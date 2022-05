Betaalapp Payconiq stopt per 1 januari in Nederland

De betaalapp Payconiq stopt in Nederland. Vanaf 1 januari kunnen klanten niet meer betalen met de dienst. Klanten hebben een mail gekregen met de melding om voor die tijd hun account te sluiten en de app van de telefoon te verwijderen.

ING bedacht Payconiq in 2014. In eerste instantie kwam het uit in België en maakte het mogelijk om met de telefoon te betalen met behulp van een QR-code. De dienst kwam in de zomer van 2017 op de markt in Nederland door een samenwerking van ABN Amro, ASN Bank, ING, Rabobank, RegioBank en SNS. De app werkt in een aantal winkels en webshops, maar niet overal, en voor onderlinge betalingen. In België en Luxemburg blijft de app wel in de lucht. Daar wordt de app ook meer gebruikt.

Op 1 januari wordt Payconiq uit de appstores van Apple en Google gehaald. Klanten kunnen tot die tijd hun account afsluiten en zelf de app verwijderen. Voor die tijd zal Payconiq nog een update naar klanten sturen waarin uitleg staat over het verwijderen van een account. Na die tijd verwijdert Payconiq alle accounts. Ook zal het alle persoonsgegevens verwijderen die aan het account gekoppeld zijn, met uitzondering van wat het per wet moet bewaren. Vanaf 1 januari kunnen klanten niet meer betalen bij aangesloten winkels.

Met Payconiq kunnen klanten betalen zonder betaalpas, door een betaalrekening te koppelen aan hun account. Voor iPhone-gebruikers met een rekening bij SNS, ASN of RegioBank is Payconiq de enige manier om met de iPhone in winkels te betalen. Wel heeft de Volksbank, het moederbedrijf achter die drie banken in september aan iCulture bevestigd dat Apple Pay-ondersteuning eraan komt.