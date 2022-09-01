HEMA gaat in Nederland proef doen met afrekenen bij elke medewerker

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Verrassend dat niemand vanuit perspectief van efficiënter voor de klant denkt. Ik vind het juist ontzettend efficiënt als ik en passant kan afrekenen zonder helemaal naar een kassa te lopen om daar ook nog eens in een rij te moeten wachten om mijn geld te kunnen afstaan.
Efficiëntie voor de klant levert de winkel niets op. Bij de Lidl hier zijn ook zelfscans met een poortje, als je kijkt hoe lang je er over doet om alles te scannen, en hoe houd je apart wat wel en nog niet is gescand, vooral met een hele kar vol, handig is anders. Met een klein aantal artikelen kan het voordelig zijn, omdat je niet in de rij voor de kassa met transportband moet, maar anders, de kassiere kan veel sneller verschillende producten achter elkaar scannen.
Maar in de avonduren is het vaak niet druk, en zijn ook de kassa's niet bemand. Als je op de band begint te leggen, dan komen ze wel, en veel hebt voordat je klaar bent, maar anders kost je dat ook extra tijd.
Bij Jumbo en AH zijn er handscanners, dan scan je alles wanneer je het in de kar legt, maar dan zul je merken dat
- je veel langzamer door de winkel gaat
- je steeds de scanner moet pakken en weer terug op de kar steken
- als je meerdere exemplaren van een artikel wilt kopen, je ze of allemaal een voor een moet scannen, of er een scannen, dan met een toets het aantal verhogen, maar je dus steeds een hand bezet hebt die je anders zou gebruiken om de meerdere exemplaren in één keer te pakken.
- als je niet alleen boodschappen doet, maar met partner of kinderen, dan al heel gauw dingen in de kar gelegd worden die nog niet gescand zijn, je moet daar dus steeds op letten. Met meerdere scanners tegelijk afrekenen (je geeft iedereen een scanner maar rekent ze allemaal in één keer af) zit niet in het systeem, en is ook een bron van fouten (dubbel gescand en niet gescand).
Het vakken vullen kan echt wel asynchroon met onderbrekingen, maar een klant helpen en dan ook nog eens omzet genereren zou meeste prio moeten krijgen.
Tja, als je iets ziet op afdeling A, dit gelijk afrekenen en dan naar afdeling B, kan handig zijn, vooral als je daarbij al contact hebt met een medewerker. Beveiliging tegen winkeldiefstal kan dan wel een issue worden. Bij de kassa wordt meestal de beveiliging er af gehaald.