HEMA gaat in Nederland proef doen met afrekenen bij elke medewerker

Winkelketen HEMA gaat in samenwerking met de ING Bank een proef doen met het gebruik van een telefoon als betaalautomaat. Daardoor hoeven klanten niet meer langs de kassa, als zij bij een individuele medewerker in de winkel kunnen afrekenen.

ING noemt het SoftPOS, Software Point-of-Sale. Het gaat om een app die alleen draait op Android. De door ING, Cow Hills, CCV en Zebra ontwikkelde app koppelt met het kassasysteem van winkeliers en klanten kunnen dan via de telefoon contactloos betalen. Daarvoor hoeven ze geen klant van ING te zijn. Betalingen kunnen met alle in Nederland gangbare methodes gedaan worden, waaronder Maestro, Apple Pay en Google Pay.

HEMA gaat het systeem over twee weken testen in drie niet nader genoemde winkels. Als de proef slaagt, moet de techniek in meer winkels komen. Voor klanten zou het voordeel zijn dat ze minder vaak langs de kassa hoeven, omdat ze bij individuele werknemers kunnen afrekenen. Daardoor zou het ook kassarijen moeten verminderen, claimen de betrokken bedrijven. Het idee van een telefoon als betaalterminal is niet nieuw. Er zijn al veel apps die dat claimen te doen.