar wat krijgt men erbij met die 3%? En dan nog brutto ook. En men moet steeds meer doen, maar dat is niet waarom men een salarisverhoging krijgt die wettelijk is geregeld.
Laat ik het netjes stellen, de hulp in een winkel is gewenst, zeker waar vele zaken verkocht worden, maar als er maar een paar werknemers rond lopen, zal dit problematisch worden. Want wie wordt er aangekeken als er bepaald werk niet af is?
Wat als de vakkenvullers, een ieder doorsturen naar de klantenservice, diegene die daar de dienst draait, draait m niet snel een 2e keer denk ik ;)

[Reactie gewijzigd door GameNympho op 23 juli 2024 03:39]

The Third Man @GameNympho1 september 2022 12:32
Salarissen worden toch eens in de zoveel tijd los van deze aanpassingen verhoogd? :? Je kan niet verwachten dat een bedrijf wel meegaat met het minimumloon en daarboven, immers je krijgt nu meer betaald dan in 2010 en toen kreeg je meer dan in 2000 etc etc, maar dat het takenpakket niet aangepast mag worden.
CAPSLOCK2000
@The Third Man1 september 2022 12:37
Salarissen worden toch eens in de zoveel tijd los van deze aanpassingen verhoogd? :? Je kan niet verwachten dat een bedrijf wel meegaat met het minimumloon en daarboven, immers je krijgt nu meer betaald dan in 2010 en toen kreeg je meer dan in 2000 etc etc, maar dat het takenpakket niet aangepast mag worden.
Volgens mij vergeet je inflatie. Mijn opa kocht een zak snoepjes voor 3 gulden cent. Tegenwoordig kost die zak 150 eurocent. Maar er zit niet 300 keer meer snoep in de zak.

Verhogingen van het basis/minimumloon is nodig zodat mensen (relatief gezien) op hetzelfde inkomensniveau zitten. Het ligt anders als mensen promotie maken. Dan accepteren ze eigenlijk een andere baan met hoger salaris maar ook andere taken.

Als je al een trend moet aangeven dan is het dat de koopkracht van de gemiddelde werknemer daalt. Ze krijgen minder geld voor dezelfde hoeveelheid werk.
The Third Man @CAPSLOCK20001 september 2022 13:49
Ik zeg ook niet dat je koopkracht stijgt, ik reageer op de stelling "maar het salaris gaat niet omhoog,". En dat is wel degelijk het geval.
GameNympho @The Third Man1 september 2022 16:30
Ja standaard CAO, maar voor al het "extra" werk niet, en daar schort het nu.
Andros @The Third Man1 september 2022 12:50
In België wel ja, daar worden salarissen wettelijk aangepast aan de inflatie (en werkgevers zijn nu al bang voor komende jaarwisseling daardoor). In Nederland gebeurt dat niet zomaar, daar zijn onderhandelingen voor. Je weet wel, die "CAO" die je voor je neus krijgt als je een baan begint die onderhandelt is door werkgevers, vakbonden etc. Als die niet regelmatig heronderhandeld wordt stijgt je salaris niet magisch nee.
The Third Man @Andros1 september 2022 13:52
Dit is maar half waar, want een groot deel van de beroepen vallen niet eens onder een CAO. Veel IT bedrijfstakken om maar wat te noemen, ik als programmeur val niet onder een CAO en veel andere Tweakers met mij ook. En toch stijgt mijn salaris magisch genoeg wel, raar he? Dat is logischerwijze een gevolg van de vraag naar werknemers en staat geheel los van een CAO hebben of niet. En niet te vergeten loonsverhoging die je kan krijgen als je goed presteert en hogere functies bekleed dan wel een ruimer takenpakket krijgt. Mijn werkgever heeft zelfs vanwege de inflatie een algehele loonsverhoging aangekondigd.

[Reactie gewijzigd door The Third Man op 23 juli 2024 03:39]

laser50 @The Third Man1 september 2022 14:43
Goed dat jij werkt voor een baas die graag wat meer geeft, dit is geloof ik wel maar echt maar enkele procenten aan bedrijven die dit doen, de meeste zijn namelijk uit op zo min mogelijk uitgeven. Geen enkel van mijn vrienden en kennissen heeft een loonsverhoging gekregen vanuit de werkgever zelf, ik heb er zelf ook nog steeds geen gezien, ook zijn er bij ons/hen geen prestatiebonussen en word je meestal uitgelachen en terug aan het werk gezet als je hogerop wilt komen.

Een CAO is soms juist erger, dan kunnen de lonen niet eens hoger dan afgesproken, wat betekent dat als je een week staakt je misschien 6 procent over 3 jaar erbij krijgt voor je harde werk en je goeie functioneren :) Belangrijk om te onthouden dat niet elk bedrijf zo is, de meeste zijn niet zo.

Iedereen boven het minimum loon verdient ook niks extra aan die 10% die we er sinds volgend jaar bij gaan krijgen. En inflatie staat nu op 12.9%, waarbij we dus 10% meer geld op het loon gooien en nog steeds 3% slechter uitkomen dan voorheen..

En over het takenpakket; Ik kreeg mooi geen loonsverhoging toen er elke keer weer een stukkie meer bovenop kwam, vaak gooit een bedrijf dit stukje bij beetje bij je neer tot het uiteindelijk neerkomt op "maar dat zit in jou takenpakket?" Zo ben ik van simpelweg teamleider spontaan naar manager, servicedesk, manager, loonadministratie en schoonmaker gegaan en kreeg er geen rooie cent voor terug. Maar mijn baas was/is gewoon een hond.
The Third Man @laser501 september 2022 15:06
Tja maar dat schreeuwt toch om een baanwissel? Volgens mij zijn jouw ervaringen zo oud als dat er werkomgevingen bestaan, en zeker tegenwoordig zou ik al veel eerder rond hebben gekeken naar iets anders dan bij zoiets braaf the blijven slikken wat men nou weer verzint.
Morelleth @The Third Man1 september 2022 15:55
Niet iedereen heeft de luxe positie zomaar ergens anders aan de slag te kunnen. (Hoe graag ze ook willen)
Bv doordat ze al moeite hadden om uberhaubt een baan te krijgen. Moeite hebben met soliciteren of bv beperkingen hebben.

En nog een grotere groep heeft geen idee van hun rechten als werknemer.
O.a. de scholieren, laagopgeleiden en buitenlandse werknemers.
En met name de groep scholieren en laagopgeleiden werkt in de retail.
CAPSLOCK2000
@The Third Man1 september 2022 12:27
En daar vind ik de afweging 'niet prettig vinden' vs de gevraagde extra taak nou niet dermate onredelijk om gewoon acceptabel voor de werknemer te vinden.
Ho, we schieten door en zijn de discussie om aan het draaien. Ik zeg niet dat werk alleen maar prettig moet zijn. Ik zeg dat niet iedereen klant contact prettig vindt. Dat het geen gunst is dat vakkenvullers klanten "mogen" helpen. Het is misschien een open deur dat er ook mensen zijn die klant contact niet prettig vinden, maar dat was de stelling waar ik op reageerde.
NLxAROSA @CAPSLOCK20001 september 2022 14:40
Ik zeg dat niet iedereen klant contact prettig vindt.
En dat is helemaal prima. Maar dan moet je geen vakkenvuller worden want dan is klant contact al onderdeel van je werkzaamheden.
Bruin Poeper @CAPSLOCK20001 september 2022 12:39
Ik neem even aan dat je een kantoorbaan hebt, zoals de meesten hier. Als jou baas je de opdracht gaf om voortaan alle toiletten van het kantoor de poetsen naast je bestaande werkzaamheden zou je dat dan doen?
Het is heel belangrijk voor je intellectuele prestaties dat je het afwisselt met fysieke inspanning.
Werkgevers hebben dat ingezien door sportschoolachtige afdelingen in/bij het kantoor in te richten.
Kantoorwerk afwisselen met pleeduiken blijkt veel voordelen te hebben. Personeel verhoogt zijn conditie, de sportafdeling kan opgeruimd worden. Spaart huur, en verschuift sporttijd personeel naar pleeduiktijd waarmee je dan schoonmaakpersoneel mee uitspaart.
CAPSLOCK2000
@Bruin Poeper1 september 2022 12:42
Ik denk dat je een punt hebt, ik kon ik niet anders verwachten van iemand met jouw nick.
Maar die voordelen moet je dan wel inzetten waar de meeste voordelen behaald kunnen worden, toch?
Dus de mensen met de hoogste salarissen eerst.
Remzi1993 @CAPSLOCK20001 september 2022 12:55
Het grappige is dat die zogenaamde contracten waar je het over heb bij vakkenvullers zo breed mogelijk zijn en vaak dingen in staat als een leidinggevende je eeen taak uit deelt dat je dat gewoon moet doen "ook al is het de toilet schoonmaken" en daar staat ook bij dat je andere taken kan doen en krijgt. En daarboven op zijn er geen specifieke contracten voor vakkenvullers en kassamedewerkers ze hebben allemaal dezelfde contract, en het komt allemaal neer op klanten en het bedrijf helpen kort gezegd. Denk je dat een multinational geld gaat verspillen met specifieke contracten maken voor vakkenvullers, kassamedewerkers en brood en bak afdeling? Ze hebben allemaal dezelfde contract. Het wordt pas specifiek wanneer je een leidinggevende functie gaat vervullen. (In die winkels en dit was maar een voorbeeld dat contracten heel algemeen zijn)
NLxAROSA @CAPSLOCK20001 september 2022 14:43
WC's zijn wel een pijnpuntje op kantoor. Lopen blijkbaar veel mensen rond die een hele wc onder kletteren en dan gewoon weglopen. Vind ik nou weer typisch iets dat je gewoon zelf moet doen. Kwestie van fatsoen. Ongelukje? Prima. Ruim het effe op. Laten liggen voor een ander is asociaal.

Maar goed, dit was mijn off-topic rant. :P
klaasraak @CAPSLOCK20003 september 2022 13:11
Als vakkenvuller is een andere baan vinden die beter is niet heel moeilijk.. omdat het zowat de slechtst betaalde baan is die je kan vinden.. en de werkdruk is behoorlijk hoog..Plus 9-10 vakkenvullers is 15 of 16 jaar en zit op het hoger onderwijs.. die kunnen met 16-17 ook in bv een andere winkel zo aan de slag.. Toen ik 16 was moest ik ook wel eens (8) wcs schoonmaken.. maar ik verdiende wel 3 keer zoveel als bij de AH.
Cid Highwind @CAPSLOCK20001 september 2022 12:08
De vraag waar iets te vinden is, is in de regel uitermate geschikt voor de expertise van een vakkenvuller.

Als dit als onaangenaam wordt ervaren lijkt het me handiger een job te zoeken in een magazijn waar klanten niet mogen komen.
CAPSLOCK2000
@Cid Highwind1 september 2022 12:19
De vraag waar iets te vinden is, is in de regel uitermate geschikt voor de expertise van een vakkenvuller.
Dat klopt op zich wel en ik zeg ook niet dat je dat niet mag doen. Ik doe het zelf ook. Maar als zo'n vakkenvuller zegt "sorry, het komt nu niet uit want het ijs staat te smelten" dan begrijp ik dat ook. Zo gaat het meestal niet, maar ik snap dat mensen prioriteiten moeten stellen zodat bepaalde taken op tijd gedaan worden.
Als dit als onaangenaam wordt ervaren lijkt het me handiger een job te zoeken in een magazijn waar klanten niet mogen komen.
Dat zal een deel van de vakkenvullers vast ook doen. Fair game he. Werk kan veranderen, afspraken kunnen veranderen. Ik verzet me tegen de opvatting dat er niks aan de hand is want iedereen vind het leuk om klanten te helpen, zoals hierboven geïmpliceerd werd.
Cid Highwind @CAPSLOCK20001 september 2022 13:04
Daar zijn we het dan ook volledig over eens.

Het is sowieso bewezen counter-productief teveel taken mee te geven die te weinig raakvlak met elkaar hebben. Task-switching kost namelijk gewoon een zeker overhead, echter is dat iets waar Excel-managers in de regel geen rekening mee houden. Voor hen kan 100% productiviteit worden opgedeeld in 50%+50%. De realiteit is dat je naar 40%+40% gaat.
Wahloh @CAPSLOCK20001 september 2022 12:19
[...]

Dat alles gezegd hebbende verwacht ik van HEMA dat ze dit wel begrijpen en er rekening mee houden.
Ik denk dat je dit soort ketens overschat. Ze zullen de impact best wel begrijpen maar er rekening mee houden blijkt in de praktijk toch altijd heel moeilijk voor ze.

Zo schuiven ze je extra taken in je schoenen zonder je daarvoor te compenseren of zeggen ze je te moeten besparen op personeelskosten (werkuren) maar de winkel moet er tip-top in orde uitzien terwijl je met 2 personen staat. :)
Odie @CAPSLOCK20001 september 2022 15:11
[...]
Hoezo is het wel prettig?
Niet iedereen vindt sociale interactie leuk of prettig.[...]
Je moet je afvragen of een winkel dan de beste plek is voor je.
Hoezo kun jij je dat niet voorstellen? Het is toch heel normaal dat je mensen doorverwijst naar specialist? Of aangeeft dat je zelf gewoon geen tijd hebt, bv omdat je eerst de spullen in de vriezer moet leggen voor ze ontdooien. Aan de andere kant is het ook niet gek om mensen wel te helpen als je kan, maar als het even niet kan dan moet de klant dat ook accepteren (en de meeste mensen doen dat ook echt wel).
Er zijn altijd corner-cases waarin het misschien wel gerechtvaardigd is (bv je bent met iets bezig dat niet kan wachten, een vriezer bijvullen of je bent al met een andere klant bezig) maar ik ben van mening dat als je in een winkel werkt dat je in een dienstverlenende omgeving werkt en dat de klant altijd op plek 1 komt.
Waar staat dat? Waarom zit de manager van zo'n winkel dan zo vaak de hele dag op kantoor?
Dat staat nergens, dat vind ik. Maar ik zit misschien wel wat meer aan de customer intimacy kant dan de gemiddelde manager van de gemiddelde winkel. En winkelmanagers die de hele dag in hun kantoor zitten zijn geen goede managers. Ik ken dat soort types maar al te goed hoor... Maar gelukkig zie ik de eigenaar van mijn lokale supermarkt eigenlijk de hele dag op de vloer zn personeel aansturen, klanten helpen, etc.
WaterFire @CAPSLOCK20001 september 2022 15:32
Wat er wel toe doet is de vraag "wat staat er in het contract?"
Volgens mij is het redelijk 'algemeen bekend' dat het er niet zo toe doet wat in contracten van vakkenvullers staat. De baas bepaalt.

[Reactie gewijzigd door WaterFire op 23 juli 2024 03:39]

jaapzb @Odie1 september 2022 11:37
Heb je in de retail gewerkt? Je moet x aantal pallets vullen in een bepaalde tijd, als je continu allemaal vragen krijgt word je helemaal knetter. Dat het de hoofdtaak *moet* zijn betekend niet dat de winkel genoeg mensen aanneemt om dat ook echt de hoofdtaak te kunnen laten zijn.

Bij de lidl was het altijd lachen rondom de feestdagen. Continu vullen met een klein ploegje en tegelijkertijd mensen helpen die normaliter nooit in je winkel kwamen en blijkbaar zelf geen ogen hebben. Kan je wel vinden dat de hoofdtaak van de medewerker de klant helpen is, maar als hoofdkantoor je daar de tijd niet voor geeft is dat erg frustrerend.
Remzi1993 @jaapzb1 september 2022 12:57
Dat is dan het probleem van het bedrijf, zij stellen dat je x aantal dingen moet doen maar doen daar dus niet realistisch over en houden geen rekening met andere dingen. Je kan niet de kant de schuld geven wanneer het bedrijf zich niet aan fatsoenlijke normen en waarden en wet- en regelgeving houd.
jaapzb @Remzi19931 september 2022 13:32
Niemand die de klant de schuld geeft, de vraag was hoezo het onprettig is om de klant te helpen. In de praktijk is daar vaak gewoon weinig tijd voor en is het dus onprettig omdat je dingen moet laten liggen of je langer door moet.
Remzi1993 @jaapzb2 september 2022 08:05
Uiteraard snap ik het, maar die frustratie en boosheid moet men richten naar de werkgever. De klant doet gewoon zijn boodschappen. Het is misschien hard wat ik nu ga zeggen maar veel bedrijven gedragen zich heel asociaal ook omdat de overheid weinig tot niks doet. Het is vooral een kwestie van weinig controle en handhaving.

Zelfs de overheid zelf: https://decorrespondent.n...dt/2818235504084-23f35a97

In NL hebben we een slappe rechtsspraak en diezelfde rechters kunnen niks aan de grondwet toetsen en alleen aan internationale verdragen. Wij hebben als een van de weinige democratieën een toetsingsverbod opgelegd aan rechters, krankzinnig natuurlijk maarja.
jaapzb @Remzi19932 september 2022 10:18
Eens, maar uiteindelijk kom je daar gewoon om een zakcentje bij te verdienen en om dan helemaal in opstand te komen tegen het establishment is voor de meeste pubers denk ik even iets te hoog gegrepen.
Remzi1993 @jaapzb2 september 2022 13:53
Inderdaad en dat hopen de grote supermarkten. Dat is precies wat ze willen en daarom nemen ze ook uitsluitend tieners aan (als vakkenvullers en kassamedewerkers).
Choek @jaapzb1 september 2022 11:47
Niet alleen wordt je gek, maar je wordt er zelfs op afgerekend. De hoofdtaak volgens het systeem is schappen vullen, en ditzelfde systeem maakt het geen bal uit dat je tig klanten hebt geholpen om een product te vinden; wel dat je productiviteit daardoor onder de gestelde norm zat.
joker1977 @Odie1 september 2022 11:45
Hangt toch van de kennis en kunde af van de persoon of hij je uberhaupt kan helpen ? Ik kan me voorstellen dat bepaalde kennis bij een vakkenvuller niet voorhanden is.

Ik vind trouwens niet dat "het de hoofdtaak van elke medewerker is om omzet te genereren en/of klanten te helpen". Dat hangt volledig af van hoe zo'n winkel haar personeel inzet en de structuur inricht.

Ik kom nooit in de HEMA meer, maar ik was niet op de hoogte van het feit dat daar "allemaal" mensen rondliepen in de winkel, in mijn beleving was dat al minimaal en geconcentreerd op vaste plekken (bij de kassa, bij de gebaksafdeling, bij de klantenservice).

Om nog maar te zwijgen over de moeilijkheden waar je tegenaan loopt bij klant Tokkie&Co.

"Hoezo kan ik mijn mandje vol met smut niet bij je scannen en betalen"
"Hoezo kan ik niet contant betalen"
"Hoezo heb jij geen HEMA zakje"
"Waarom krijg ik geen fysiek bonnetje, krijg ik anders ook"

Heel eerlijk zie ik het als een kansloze missie.
SPee @joker19771 september 2022 12:40
Om dan bij het weggaan het alarm te laten afgaan door de producten met "verborgen beveiliging". _O-
Superbeagle @joker19771 september 2022 13:05
Een winkel is een bedrijf en bedrijven moeten allemaal voldoende omzet genereren om uit de kosten te komen. Het zijn geen liefdadigheidsinstellingen.

Puur bedrijfskundig gezien zijn medewerkers een arbeidsmiddel met de bijbehorende kosten.

Alle bedrijfsmiddelen hebben uiteindelijk maar één doel en dat is om meer omzet te genereren dan de kosten. Zo niet, dan moet je die middelen desinvesteren. En dat geldt ook voor medewerkers. Los of dat expliciet staat omschreven in een taakomschrijving.

Een klant die niet goed wordt geholpen kan besluiten om geen aankoop te doen waardoor je dus omzet misloopt.

Ik ben het dus niet eens met jouw stelling dat de hoofdtaak van elke medewerker binnen een bedrijf niet is om omzet genereren en klanten te helpen.
joker1977 @Superbeagle1 september 2022 13:29
Simpel voorbeeld: Er staat een "bewaker" / "security" persoon bij de uitgang die in de gaten houdt of Tokkie&Co de winkel niet leegroven.

Puur bedrijfskundig kan het uit om zo'n persoon in dienst te hebben op het moment dat hij zijn salaris voor de werkgever "terugverdient" op diefstal die hij voorkomt. Toch?

Als hij kan "hard maken" dat zijn werk als bewaker meer voor de netto-omzet betekent, doordat er minder gejat wordt dan dat hij zo nu en dan klanten helpt dan moet hij in jouw 'puur bedrijfskundige' opvatting dus de klant niet helpen.

Dat soort hypothetische voorbeelden kun je tot in het oneindige bedenken. Dat hangt dus écht af van hoe je een business hebt ingedeeld. Even afgezien van de geschiktheid van mensen voor een bepaalde functie, de manier waarop jij "een bedrijf" optekent is in mijn ogen niks minder dan een slavenhuis. Baas alloceert de "resources" (lees: personeel) en die roept braaf "Job done" wanneer hij klaar is.

Gelukkig werken de meeste bedrijven niet zo...Voor auto-onderhoud ga ik niet naar het showroom-personeel bij de dealer en voor advies aangaande koop-lease ga ik niet naar de chef-werkplaats.
Superbeagle @joker19771 september 2022 14:20
Als hij kan "hard maken" dat zijn werk als bewaker meer voor de netto-omzet betekent, doordat er minder gejat wordt dan dat hij zo nu en dan klanten helpt dan moet hij in jouw 'puur bedrijfskundige' opvatting dus de klant niet helpen.
Nee, nu draai je het om. Volgens mijn opvatting moet zo iemand de klant juist wel helpen als die een vraag heeft. Een klant die geholpen wordt door wie dan ook in een winkel is eerder geneigd om ook in diezelfde winkel een aankoop te doen en dus omzet voor de winkel te genereren.
joker1977 @Superbeagle1 september 2022 14:27
Mja, met het risico dat er allerlei zaken doormekaar gehaald worden qua winst, omzet en kosten stel ik de vraag even anders:

Als de kosten van het helpen hoger zijn dan de kosten van het niet helpen, wat zou je dan moeten doen in jouw bedrijfskundig model ?
Superbeagle @joker19771 september 2022 15:01
Je doet net alsof die taken elkaar wederzijds uitsluiten en ik gedwongen wordt om een keuze te maken. Ik probeer je juist duidelijk te maken dat dat niet het geval is.
Die bewaker kan toch gewoon zijn werk doen en als er klanten met vragen komen hen gewoon te woord staan?
Net zoals je als winkelmedewerker een klant ter plekke kan laten afrekenen zonder hen eerst naar de kassa te sturen.
joker1977 @Superbeagle1 september 2022 15:33
Dat is juist het punt: Dat kan niet. Misschien in theorie wel, maar in de praktijk niet.

Op het moment dat je bv. een klant laat zien waar de glutenvrije potloden liggen kun je niet ondertussen de kassa in de gaten houden en/of schappenvullen.

Zodra je denkt dat je iemand "taken" erbij kan geven zonder dat dat ten koste gaat van zijn originele taken dan gaan bij mij alle alarmbellen rinkelen. Meestal is dit niks anders dan een "efficiency-slag" - wat in de praktijk neerkomt op personeel eruit werken bij de eerstvolgende reorganisatie.

Dat zou me niet verbazen bij de HEMA. Tenslotte is dat al jarenlang kommer en kwel.
Superbeagle @joker19771 september 2022 16:37
Op het moment dat je bv. een klant laat zien waar de glutenvrije potloden liggen kun je niet ondertussen de kassa in de gaten houden en/of schappenvullen.
Als je in je eentje een winkel moet runnen niet, nee. Maar dit is de HEMA waar meerdere werknemers rondlopen die niet 100% van hun tijd bezig zijn met een taak.

Anyway, ik geloof niet dat wij het eens zullen worden hierover.

Ik gok dat zo’n experiment na een (afstudeer)onderzoek is aanbevolen. Laten we wachten op de resultaten.
icecreamfarmer @Odie1 september 2022 11:36
Nee dat is dus niet ze worden vaak afgerekend op hoeveel vakken ze vullen.
Als ze dat niet halen moeten ze dat vaak onbetaald voort zetten.
[Roland] @icecreamfarmer1 september 2022 12:25
In welk land is dit?
In Nederland in ieder geval niet. Je wordt (in de meeste sectoren waaronder de supermarkt) per uur betaald.

Goede proef van hema. Ik ben zo'n ongeduldig type dat wanneer ik een lange rij voor de kassa zie staan producten terug leg en later wel terug kom.
Zer0 @[Roland]1 september 2022 13:18
Je wordt (in de meeste sectoren waaronder de supermarkt) per uur betaald
Je zou (in de meeste sectoren waaronder de supermarkt) per uur betaald moeten worden, de realiteit wijkt nog wel eens af.
jaapzb @[Roland]1 september 2022 13:34
Ga anders even een tijdje bij een willekeurige jumbo of andere grootgrutter werken, daar word je regelmatig "gedwongen" om nog door te gaan na je officiele eindtijd als je jouw vullen/spiegelen taakjes nog niet af hebt. Mag dat? Nee. Gebeurt het? Ja. Als je het niet doet ben je een week later je baantje kwijt.

Er zijn ook genoeg verhalen waar men zelfs al moest uitklokken rond de gewone tijd, maar wel nog door moest werken om de taken af te ronden.

Veel pubers weten niet anders en weten ook niet wat hun rechten zijn, en er zijn genoeg mensen die daar misbruik van maken.

[Reactie gewijzigd door jaapzb op 23 juli 2024 03:39]

icecreamfarmer @[Roland]1 september 2022 16:32
Zoals gemeld is dat gewoon de praktijk in NL.
Heb zelf jarenlang in een bouwmarkt gewerkt.
Remzi1993 @icecreamfarmer1 september 2022 13:03
Dat gaat dus tegen wet- en regelgeving en fatsoenlijke normen en waarden in. Tijd dat meer mensen voor zichzelf opkomen en hun krachten bundelen. Maarja, wat kan je verwachten van pubers. Die kunnen makkelijk misbruikt worden en die pikken dat ook.
BeosBeing @Remzi19937 september 2022 12:45
Dat gaat dus tegen wet- en regelgeving en fatsoenlijke normen en waarden in. Tijd dat meer mensen voor zichzelf opkomen en hun krachten bundelen. Maarja, wat kan je verwachten van pubers. Die kunnen makkelijk misbruikt worden en die pikken dat ook.
Dat heeft niet zozeer te maken met voor jezelf opkomen en krachten bundelen. Dat heeft te maken met

- wat betreft de pubers, nauwelijks of geen werkervaring, dus weinig mogelijkheden om elders te werken;

- het zijn niet alleen pubers, maar ook mensen afkomstig uit het buitenland, zowel arbeidsmigranten als partners in gemengde huwelijken, die worden meestal nog meer misbruikt omdat ze de taal niet spreken (al weet de Nederlandse partner dan weer wel welke rechten de werknemer heeft, dat vindt de werkgever meestal niet leuk omdat deze werknemer de andere buitenlandse werknemers daar ook over informeert)

- voor jou tien anderen, ja dat is niet in alle sectoren zo, maar op niveau van minimumloon dus wel, en vanaf daar tot modaal wordt dat maar heel langzaam minder. Bij veel bedrijven werken ze daarom uitsluitend met uitzendkrachten, of als die bevallen en langer blijven, krijgen ze een "vast" contract via via een uitzendbureau's afdeling detacheren. Is de werkgever ze beu (of besluit het management in Amerika dat er 10% uit moet) dan zegt men het contract op met de detacheerder (1 maand opzegtermijn), en die mag voor jouw jij als werknemer een ander baantje gaan zoeken waar je dan op gesprek gestuurd wordt. Vindt die dat niet, dan heeft ook die weinig keus dan je te ontslaan, ofwel via UWV (duurt lang, voordeel je krijgt nog steeds salaris en kunt zelf ook al zoeken maar niet vinden) ofwel via de rechter (met transistievergoeding, dat is niet veel) of snel via een vaststellingsovereenkomst (meestal met ontslagvergoeding volgens de kantonrechtersformule). Kortom, ook met een vast contract sta je - vaak onverwacht - binnen een maand op straat. Ik ken mensen die zo 30 jaar of langer bij één bedrijf werk(t)en. Dat die werknemer duurder is omdat het detacheringsbedrijf zo'n 50 % er bovenop legt, interesseert die bedrijven niet. Ik weet zelfs van een bedrijf dat er 100% bovenop legde, bovenop het bedrag inclusief sociale lasten (die je ook niet moet onderschatten).
Remzi1993 @BeosBeing7 september 2022 13:15
Je hebt helemaal gelijk. Jammer dat ik je geen +2 kan geven. Ik had het inderdaad niet allemaal goed opgesomd. Dat voor jou 10 anderen is eigenlijk voor jou 100 en zelfs 1000 anderen. Maar dat is dus het probleem. Slechte bescherming of geen hoge boetes als het misgaat en schadevergoeding. Want in het kapitalisme werkt maar 1 ding en dat is ervoor zorgen dat het risico van geld verlies heel hoog moet zijn om ervoor te zorgen dat bedrijven zich aan wet- en regelgeving houden.

Veel bedrijven nemen zulke risico's omdat ze weten dat handhaving of boetes heel laag zijn. Dat moet veranderen.
BeosBeing @Remzi19938 september 2022 09:28
...Want in het kapitalisme werkt maar 1 ding en dat is ervoor zorgen dat het risico van geld verlies heel hoog moet zijn om ervoor te zorgen dat bedrijven zich aan wet- en regelgeving houden.

Veel bedrijven nemen zulke risico's omdat ze weten dat handhaving of boetes heel laag zijn. Dat moet veranderen.
De regels in de USA zijn veel soepeler, met name wat betreft ontslagbescherming (bestaat niet), privacy, milieuwetgeving (lokaal wel heel verschillend), enzovoorts, met ruim baan voor het bedrijfsleven, maar als je de regels overtreed, dan zijn de boetes fors.

Een tweede punt is dat men in Nederland en ook Europa veel overlaat aan zelfregulering. Een branche krijgt veel ruimte om zelf afspraken te maken (waar de overheid daarna mee akkoord gaat of niet) maar handhaving is er nauwelijks. Een voorbeeldje, als je als bedrijf voor je product een CE-certificaat opstelt en het logo op je product aanbrengt, dan is het jouw verantwoordelijkheid dat je product ook aan de CE-eisen voldoet, maar niemand controleert het voordat je dat product op de markt mag brengen. Alleen heel incidenteel, als er veel klachten over een product komen, dan gaat de VWA misschien kijken. Instanties zoals de VWA, de AFM, Authoriteit Persoonsgegevens, ACM, Arboinspectie e.d. hebben vrijwel allemaal te weinig budget om hun taken naar behoren uit te voeren.
Remzi1993 @BeosBeing8 september 2022 11:48
Inderdaad, en als je een rechtszaak als consument begint of een gezamenlijke rechtszaak dan zijn de schadevergoedingen heel laag dus bedrijven kunnen dat prima incalculeren in hun risico van zaken doen. Dat is dus het grootste probleem hier. We willen geen zogenaamde "Amerikaanse praktijken", maar we importeren wel allerlei rare ideologisch onzin en andere bullshit ideeën (zoals alles moet geprivatiseerd worden) maar als het om de rechtspraak gaat dan doen we niet mee.
Andros @Odie1 september 2022 11:39
Je hebt duidelijk nog nooit in een dienstverlenende sector met klanten gewerkt. Uiteraard zijn medewerkers er om klanten te helpen maar als je bv iets van een voorraad aan het natellen bent en een klant trekt je aan je mouw waardoor je de tel kwijt raakt, ja, dat irriteert. Uiteraard kun je medewerkers aanspreken maar kies daar wel een juist moment voor, het zijn uiteindelijk ook mensen.
[Roland] @Andros1 september 2022 12:29
Vroegah, toen supermarkten nog om 6 uur dicht gingen gebeurden zulke dingen (vakken vullen, balans, bestellen) na sluitingstijd. Had zo zijn voordelen.

Vind overigens dat vakkenvullen nog steeds buiten sluitingstijd gedaan moet worden. Precies om de reden die iedereen hier aan geeft. Aandacht voor de klant wanneer nodig. Aandacht voor werk zonder gevraag van klanten. Ook geen rolcontainers in winkelpaden met slalommende klanten.
Andros @[Roland]1 september 2022 12:32
Dan is je vak halverwege de dag leeg en kan er niet bijgevuld worden? Sommige producten gaan erg hard...
jaapzb @[Roland]1 september 2022 13:37
Toen had je in elk dorp van 100 man ook nog een "super" zitten dus gingen de producten wat minder hard
BeosBeing @[Roland]8 september 2022 11:49
Vind overigens dat vakkenvullen nog steeds buiten sluitingstijd gedaan moet worden.
Tja, hier op sommige dorpen gaan de winkels om 16:00 dicht (sommige nog eerder), en dan kan dat. De grotere supermarkten zijn open tot 22:00h. AH, Jumbo en Lidl hier tot 21:00h en de Aldi en Action tot 20:00h.
Volgens de arbowet
- mogen kinderen van 13 en 14 beperkt werken tussen 07.00 uur en 19.00 uur. Dat vakkenvullen na sluitingstijd gaat dus niet lukken. https://www.rijksoverheid...eel-uur-werken-13-14-jaar
- moeten kinderen van 15 verplicht rusten van 19:00 uur tot 07:00 uur (schoolvakanties vanaf 21:00h)
Ook hier gaat het vakkenvullen na sluitingstijd niet lukken
https://www.rijksoverheid...ord/hoeveel-pauze-15-jaar

Voor 16 en 17 jarigen geld een rusttijd van 23.00 - 06.00 uur, dus daar gaat het vakkenvullen wel lukken, maar met één uurtje per dag kom je natuurlijk niet ver. Ben je ouder, dan vinden ze je al snel te duur.

Vroeger golden er trouwens ook beperkingen voor zwaar of gevaarlijk werk tot 24 jaar.
klaasraak @Andros1 september 2022 13:37
Dan zeg je toch gewoon wacht heel even ik kom er aan! uiteindelijk hoort dat er bij.. Ik heb lang in een winkel voor skibenodigdheden gewerkt.. uiteindelijk was het belangrijker dat ik een jas of 2 verkocht dan de inventaris netjes hangen.. dat kon later ook wel.
Calypso @Odie1 september 2022 11:38
Helemaal mee eens. Maar als een vakkenvuller een koelschap/vriesvak aan het bijvullen is en elke keer gestoord wordt door klanten die vragen "waar ligt dit" en "kunt u even mijn boodschappen afrekenen", ben ik er als klant niet bij gebaat; want de volgende keer heb ik een ontdooide doos bitterballen of verschimmelde kaas te pakken (dat laatste overigens al een paar keer gehad). Of dat je met niet bijgevuld schap te maken hebt want "de bewuste medewerker moest even wat andere mensen helpen".

Het bekijken vanuit het perspectief "ik ben klant dus wil optimaal geholpen worden" snap ik echt wel, maar er is ook een groter plaatje. Daarnaast is er een groep medewerkers die dit fantastisch zal vinden, terwjil een andere groep er totaal niet voor geschikt is.
VervelendeMan @Odie1 september 2022 11:50
Multi tasken is niet voor iedereen weggelegd, er worden meer fouten gemaakt als je elk moment gestoord kan worden
ninjazx9r98 @Odie1 september 2022 12:01
Met vullen help je ook klanten, vanuit lege vakken kun je immers niks verkopen. Ergens moet er een balans zijn, als je vakken met goederen die veel verkocht worden niet meer tijdig kan vullen omdat personeel constant bezig is/moet met andere zaken dan schiet je je doel voorbij.
crazyboy01 @Odie1 september 2022 13:05
Ik vind het een beetje een vreemde reactie. Je bekijkt het vanuit de klant, de reactie van @Torrentus is bekeken vanuit de medewerker. Ik weet eigenlijk bijna zeker dat je je heus wel kan voorstellen dat het onprettig zou kunnen zijn om steeds uit je taak gehaald te worden. Is hetzelfde als dat wij als IT'ers op kantoor achter een beeldscherm met een moeilijk project bezig zijn, en tussendoor steeds de telefoon van de helpdesk moeten opnemen. Dat hoort misschien bij je takenpakket, en die telefoontjes moeten afgehandeld worden, maar prettig is het niet en het komt de taak die je eigenlijk aan het doen bent ook niet altijd ten goede. Om nog maar te zwijgen dat het zwaar werk kan zijn.
segil @Odie1 september 2022 14:42
De hoofdtaak van elke medewerker in een winkel moet zijn: zijn taak goed vervullen. Dit kan klantcontact zijn, vakken vullen, planken zagen, schoonmaken, etc, etc. Niets mis mee om taken te verdelen en te zeggen: mijn collega kan u het beste helpen.
NoobishPro @Torrentus1 september 2022 11:56
Het hele punt van vakken vullen terwijl de winkel open is, is zodat de medewerker klanten kan helpen en, indien tijd over, het vakkenvulwerk kan doen. Als de bedoeling is dat vakkenvullers enkel vakkenvullen kan dit beter na sluitingstijd, wanneer de klanten weg zijn...
Dancing_Animal @NoobishPro1 september 2022 12:15
Nee, want dan kan een vak de hele dag leeg zijn en verkoop je dat product niet, ontevreden klant.
NoobishPro @Dancing_Animal1 september 2022 12:24
Nou, ik las veel commentaren over bouwmarkten en deze hebben zeker niet vaak spontaan lege schappen.

Dan nog steeds, heb je hiervoor maar 1 vakkenvuller nodig. Misschien als je winkel echt storm loopt 2. Vrijwel alle schappen worden berekend op de hoeveelheid dat een product wordt verkocht en hoe groot deze schappen dan moeten zijn (hoeveel van het product er in moeten passen) om een hele dag mee te kunnen gaan. Valt het jou nooit op dat schappen in de supermarkten niet allemaal even groot zijn?

De kans dat een vak leeg raakt binnen 1 dag is gewoon absoluut minimaal. En zelfs dan, nogmaals, zou je maar één vakkenvuller nodig hebben.

Weet je wat ook irritant is voor klanten? Continu moeilijk moeten doen met vakkenvullers welke constant je pad blokkeren. Maar ze zijn er tegelijkertijd, zodat ze de klanten kunnen helpen. Anders zijn er namelijk niet genoeg werknemers om de klanten snel te kunnen helpen, want dát is het enige tekort wat je hebt in je openingstijden.
WeeDzi @NoobishPro1 september 2022 12:23
het is dus precies anders om, het is handig dat je tijdens je vakvul bezigheden ook af en toe een klant kan helpen, maar niet anders om. de reden dat ze overdag werken is omdat winkels niet te dure arbeidskrachten wil inhuren die savonds werken voor extra loon voor avond uren, daarnaast zijn er ook maar weinig tieners die in de avond/nacht vakken willen en kunnen vullen.
NoobishPro @WeeDzi1 september 2022 12:46
Weet niet of ik het daar helemaal mee eens ben. Toen winkels nog netjes om 17:00 dicht gingen werkten vakkenvullers ook niet tot zo laat als nu. Die gingen ook gewoon om 17:00 naar huis.

Betreft vakkenvullen is er geloof ik ook helemaal geen avondloon.

Maar oké, winkels zijn tot laat open tegenwoordig, dus zeg dat je de vakken gevuld laat worden op tijden dat het rustig is, als dat het doel is... Puntje bij paaltje wordt iedere vakkenvuller "opgeleid" om klanten te helpen. In de meeste supermarkten moet je ook X tijd vakkenvullen voor je b.v. naar de kassa mag.

Vanuit mijn ervaring is de éérste prioriteit het helpen van een klant en de tweede prioriteit het daadwerkelijke vullen van de schappen. Tenslotte, wanneer een schap leeg is, kan de klant gewoon aan je vragen of het product nog achter ligt. Wederom een taak van vakkenvullers.

Als je het vervelend vind dat iets simpels en gedachteloos als vakkenvullen onderbroken wordt (het is niet zo dat je onderbroken wordt in een ingewikkeld denkproces of inspiratiemoment) dan moet je gewoon geen vakkenvuller worden. Gestoord worden als vakkenvuller tijdens je werk is écht niet vergelijkbaar met gestoord worden als bijvoorbeeld een designer. Sterker nog, juist in bouwmarkten is het vaak een race wie het eerst een klant mag helpen, omdat een klant helpen je vrijstelt van het zware werk wat vakkenvullen is en eigenlijk gewoon een soort pauze is. Het wordt dus juist op prijs gesteld in veel situaties.
Marcel Br @NoobishPro1 september 2022 14:19
Nee, de vakkenvullers gingen niet om 17:00 naar huis. Ze kwamen juist alleen na openingstijden om de vakken te vullen.
(daarnaast werknemers die tijden openingsuren van alles deden)
WeeDzi @NoobishPro1 september 2022 14:24
natuurlijk is er een bepaalde verplichting/verwachting om de klant te helpen, en dat is ook niet het probleem.

mijn ervaring als vakvuller (let wel is 20 jaar geleden maar er is niet gek veel veranderd behalve veel meer extra regeltjes) is dat ik graag werd afgeleid door klanten met een vraag, ik vond dat eigenlijk het leukste van het werk, mensen helpen. Maar aan het einde van de avond, destijd rond 8 uur, als je karretje niet leeg was moest dat nog wel gewoon gebeuren. dus dat werd overwerken en dat werd lang niet altijd betaald.

maar er werd in de avond uren en in het weekend wel meer betaald, ik bedoel dat dit ook meer de reden is dat je bepaalde mensen overdag wil laten werken. Daarnaast zijn er regels voor mensen van bepaalde leeftijd dat die op een bepaalde tijden mogen werken. en aangezien vakkenvullers over het algemeen erg jonge mensen zijn door de kosten is dat iets wat wel heeeel erg mee speelt bij de keuze wanneer je mensen laat werken.
NoobishPro @WeeDzi1 september 2022 15:54
Die regels zijn dus wel veranderd in de laatste 20 jaar ;)

Daarom blijven supermarkten nu ook langer open. Met avondvakkenvullers en personeel was het anders te duur om 's avonds open te blijven. Dat van die 15-jarigen en tijdgebonden regels is ook flink aangepast. Zo mogen ze nu bv gewoon 's avonds werken, maar maximaal 1x per week tot na 19:00 ofzo. Even uit m'n hoofd van wat ik er eerder over las

[Reactie gewijzigd door NoobishPro op 23 juli 2024 03:39]

WeeDzi @NoobishPro1 september 2022 16:53
maar goed snachts werken mogen ze nog steeds niet en daar komt het wel op neer als je na sluitingstijd wil vakken vullen ergo mn punt staat nog steeds, maar dank voor je toevoeging!
fapkonijntje @Torrentus1 september 2022 11:32
kan ik me goed voorstellen dat dat voor die persoon niet prettig is.
Misschien is diegene dan niet geschikt voor deze baan.
Vlizzjeffrey @Torrentus1 september 2022 12:47
Die kan toch gewoon verder gaan met het vullen van het vak nadat die je vraag beantwoord heeft, ze krijgen per uur betaald niet per gevuld vak.
SHiNeye @Torrentus1 september 2022 13:05
Als ik in een bouwmarkt iemand die druk bezig is met het vullen van een vak moet vragen waar ik een product kan vinden, kan ik me goed voorstellen dat dat voor die persoon niet prettig is.
Ik werk in een bouwmarkt, en vraag het maar gewoon. Heerlijk om iemand te kunnen helpen in plaats van wat hersendood die vakken vol proppen.
Wolfos @Odie1 september 2022 11:21
Het punt is meer dat ze niet op één taak kunnen focusen. Daarnaast zullen sommige medewerkers het klantcontact totaal niet prettig vinden, terwijl ze prima kunnen vakkenvullen.
Odie @Wolfos1 september 2022 11:24
Want als je een klant geholpen hebt ben je 'uit de flow' van het vullen en kan je niet meer de taak oppakken? Bij iemand die in een zwaar creatief proces zit gaat die vlieger misschien wel op, maar bij winkelpersoneel op de vloer? Nah.
RoamingZombie @Odie1 september 2022 11:37
Je bent erg anti maar het feit is gewoon zo dat onderbrekingen als dit de mens minder productief maken. Daar zijn echt al zat onderzoeken naar gedaan.
Vlizzjeffrey @RoamingZombie1 september 2022 12:48
Maar dat is toch geen probleem van de medewerker als de winkel het zelf zo wilt?
RoamingZombie @Vlizzjeffrey1 september 2022 14:07
Natuurlijk wel. Waar denk je dat medewerkers op worden afgerekend. Productiviteit natuurlijk. En als er geen rekening wordt gehouden met het effect van onderbrekingen daarop dan heeft dat negatieve gevolgen voor het functioneren van de medewerker en alles wat daar uit voort vloeit.
Odie @RoamingZombie1 september 2022 15:03
Ik ben erg anti... wat?
RoamingZombie @Odie1 september 2022 17:00
Sorry, dat was inderdaad niet duidelijk. Anti de mensen die zeggen dat dit zeker wel effect gaat hebben op de productiviteit.
Odie @RoamingZombie1 september 2022 19:31
Daar ben ik niet anti op. Ik zeg dat dat een verkeerde prioriteitsstelling is wat mij betreft. De klant betaalt jouw salaris, dus niets is belangrijker dan de klant.
RoamingZombie @Odie2 september 2022 08:15
Dat is complete onzin wat slechte managers graag weten te vertellen. Echter, Het welzijn van je medewerkers alleen al is belangrijker dan welke klant dan ook.

Geloof je me niet? Dan mag je het wetboek er op na slaan. Kom op zeg.
Odie @RoamingZombie2 september 2022 10:02
Je hebt gelijk.

[Reactie gewijzigd door Odie op 23 juli 2024 03:39]

Calypso @Odie1 september 2022 11:43
Ik denk dat je een deel van het personeel op een winkelvloer zwaar overschat.

Zomaar een paar voorbeelden:
* Reken een tray van 24 blikjes af en zeg zonder blikken of blozen "dat is dan 59 cent" (want de streepjescode van 1 blikje is over de scanner gegaan ipv de hele tray)
* 45 euro terugkrijgen terwijl je met een briefje van 20 betaald hebt
* Een schap waarin 5 soorten van een product horen te staan, en ook de kaartjes ervoor staan volzetten met 1 soort
* Een brood na het snijden op de grond laten vallen en gewoon in een zak doen en in het schap leggen
W1ck1e @Calypso1 september 2022 13:09
@Calypso Wat doe jij als klant bij voorbeeld 1, 2 & 4 ?
ik heb 42 jaar geleden gedurende een paar jaar gewerkt voor deze winkelketen en klanten zijn meer verschilend dan het personeel. veel klanten overschatten zichzelf.

[Reactie gewijzigd door W1ck1e op 23 juli 2024 03:39]

Calypso @W1ck1e1 september 2022 14:31
Alle 4 de situaties heb ik meegemaakt. En misschien dat ik de enige ben, maar ik kan je met de hand op m'n hart verklaren dat het zo gelopen is:

1. Ik heb aangegeven "Klopt dit wel?" en het antwoord was "Jahoor mijnheer, de kassa liegt niet, en die geeft 59 cent aan". Ik heb vervolgens gezucht, afgerekend en ben gegaan
2. Ik heb aangegeven "Klopt dit wel, tel eens na?" en toen kwam ze erachter dat het inderdaad niet klopte en bedankte ze me. Mijn antwoord "ik heb ook achter kassa's gezeten en wij moesten zelf de kas opmaken, dus ik weet hoe het kan zijn als je tekort komt"
3. Heb er een medewerker attent op gemaakt. Wat ze er dan mee doen moeten ze zelf weten.
4. Heb de betreffende medewerker erop aangesproken, deze heeft het vervolgens weggegooid. Als dit niet gebeurd was, had ik de bedrijfsleider gezocht.

Ik weet niet wat je met "veel klanten overschatten zichzelf" bedoelt, maar ik ben in dit soort dingen (misschien te) principieel. Niet tot in den treure het braafste jongetje of iemand die het alleen maar beter wil weten, maar wel iemand die hoopt met kleine dingetjes de wereld net iets "leuker" te maken.
W1ck1e @Calypso1 september 2022 15:05
Dan heb je wat mij betreft prima gehandeld bij die voorbeelden (je bent dus niet de enige).
Met "veel,klanten overschatten zichzelf" bedoel ik dat zij het idee hebben dat ze anderen niet respectvol en aardig behandelen. iets met groeten, oogcontact en aandacht.
CAPSLOCK2000
@Odie1 september 2022 11:47
Dat is het punt niet. Natuurlijk kan het werk weer opgepakt worden maar een onderbreking maakt het proces minder efficient. Als je eenmaal bezig bent is het efficient om in een zeker ritme door te werken. Als je wordt onderbroken wordt je minder efficient.

Dat is op zich niet erg als dat is wat de baas wil en daar ook voor betaalt.
Als het extra werk is dat er bij komt naast je reguliere werk dan wordt het wel vervelend.
GoldenLeafBird @Odie1 september 2022 11:22
Je kan ook kijken naar de efficiëntie van uitgevoerde taken. Is een medewerker die 100% bezig is met verkoop of vakken vullen, efficiënter in het uitvoeren van diens taken dan een medewerker die 50/50 doet?

Als we naar oorlog kijken is het hoofddoel "winnen" (omzet genereren). Hoewel slechts een deel van de soldaten bezig is met vechten (verkopen). De rest doet aan logistiek (vakkenvullen) om de vechtende soldaten te ondersteunen, teneinde het halen van het hoofddoel.
Verwijderd @Odie1 september 2022 11:23
Belangrijker? Nee.
echter vind ik het een illusie dat elke medewerker er is om omzet te genereren.

Echter zorgen de vakkenvullers er indirect voor dat er uberhauybt iets gekocht kan worden. Lege vakken betekent geen verkoop.

Ik vind het een slecht idee om dit door te voeren. Het zal vast in sommige branches goed werken, maar het betekent ook dat je elk personeelslid moet trainen/inwerken erop. Nu kan je vakkenvullers vaak gewoon loslaten en aangeven wat er gevuld moet worden. Meer is het niet. Afrekenen is toch wat anders. Komt meer training/inwerken bij kijken, klantcontact etc.

Daarnaast lijkt het mij bloed irritant als je als vakkenvuller daar werkt dat je inderdaad om de minuut gestoord word en dan de manager achteraf klagen dat de vakken niet (goed) gevuld zijn. xD koekoek.
M.E.Amrani @Odie1 september 2022 11:24
Nee, dat is niet de hoofdtaak van elke medewerker. Taken zijn verdeeld, de ene is verantwoordelijk voor het afrekenen, andere voor administratie, andere voor winkelpresentatie etc etc. Oftewel, iedereen is gefocust op zijn/haar taak i.p.v. abrupt moeten schakelen tussen meerdere taken.
Maar goed, HEMA weet dit dus waarschijnlijk ook, vandaar dat ze dit eerst testen en niet gelijk invoeren. Wel tof dat ze risico's proberen te nemen door te experimenteren.
cold_as_ijs @Odie1 september 2022 11:26
Maar als het product niet in de schap ligt kunnen ze ook geen sale maken!
Zorgen dat er geen rijen zijn middels zelfscan kassa’s lijkt me veel effectiever.

Denk dat het systeem vooral een uitkomst is voor kleine winkels met weinig medewerkers. Die hoeven niet steeds naar de kassa te lopen
Verwijderd @Odie1 september 2022 11:31
Zorgen dat de vakken gevuld zijn, genereert ook omzet, nietwaar? Als de vakken minder goed gevuld zijn, omdat er veel tijd gaat naar het afrekenen, zullen de klanten ook geïrriteerd zijn en dat kan eventueel de omzet laten dalen.
sapphire @Odie1 september 2022 11:32
Bij de Hema word je ook aangenomen als bv vakkenvuller. Bij Apple zijn het waarschijnlijk sales medewerkers.

Buiten het feit dat je bij Apple waarschijnlijk weinig vakken te vullen hebt, zeker in vergelijking met een Hema is het aantal producten daadwerkelijk ín de winkel natuurlijk peanuts.
T-Forever @Odie1 september 2022 11:34
Het is nogal wiedes dat je betaald krijgt voor je verantwoordelijkheden.

Vakken vullen is héél wat anders dan (vervelende) klanten afhandelen de enige reden dat dit gaat komen is dat deze mensen sowieso niet in aanraking komen met echt geld en er geen risico is op jatten.

Verkapte winstmaximalisatie dus...

De rede dat jij moet wachten tot een kassa opengaat is de schuld van dat personeel of van het bedrijf wat kiest voor dit systeem? Het beste zou dus zijn gewoon meer personeel aan te nemen. Maarja zolang geld belangrijker is dan mensen...
SuperCrisz @Odie1 september 2022 11:36
Er zijn Hema’s met zelfscankassa’s. In ieder geval bij ons in het dorp heeft de Hema er 1. Ik weet niet waar nog meer zelfscanmeubels staan
https://panoston.nl/over-ons/cases/14/hema-zelfscannen
Verwijderd @Odie1 september 2022 11:45
De Vakkenvuller kan dus volgens jou redenatie ook maar even met die vertegenwoordiger gaan overleggen wat hij/zij denkt dat wel goed is om in de winkel te hebben ?
Nee, ieder zijn taak in een supermarkt. Veel efficiënter ( voor de supermarkt zelf )
Odie @Verwijderd1 september 2022 15:13
Nee, ik zeg dat ik vind dat iedereen die in een winkel werkt 1 prioriteit heeft: klanten van dienst zijn. Dat het in de praktijk vaak (om economische redenen) anders is ingericht doet niets af aan mijn mening.
Danny Phantom @Odie1 september 2022 11:47
Zelf ooit in een winkel gewerkt? Bij vele word je simpelweg aangenomen als vakkenvuller en kun/mag je geen kassa draaien.
En een sale maken is het belangrijkste wat er is? Nah, zonder de vakkenvullers geen producten om te verkopen. En dit resulteert er ook weer in dat werknemers iedere keer onderbroken worden, wat weer vrij klote is. Zeker voor een minimum loon baantje ging ik lekker ergens anders kijken.
Aapmansz @Odie1 september 2022 11:52
Hema bij mij in de buurt heeft ook een zelfscankassa.
Echter is dit niet het geval in alle Hema's. Was tijdens mijn vakantie bij een Hema zonder zelfscankassa.

Dus de door jouw geschetste situatie, kassa medewerker in geen velden of wegen te bekennen.
Scanner lag voor het grijpen dus maar zelf gaan scannen, in no-time kwam er iemand aangesneld :o
Tralapo @Odie1 september 2022 12:12
Weet niet hoe lang je al niet bij HEMA bent geweest, maar in ieder geval alle vestigingen hier in de stad hebben één of hooguit 2 medewerkerkassa's en de rest is sowieso al vervangen door zelfscan.
Oon @Odie1 september 2022 12:15
Je kunt je afvragen of het niet de hoofdtaak van elke medewerker is om omzet te genereren en/of klanten te helpen. Het is op zich bijzonder om te stellen dat vakkenvullen belangrijker is dan een klant te helpen of een sale te maken.
Uhh, en hoe moeten ze die sale maken met lege schappen dan?

Dit klinkt echt precies als een manager die ik ooit gehad heb, die wilde ineens dat alle developers mee gingen draaien bij de ops/support afdeling en daar dus actief meldingen gingen oppakken, die enigszins willekeurig werden toebedeeld. Dan zat je dus lekker in je code, kreeg je een melding dat er iets omgevallen was en moest je daar meteen naar gaan kijken.
Resultaat was dat (op basis van KPI's) de productiviteit bij development zo'n 60% zakte, en de productiviteit bij ops/support ook zo'n 30% zakte omdat veel dingen toch weer doorgezet moesten worden naar iemand van dat team die de nodige toegang en kennis had.

Nee, het lijkt me absoluut niet zo dat een vakkenvuller ook nog eens kassa moet gaan spelen.

Dat een vakkenvuller helpt met zoeken van producten, prima, dat gebeurt nu in een supermarkt ook, maar afrekenen moet gewoon lekker bij mensen die als hoofdtaak afrekenen hebben.

Desnoods minder kassa's en dan een bel bij de kassa voor als je geholpen wordt met een werkafspraak dat de dichtstbijzijnde medewerker erheen gaat, maar ook dat lijkt me al niet een situatie waar meer verkopen door worden gedaan.
Patrick22221 @Odie1 september 2022 12:21
Wel een typische gedachtegang van een persoon die graag wilt digitaliseren... is dat de inderuitgang van een sociaalistische staat of gaan we er op vooruit 🧐

Je kan bij de AH to go in en uitlopen met je product, word met cameras bijgehouden en je betaald gelijk.

Ik heb een hekel aan deze versplintering, laten we dan 1 systeem aan houden.

[Reactie gewijzigd door Patrick22221 op 23 juli 2024 03:39]

Robbie T @Odie1 september 2022 12:46
Die medewerker die vakken aan het vullen is zorgt ervoor dat jij spullen kan pakken die je vervolgens kan afrekenen. Zonder dat hij de vakken vult kan jij geen spullen kopen.
Of je krijgt het scenario;
Klant aan medewerker: Heeft u X.Y nog?
Mederwerker: Wellicht dat het nog in het magazijn ligt. We hebben nog niet alles gevuld namelijk.
Klant: Kan je kijken
Medewerker: Ja hoor, geen probleem. Gaat naar achter, kijkt de karren/bakken na en 5 minuten later gevonden! (of niet).
Klant heeft al die tijd kunnen wachten, wellicht langer dan in de rij bij de kassa. Wetende dat hij het product dan al kan aanschaffen.
laptopleon @Odie1 september 2022 12:46
Ik vraag me af of dit in de praktijk echt zoveel beter werkt.

Het voordeel van een vaste kassa-balie is dat je op een doordeweekse dag bij de Hema 9 van de 10 keer gewoon meteen aan de beurt bent of hooguit 1 of 2 mensen voor je hebt.

Als ik eerst op zoek moet naar een medewerker, weet ik één ding zeker: Dat kost meer tijd.

Maar inderdaad denk ik dat al die winkelketens vroeg of laat zelfscannen tot norm verheffen, want dat is goedkoper.
TgR_KILLER @Odie1 september 2022 12:46
Ik ben nog nooit in een grote Apple store geweest, dat vooropgezet. maar daar heb je volgens mij ook niet veel vakken te vullen.

Snap ook niet wat er zo bijzonder is aan het stellen dat vakken vullen belangrijker is, als immers de vakken leeg zijn kan er ook niks verkocht worden toch? Volgens mij help je daar ook klanten mee.

Dat de HEMA niet zo goed vooruit kijkt en eerst de rij lang laten groepen voor ze een extra kassa bij schakelen, daar kunnen ze lijkt mij ook meer pro actief mee om gaan.
Het lijkt mij redelijk irritant in ieder geval, blij dat ik niet in een winkel loop. Kom je daar aan met je kar om wat bij te vullen wordt je 10x onderweg gestopt om iemand af te rekenen. Of ze gaan al het vakken vullen buiten openingstijden doen, worden ook leuke dagen met alle verlengde openingstijden die je tegenwoordig hebt.

Overigens hebben de Hema's die ik ken nu al meerdere zelfscan kassa's. Zie niet echt in waarom je niet een paar van die units bij zou kunnen plaatsen in plaats van je medewerkers weer met de kassa taken.
SVMartin @Odie1 september 2022 12:53
Hema heeft tegenwoordig ook zelfscan kassa's. Dat werkt perfect, maar op rustige momenten staat er dan soms een medewerker niets te doen en naar je te kijken hoe je afrekent :)
Verwijderd @Odie1 september 2022 13:25
Het is op zich bijzonder om te stellen dat vakkenvullen belangrijker is dan een klant te helpen
Ik zou willen stellen dat het vakken vullen valt onder het helpen van klanten...
Black Hawk @Odie1 september 2022 13:50
Mijn dichtstbijzijnde HEMA vestiging (platteland) heeft naast reguliere kassa's ook 2 zelf-scan kassa's. Werkt perfect. Geen rij de afgelopen 6 bezoeken in de ong. afgelopen 12 maanden.
Netrunner @Odie1 september 2022 14:03
Zelf afrekenen kan tegenwoordig al met zelfscankassas. Dus dat argument ben ik het niet eens. Stel ik heb 1-2 artikelen dan zou het handig zijn om bij elke medewerker af te kunnen rekenen, niet beschikbaar, dan loop je maar de zelfscan en hups naar huis.
Mar.tin @chielsen1 september 2022 11:29
[Verwijderd}

[Reactie gewijzigd door Mar.tin op 23 juli 2024 03:39]

mcDavid @Mar.tin1 september 2022 12:18
Hema heeft al jaren gewoon zelfscankassa's? Dunno waar je het over hebt dus.

Daarnaast lijkt dit soft-POS me vooral handig wanneer je iets koopt waarbij je sowieso service nodig hebt. Bijvoorbeeld als je foto's laat afdrukken of gordijnen op maat bestelt etc. Dan is het wel prettig als je direct bij de medewerker die je geholpen heeft kunt afrekenen zonder ook nog in de rij te moeten bij de kassa.
SuperCrisz @Mar.tin1 september 2022 11:36
https://panoston.nl/over-ons/cases/14/hema-zelfscannen
Mar.tin @SuperCrisz1 september 2022 11:42
[Verwijderd}

[Reactie gewijzigd door Mar.tin op 23 juli 2024 03:39]

SuperCrisz @Mar.tin1 september 2022 11:58
Ik heb zelf nooit een hele kar vol bij de HEMA. Vaak zijn het 1 tot 5 artikelen. Prima om dat in een mandje te doen. Bij de supermarkt is de zelfscan ideaal omdat je dan met 20-40 producten hebt. Voor de HEMA lijkt me dat geen musthave
Mar.tin @SuperCrisz1 september 2022 12:09
[Verwijderd}

[Reactie gewijzigd door Mar.tin op 23 juli 2024 03:39]

yorroy @chielsen1 september 2022 11:20
Dat lijkt mij ook, maar het is een proef dus dat zullen ze vanzelf gaan ondervinden.
Ik vind het meer een beveiligings issue. Het is zo wel heel lastig te controleren of die man/vrouw/het de rookworst wel heeft afgerekend.
Het is toch wel prettig om te zien om klanten wel richting de zelfscankassa’s gaan en daar daadwerkelijk een product afrekenen.
Wat dat betreft is het systeem bij de AH wel ideaal; veel zelfscan kassa’s en je moet je kassabon of bonuskaart voor het poortje houden om eruit te mogen. Natuurlijk niet helemaal waterdicht, maar je wordt steekproefsgewijs nog wel regelmatig gecontroleerd. Ik hoef ook nauwelijks nog in de rij te wachten bij de AH, echt een perfect systeem.
Zer0 @yorroy1 september 2022 11:44
Ik vind het meer een beveiligings issue. Het is zo wel heel lastig te controleren of die man/vrouw/het de rookworst wel heeft afgerekend.
En is de "medewerker" bij wie je afgerekend hebt wel echt een medewerker van de Hema.
mphilipp @chielsen1 september 2022 12:07
Daarvoor doen ze een proef. Je kunt er vanuit gaan dat alle dingen die hier gezegd zijn bij hen ook al langs gekomen zijn. Maar het is in de basis een goed idee, met wat haken en ogen. De enige manier om erachter te komen hoe dat in de praktijk gaat, is het uitproberen. En dat gaan ze nu doen. Dan komen ze er vanzelf achter of het in hun situatie werkt of niet.
Ik vind het prima dat ze zoiets proberen. Op die manier innoveer je. En in plaats van iets vooraf al af te schieten (want daarmee kom je nooit ergens) kun je van deze proef leren. Je kunt er ook vanuit gaan dat ze het idee echt niet doordouwen als het personeel gaat tegensputteren, want dat zorgt er alleen maar voor dat klanten straks ontevreden zijn en dat wil je niet.
batjes @chielsen1 september 2022 11:29
Hoe lang ben je al niet in een HEMA geweest? Het is geen supermarkt waar het overgrote deel van het personeel vakken staat te vullen.
Mar.tin @batjes1 september 2022 11:44
[Verwijderd]

[Reactie gewijzigd door Mar.tin op 23 juli 2024 03:39]

thakgrandka @chielsen1 september 2022 11:39
Veel winkels worden tegenwoordig 'gevuld' door externe partijen. Medewerkers in de winkel zijn er om te verkopen en adviseren. Of dit bij Hema ook zo is weet ik natuurlijk niet maar wellicht is dit wel iets waar ze op gaan richten.
YangWenli @chielsen1 september 2022 12:46
Winkels zijn er niet voor de medewerkers maar de klant.
Frame164 @chielsen1 september 2022 13:15
Het lijkt me eerder dat je werk er interessanter van wordt.
THE_BASE @chielsen1 september 2022 13:22
Precies wat ik dacht, dan kom je toch niet aan je werkzaamheden toe? Bovendien zijn er in veel HEMA winkels nu zelfscankassa’s en het lijkt me toch een keer voldoende voor snelle afhandeling bij aankopen.
borbit @chielsen1 september 2022 14:38
Hier zit een kleine Blokker. Daar is meestal 1 iemand aan het werk (op rustige dagdelen). Ik kan mij ergens voorstellen dat het dan handig zou kunnen zijn voor de medewerker. Maar als het druk is en er staat een rij bij de kassa?

Lijkt mij voor de medewerkers enorm irritant. Er moeten ook nog andere dingen gebeuren. Misschien moet er gewoon eentje vakkenvullen en de ander op de kassa. Als je dan constant naast het vullen moet afrekenen lijkt mij dat onwijs vervelend. Plus dat de HEMA hier best druk is. Dan zie ik overal tussen de schappen kleine rijtjes staan. Irritant voor het personeel en de klanten. Dan véél liever even wachten bij de kassa.
Verwijderd 1 september 2022 11:15
Dat gaat een chaos worden voor het personeel. Hoe hou je dan in de gaten of iedereen wel netjes betaald heeft? Die mobieltjes gaan geen bonnetjes printen neem ik aan.
M14 @Verwijderd1 september 2022 11:17
Ik denk dat daar allang statistiek op los wordt gelaten en verliezen (diefstal) sinds jaar en dag in de te rekenen marge wordt meegenomen.
HollovVpo1nt @Verwijderd1 september 2022 11:19
Allemaal zinnige vragen, goed dat het daarom ook een proef is.
thakgrandka @Verwijderd1 september 2022 11:44
Het zal je verbazen hoeveel geld winkels incalculeren voor gestolen/verloren producten. Deze test zal wellicht ook uitwijzen voor Hema of deze calculatie nog klopt en of het dus nog binnen hun marges valt.

De elektronica winkel waar ik de afgelopen 5 jaar heb gewerkt 'vangt' minimaal een dief per dag. Dan te bedenken dat 90% waarschijnlijk niet gezien/ontdekt wordt...
Odie @Verwijderd1 september 2022 11:22
Wat dacht je van de pintransactie waar een log van is bij zowel HEMA als bij de klant?

Daarbij stuurt apple de bon netjes per email... Bonnetjes zijn heel 1999.
Caayn @Odie1 september 2022 11:35
Iedere winkel wil je graag een bon per e-mail sturen. Maarja, ik wil niet bij iedere winkel mijn gegevens achterlaten, ook niet via "handige" big tech.

De meeste bonnen kan je gewoon weigeren/niet aannemen. Zo spannend is het bonnetje van het overgrote deel van mijn aankopen echt niet. En wat je zegt als er echt iets aan de hand is zijn veel winkels wel meewerkend als je een pintransactie kan laten zien.
Gamebuster @Caayn6 september 2022 13:02
Maarja, ik wil niet bij iedere winkel mijn gegevens achterlaten, ook niet via "handige" big tech.
Zoals je bankrekeningnummer?
Danny Phantom @Odie1 september 2022 11:40
Iedere winkel mijn contact gegevens geven? Dacht het lekker niet. Laat ze maar gewoon een bonnetje draaien.
Gr4mpyC3t @Verwijderd1 september 2022 11:31
Als je er altijd vanuit gaat dat mensen niet betalen, dan wordt het inderdaad een pittige klus om dat in de gaten te houden.

Albert Heijn, Jumbo en andere supermarktketens werken al een aantal jaar met zelfscans. Ongetwijfeld zal er een marge zijn waarbij rekening wordt gehouden dat iemand wel eens een keer iets niet scant/betaalt. Als die marge te hoog zou zijn was het concept vast allang aangepast. Maar kennelijk is het te verwaarlozen.

Tegenwoordig scan je ook je eigen producten bij het tankstation en vervolgens loop je zo de deur weer uit zonder blikken of blozen. Niemand die je opmerkt of controleert.
Verwijderd @Gr4mpyC3t1 september 2022 11:38
Tegenwoordig scan je ook je eigen producten bij het tankstation en vervolgens loop je zo de deur weer uit zonder blikken of blozen. Niemand die je opmerkt of controleert.
Het verschil zit hem meer in, die zelfscan apparaten staan op vaste plekken. Als je daar een klant met een volle mand vanuit een andere plek dan de zelfscan kassa in de winkel naar buiten ziet lopen weet je direct dat er nog niet betaald is, daarvoor moet die immers langs de kassa.
laptopleon @Verwijderd1 september 2022 12:58
Als je bijvoorbeeld de helft niet scant bij het zelfscannen, val je niet op en kun je ook zó naar buiten lopen.

Als er alleen kassa’s zijn, wordt er ook een x percentage gestolen.

De winkel redeneert puur zakelijk: Caissières inclusief diefstal kosten meer per uur dan zelfscan-kassa’s inclusief diefstal.
jaaoie17 @Gr4mpyC3t1 september 2022 11:46
Als niemand checked. Ga je toch niet meer betalen lijkt me.
Frame164 @Verwijderd1 september 2022 13:15
Apple doet dit al vanaf het begin van de Apple Stores.
steveman 1 september 2022 11:15
Dit lijkt me nou niet echt relaxed voor de medewerkers. Zit je bijvoorbeeld net het onderste schap te vullen, kun je weer opstaan om af te rekenen.

En dit komt naast de incidentele vragen.

De proef zal het leren...

edit: Omdat men het zich kennelijk niet helemaal voor kan stellen: Word jij graag steeds gestoord tijdens jouw werkzaamheden? Ik het liefst zo min mogelijk.

Als je dan gaat van de incidentele vraag naar de (hopelijk voor jouw zaak) primaire bezigheid van afrekenen, dan gaan die interupties aanzienlijk toenemen.

[Reactie gewijzigd door steveman op 23 juli 2024 03:39]

fapkonijntje @steveman1 september 2022 11:22
Maar de kassa heeft het rustiger en dat personeel kan dus andere dingen doen, dan gaan zitten wachten in een hokkie op een klant. Zoals incidentele vragen beantwoorden.

Ik denk dat niemand zeker weet of dit wel of geen goed idee is, maar zo'n proef vind ik fascinerend. Er komen vaak zat dingen uit die je niet aan ziet komen.
Bitage @fapkonijntje1 september 2022 11:24
Geldbesparing op personeelskosten zal ongetwijfeld de main driver zijn
JDx @Bitage1 september 2022 11:27
Niet mijn HEMA vriend
thakgrandka @Bitage1 september 2022 11:40
is dat jouw mening of heb je daar een onderbouwing voor?
Bitage @thakgrandka1 september 2022 12:43
Zulke projecten kosten geld en zijn dus een investering voor het bedrijf. Een investering moet zichzelf terugverdienen. Ik voorzie geen groei in omzet door dit project, dus dan zal het geld uit besparing moeten komen. Welke besparing dan? Minder kassapersoneel.
BaszCore @Bitage1 september 2022 13:12
Welk personeel? Er staan amper mensen meer in de winkel, sommige winkels draaien in de ochtend 1 medewerker en die is verantwoordelijk voor alles. In de middag komt er dan iemand bij of misschien 2. Verder besparen kan dus haast niet op personeel.
Het voordeel hier zit er in dat de medewerker een klantbetaling kan op de plek waar die is en niet perse naar de kassa hoeft te lopen. Het is dus wat efficiënter in theorie. De volgende stap is het traditionele kassablok eruit slopen zodat er op die vierkante meters goederen neergezet kunnen worden die je kan verkopen.
Bitage @BaszCore1 september 2022 18:47
https://www.businessinsid...len-mobieltje-medewerker/
Volgens ING biedt de app nieuwe flexibiliteit voor winkeliers die minder werknemers achter de kassa hoeven te houden.
Ja, je kan iets meer troep in je winkel stouwen als je de kassa weghaalt. Maar die 10 euro per uur * X aantal geschrapte cassieres tikt harder aan dan een paar pollepels meer per dag. Het segment waar de HEMA in zit is vrij moordend qua marges en de winst is het afgelopen jaar iets meer dan 1 miljoen geweest op een omzet van 1.2 miljard, oftewel 0.1% winst. Kassa weg is gewoon een logische kostenbesparing, zie ook de zelfscankassa in uw lokale super: de besparing per geschrapte scholier is meer dan het omzetverlies door extra diefstal.
Bob Popcorn @steveman1 september 2022 11:28
Het zal er op uitdraaien dat de kassiere ook moet gaan vullen en ze dus effectief minder mensen hoeven inzetten. ;) Aka, je gaat jezelf het schompes zoeken om een sterveling te vinden.

[Reactie gewijzigd door Bob Popcorn op 23 juli 2024 03:39]

Odie @steveman1 september 2022 11:21
Ohjee, een klant helpen. Niet relaxt!
SideShow118 @Odie1 september 2022 11:31
Zeker nog nooit retail gewerkt?

Je tijd wordt ingedeeld op de dingen die je moet doen. Klanten helpen is daar niet 1 van.

Vakken vullen? Elke klant die je even helpt met het vinden van een product kost je tijd die je niet hebt.

Dit soort winkels hebben geen verkoop personeel zoals een kledingwinkel. Die hebben personeel voor het bijhouden van de winkel.
Odie @SideShow1181 september 2022 11:40
Zeker wel. supermarkt en wit/bruingoed. Toegegeven, dat is een laaaaaange tijd geleden. Maar dat het bij sommige bedrijven niet zo werkt wil niet zeggen dat dat goed is (in mijn filosofie).

Om de parallel te trekken naar mijn huidige werk: ik word ook niet betaald om klanten te helpen en toch is dat af en toe nodig, zeker als klanten om mijn hulp vragen. Mijn salaris wordt betaald door de klanten, de klant helpen en tevreden houden zou bij iedereen (van hoog tot laag) enorm belangrijk moet zijn.
Fly-guy @Odie1 september 2022 11:56
Je zegt het zelf, af en toe.

Probeer je eens in te denken dat je tijdens je reguliere werk je om de 30 seconden iets gevraagd wordt, je iets anders moet doen, etc.
Hoe goed kun je dan je werk doen waar je voor aangenomen bent?

Hoe goed gaat uiteindelijk het hele systeem lopen?
YangWenli @Fly-guy1 september 2022 13:00
Weleens bij de Action geweest? Daar komt inderdaad iemand aangerend om je te helpen als er iets mis gaat bij de zelfscankassa. Lopen meer mensen rond dan bij een gemiddelde Hema vestiging dat dan weer wel.
De Action heeft groei cijfers waar Hema alleen maar van kan dromen dus het werkt.
SideShow118 @Odie1 september 2022 12:36
Helemaal eens met je hoor, indien de baas het ook zo ziet.

En heel veel bedrijven zien dit niet zo. Mijn baan omvat x en y. Vakken vullen (x) en kassa draaien (.y) Klanten helpen valt daar niet onder.

Als aan het einde van de dag de vakken leeg zijn en er niemand op de kassa zit dan kan ik niet zeggen, ja maar ik ben super klantvriendelijk geweest (z).

Zo werkt het dus niet. En als je dat als bedrijf wilt dan moet er dus tijd voor vrijgemaakt worden. Dat is het enige dat ik ermee wil zeggen.

[Reactie gewijzigd door SideShow118 op 23 juli 2024 03:39]

vali @steveman1 september 2022 11:28
Vind het eerder bijzonder dat Hema een proef wilt gaan doen terwijl er in het verleden meerdere winkels in Nederland waren die zo'n systeem gebruikte.. Ze hadden daar veel kennis op kunnen doen.... Krijg beetje het gevoel, i know een aanname. dat ze hip proberen te doen en het wiel opnieuw aan het uitvinden zijn om kosten te besparen.

Ooit lang geleden bij zo'n winkel (als weekendbaantje) in gewerkt en zo vreselijk is het niet om dit te hebben. Geen enkele klant gaat het vreemd vinden als je op een nette manier aangeeft dat je eventjes druk bent en dat een andere collega een product wilt afrekenen.

Enige nadeel aan het systeem is dat vaak de gedachte hebben dat de rijen afnemen of dat het veel sneller werkt maar dat is in de praktijk zeker niet het geval.

[Reactie gewijzigd door vali op 23 juli 2024 03:39]

Lagonas @steveman1 september 2022 11:29
Je beschrijft letterlijk wat nu al hun functie is in de winkel.
Frame164 @steveman1 september 2022 13:16
Brrr, customer focus. Daarvoor ga je toch niet bij een winkel werken…… Zoiets?
IIIIIIIIIIII 1 september 2022 11:15
Van kassa naar zelfscan kassa naar zelfscan telefoon. Ik juich deze technologische ontwikkeling alleen maar toe.
hooibergje @IIIIIIIIIIII1 september 2022 11:32
Waarom?
Dan wordt een telefoon nog meer single point of failure.
Als je mobieltje kwijt is, of stuk, of leeg, heb jij dan een groot probleem?
Ik niet. Moet dan alleen even telefoonnummers in de nieuwe programmeren.

En om in een winkel af te rekenen bij een echt persoon draagt voor mij toch wel bij aan de beleving.
Ik zou me bezwaard voelen indien ik een medewerker moet storen bij het vakkenvuller.
MeMoRy @hooibergje1 september 2022 11:56
Het is een optie om zo te betalen, en zal dat waarschijnlijk wel blijven. Het is niet zo dat je niet meer met pin of contant kan betalen bij de kassa. Zelfscan zal ook nog wel blijven

Tegelijk was de pinpas al een tijdje een single point of failure. Wel eens je pinpas kwijt geweest? Kan je bar weinig. En aangezien er nauwelijks nog banken in de stad zitten, kan je ook niet even geld halen met je ID.
Je hebt hierdoor nu juist meer opties.

[Reactie gewijzigd door MeMoRy op 23 juli 2024 03:39]

Espuma @hooibergje1 september 2022 14:11
Ik ga niet naar de hema of de albert heijn voor de beleving.
davince72 @IIIIIIIIIIII1 september 2022 11:39
Want? Welk voordeel heeft de zelfscan telefoon tov zelfscan kassa volgens jou?
Als je argument is...goedkoper kassa apparaat....dan zou ik bijna de optie willen opwerpen.....waarom gaat de klant niet zelf die app gebruiken en rekent hij zelf af?
Verwijderd 1 september 2022 11:15
Ik vond dit altijd heel fijn in de Apple Store, heel nice om dit meer te gaan zien, heb een ontzettende hekel aan rijen en kassa's
JDx @Verwijderd1 september 2022 11:28
Krijg je nu geen rijen bij medewerkers dan?
Verwijderd @JDx1 september 2022 11:31
In de Apple Store heb je vaak max 1 iemand die bezig is met zo'n medewerker, dan kijk je nog even rond ipv stationair in een rij te moeten staan
vrow @Verwijderd1 september 2022 17:18
Ja, maar daar heb je vaak iemand die je helpt.
Je hebt wat vragen, hebt het erover en dan 'prima, doe die maar'.
Dan hoef je niet meer in de aparte rij bij de kassa en kun je zo weg.

Maar bij de Hema is dat anders. De meeste medewerkers krijgen alleen een vraag van 'waar staat dit of dat', want die medewerkers zijn er eigenlijk ook niet om de klanten te helpen. Die zijn vakken aan het vullen of aan het opruimen of wat ook maar. Die staan niet zomaar in de winkel te niksen en te wachten op een klant. Heel anders dus dan de Apple-winkel.
Keypunchie
@Verwijderd1 september 2022 17:57
Ik vind het juist enigszins irritant. Voel me dan wat verloren. In plaats van naar de kassa te lopen, moet ik dan op zoek naar beschikbaar personeel.

Maar goed, het meeste shoppen gebeurt online, dus ook dit zullen we wel aan wennen.
Bearmun 1 september 2022 11:16
Ik zie het nut er nog niet helemaal van in, op het feit na dat en menselijk contact is. Zijn een paar zelfscan kassa's niet gewoon makkelijker tegenwoordig.
thomasv @Bearmun1 september 2022 11:20
Klinkt inderdaad als een beter alternatief. Je moet toch een winkel in en uit en komt dus langs een vaste plek. Maar misschien zijn er een aantal HEMA filialen veel te klein voor een zelfscankassa erbij naast bestaande kassa. Dan is de vraag sowieso of je dit dan als alternatief moet doen, want je wint er wellicht een klein beetje ruimte mee terug door afscheid te nemen van je kassa, maar je verliest misschien snel personeel die hier niet mee akkoord gaat.

Plaatselijke kleine supermarkt heeft ook twee zelfscankassa's tegenover een kassa en dat gaat ook prima. De tijd zal het leren. Het lijkt me zelf erg ongemakkelijk dat je personeel moet gaan "storen" om af te rekenen midden in de winkel in plaats van gewoon langs de uitgang betalen.
pookie79 @Bearmun1 september 2022 13:56
Dat niet alleen, de zelfscan/kassa's kan ik vinden. Personeel zie je bijna nooit rondlopen en als je ze een keer ziet zijn ze erg druk.
Lanfear89 1 september 2022 11:17
Interessant, al kan ik me voorstellen dat niet iedere medewerker daarop zit te wachten. Dan ben je lekker rustig een schap aan het bijvullen, komt er een random gladiool je storen om te betalen.

En het bewijs van betalen zie ik ook nog wel gedoe opleveren, vooral als het druk is. "Ja maar ik heb bij een collega van je betaald" die natuurlijk 'net' met pauze oid is.
Of eerst netjes betalen, en op de weg naar buiten even een extra itempje uit het schap meegrissen..

[Reactie gewijzigd door Lanfear89 op 23 juli 2024 03:39]

davince72 @Lanfear891 september 2022 11:36
Of eerst netjes betalen, en op de weg naar buiten even een extra itempje uit het schap meegrissen..
Dat heeft toch niets met dit systeem te maken? Dat is gewoon ordinaire diefstal ongeacht het betaalsysteem dat in gebruik is.
GoldenLeafBird @Lanfear891 september 2022 11:23
Of eerst netjes betalen, en op de weg naar buiten even een extra itempje uit het schap meegrissen..
Dat kon bij winkels zoals de HEMA altijd al aangezien die hun kassa's niet als uitgangspoort hebben zoals supermarkten dat hebben.

Ik vraag me wel af hoe ze dat doen met dingen als kleerhangers en beveiligingslabels.
SillieWous @Lanfear891 september 2022 11:30
Het lijkt mij dat niet letterlijk elke medewerker dit zal mogen doen. Maar als een deel het kan, bijv. degene met een rood shirt, kan ik me voorstellen dat het in sommige winkels (ik denk dan aan een primera o.i.d.) handig kan zijn. Bij de supermarkt kun je beter zelfscan kassa’s neerzetten omdat daar veel meer klanten zijn.

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