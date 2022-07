Nederlandse ING test betaling met mensen dichtbij via ultrawideband

De Nederlandse ING Bank gaat beginnen met een interne test voor betalingen met mensen dichtbij. Die mensen zijn in de app te vinden via de ultrawideband-chip in telefoons. De techniek gaat vooralsnog alleen werken met enkele high-end Samsung-telefoons.

In de test verschijnt bij mogelijke betalingen aan de bovenkant van het scherm de optie 'Near', met daarbij een schatting van de afstand tot de telefoon. Gebruikers kunnen die selecteren om een IBAN met iemand te delen, waarna het gaat om een normale overschrijving, meldt ING. Het delen van de IBAN gebeurt alleen na toestemming in de app van degene met wie je wilt betalen.

Het vinden van andere mensen gebeurt via ultrawideband of UWB. Die techniek, 802.15.4z, werkt tussen 6GHz en 8GHz en heeft als nieuwe toepassing dat door het meten van het signaal apparaten de afstand tot elkaar kunnen inschatten. Apple gebruikt dat onder meer voor zijn AirTags.

Volgens ING is de functie bruikbaar voor onder meer betalen op rommelmarkten en het delen van de rekening in horeca met mensen van wie je geen contactgegevens hebt. De Near-functie van ING werkt met de Galaxy Note 20 Ultra, S21 Ultra en S22 Ultra, zo zegt de fabrikant. Goedkopere modellen hebben de UWB-chip nog niet, waardoor de functie vooralsnog beperkt is tot een klein aantal apparaten.

ING zegt voor de functie samen te werken met NXP, de Nederlandse fabrikant die de Trimension SR100T-UWB-chip in diverse Samsung-telefoons maakt. Het gaat vooralsnog alleen om een interne test. Daarna bepaalt de bank of het de techniek definitief beschikbaar gaat maken voor klanten.