Minister: kleine kans dat betaaldata na CCV-overname bij VS-overheid belandt

Het is mogelijk dat betaalgegevens van Nederlanders na de overname van fintechbedrijf CCV terechtkomen bij de Amerikaanse overheid, zegt minister van Financiën Eelco Heinen. Dat risico is klein, maar niet uitgesloten.

De minister van Financiën zegt dat in antwoord op Kamervragen van het CDA. Kamerlid Inge van Dijk stelde vragen over de overname van de Nederlandse betalingsprovider CCV. Die werd in maart van dit jaar overgenomen door het Amerikaanse fintechbedrijf Fiserv. Van Dijk wilde voornamelijk weten welke risico's dat voor Nederlandse burgers oplevert.

Van Dijk vroeg of het klopt dat CCV tot 'kritieke betalingsinfrastructuur' behoort, maar dat zegt Heinen niet. Welke diensten er als kritieke infrastructuur worden gerekend, is vertrouwelijke informatie. Van Dijk vroeg echter ook of Amerikaanse overheidsdiensten toegang zouden kunnen krijgen tot de betaalgegevens van Nederlanders; CCV is een van de grootste aanbieders van betaalautomaten in Nederlandse bedrijven. Op die vraag zegt Heinen dat dat wel degelijk mogelijk is, al is het risico klein.

Heinen zegt dat er onder de Amerikaanse Cloud-wetgeving een verplichting kan zijn om bepaalde gegevens aan de overheid te verstrekken. "Of een bedrijf dat buiten de VS is gevestigd onder de werking van de Cloud-verordening valt, is afhankelijk van het soort bevel dat op grond van die wet wordt uitgevaardigd en van de concrete feiten en omstandigheden van de casus", schrijft de minister.

Dat betekent dat CCV onder de Cloud-verordening kan vallen, zelfs als het bedrijf niet zelf in de VS is gevestigd. En dat betekent weer dat CCV in sommige gevallen betaalgegevens zou moeten kunnen afstaan. Dat risico is volgens de minister niet groot. "Zo moet deze entiteit zodanige banden met de Verenigde Staten hebben dat een Amerikaanse rechter persoonlijke jurisdictie over haar heeft. Daarnaast is een bevel nodig van de Amerikaanse overheid dat aannemelijk maakt dat er een gegronde verdenking bestaat dat de gezochte communicatie daadwerkelijk bewijs zal opleveren van een strafbaar feit. Daarnaast moet de EU-entiteit het gevraagde gegevensmateriaal in bezit, bewaring of onder controle hebben om onder het bevel te vallen."

Heinen merkt ook op dat het Nederlandse Nationaal Cyber Security Centrum de kans 'klein' inschat dat de Amerikaanse overheid in de praktijk betaalgegevens kan bemachtigen. Wel verwijst Heinen daarbij naar een juridische analyse die het NCSC in 2022 opstelde. Sinds die tijd en zeker in de laatste maanden is er specifiek op techgebied veel veranderd in de VS.

Door Tijs Hofmans

Nieuwscoördinator

Feedback • 18-04-2025 09:36
75 • submitter: wildhagen

18-04-2025 • 09:36

75

Submitter: wildhagen

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NiGeLaToR 18 april 2025 10:42
Redenen waarom de VS toegang zal krijgen of al heeft tot CCV-data:

- CLOUD Act (2018): Verplicht Amerikaanse bedrijven wereldwijd data te overhandigen, ook als die in Europa staat.
- FISA 702: Staat de NSA toe om niet-Amerikaanse personen buiten de VS te bespioneren via Amerikaanse bedrijven.
- Patriot Act: Gebruikt als juridische basis voor grootschalige datatoegang en surveillance.
- NSA-programma's zoals PRISM en XKeyscore: In het geheim data verzameld van o.a. Google, Microsoft en Apple – via samenwerking of dwang.
- TFTP/Swift-schandaal: VS kreeg jarenlang ongezien toegang tot Europese banktransacties voor "terrorismebestrijding".

En dan laat ik een stortvloed van Trump-decreten nog buiten beschouwing.

Tenslotte de Amerikaanse invloed via investeerders: Als een partij met Amerikaanse connecties eigenaar is (zoals Rivean Capital), geldt Amerikaanse wetgeving vaak indirect alsnog.

De minister kan de kans klein noemen, maar dat is dan onverschilligheid of onbenulligheid.
WorkingStack @NiGeLaToR18 april 2025 12:21
FYI, de PATRIOT act is sinds 2020 niet meer van kracht
nemsiz @WorkingStack18 april 2025 12:35
Although the Act expired in March, 2020 without being reauthorized, federal law enforcement agencies retain most of the authorities granted by the act. The surveillance infrastructure that the Patriot Act created exists to this day.
Bron: https://epic.org/issues/s...0exists%20to%20this%20day.
avlt @NiGeLaToR18 april 2025 11:49
En daar komt bij dat de huidige president zich niet stoort aan wetten en regels als ze niet in zijn straatje passen.

De kans lijkt me dus ongeveer 100%
iching-TAO @NiGeLaToR18 april 2025 19:43
Een goede samenvatting waarom je de mening van de minister naast je neer kan en moet leggen. De kans is m.i. 100% dat data wordt gedownload en bij een autocratisch, rechts-extreem (kapitalistisch) wereldbeeld van de V.S. mag je niet uitgaan van een democratisch gecontroleerde overheid. Daarnaast moeten wij naast de empires van Rusland & China, terdege ook de V.S. daartoe rekenen en willen wij in Europa toekomst hebben dan moeten wij onze data tegen hen beschermen en zeker in Europa houden.

Ik vrees dat onze overheid aan de leiband van de V.S. loopt en alle data (in welke vorm dan ook) gerust naar Amerika laat sturen. Onverschillig en onbenullig is nog een vriendelijke inschatting; onverantwoordelijk en moreel niet verdedigbaar is eerder aan de orde.
Mitchelllll @NiGeLaToR18 april 2025 23:34
Ongeveer net zo klein als dat Corona naar Nederland zou komen? Dit klinkt idd als een onzin uitspraak van de minister.
Steyn 18 april 2025 09:53
In het artikel wordt verwezen naar "Cloud-wetgeving". Te lezen in de stukken van de Tweede Kamer is dat het om de CLOUD Act gaat. De naam van deze federale wet is verwarrend. Het is een afkorting en staat voluit voor Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act. De wet gaat dus over data en niet cloud in het bijzonder.
GeleKoplamp @Steyn18 april 2025 10:49
Toch wel kudo's voor de ambtenaar die met deze afkorting op de proppen kwam.
emeralda @GeleKoplamp18 april 2025 11:45
Die is waarschijnlijk al ontslagen door DOGE.
CAPSLOCK2000
18 april 2025 10:39
Dat betekent dat CCV onder de Cloud-verordening kan vallen, zelfs als het bedrijf niet zelf in de VS is gevestigd. En dat betekent weer dat CCV in sommige gevallen betaalgegevens zou moeten kunnen afstaan. Dat risico is volgens de minister niet groot.
Ik vind het pijnlijk om te zien.

De minister kán niet toegeven dat de CLOUD-act een groot risico is. Als de minister dat toegeeft staat de halve digitale infrastructuur van Nederland op losse schroeven, inclusief die van de overheid. We zijn afhankelijk van Amerikaanse tech en daar snel mee stoppen is haast niet mogelijk.

Maar ondertussen begint het besef in te dalen dat VS uiteindelijk de baas zijn en geen enkel verdrag daar echt iets aan doet. We hebben verschillende keren geprobeerd en iedere keer bleek het geen stand te houden voor de rechter. Zie onder andere Wikipedia: EU–US Privacy Shield
en Wikipedia: International Safe Harbor Privacy Principles. Nu hebben we Wikipedia: EU–US Data Privacy Framework maar dat lost het fundamentele probleem nog steeds niet op.

Zowel de Europese Commissie als het Europese Parlement hebben inmiddels stevige kritiek geuit gevraagd om opnieuw te gaan onderhandelen. Helaas zitten we Europees gezien in hetzelfde schuitje als onze minister. We kunnen op dit moment niet zonder die techniek dus moeten we zo'n privacy-beschermend verdrag hebben, zelfs als niemand er in gelooft. De economische klap zou te groot zijn als we het in één keer afschaffen. We zijn in een diepe valkuil gevallen en het gaat lang duren om er uit te komen.

PS. De eerste regel van uit kuilen klimmen is dat je moet stoppen met de kuil dieper graven. Iedere keer dat we iets naar bij MS, AWS, Google, etc. brengen graven we onze kuil dieper.
eheijnen 18 april 2025 10:20
Als CCV tot de kritieke infrastructuur behoort hoe kan het dan zijn dat een bedrijf van buiten de EU dit kan overnemen zonder dat daar eerst naar gekeken wordt?
wjn @eheijnen18 april 2025 10:38
Als CCV tot de kritieke infrastructuur behoort
Daar is dus geen antwoord op gegeven.

Maar als je morgen nergens meer kunt pinnen, heeft Nederland wel een probleem ...
(Betaalautomaten = BEA = "pinnen")
eheijnen @wjn18 april 2025 10:48
Juist omdat ze daar geen antwoord op geven concludeer ik dat dat zo is. Anders had men dat argument zeker gebruikt om de discussie te ontscherpen.
vrow @eheijnen18 april 2025 11:45
Nee, op zo'n vraag krijg je NOOIT antwoord.
In jouw theorie zeggen ze 'nee' als het niet zo is en 'geen antwoord' als het wel zo is. Dat zou mooi zijn.

Daarom is het antwoord op die vraag ALTIJD 'geen antwoord'.
Zelfs als je zou vragen of McDonald's tot de kritische infra wordt gerekend, krijg je 'geen antwoord' als antwoord.
drdelta @eheijnen18 april 2025 11:41
Van Dijk vroeg of het klopt dat CCV tot 'kritieke betalingsinfrastructuur' behoort, maar dat zegt Heinen niet.
Wie zegt dat CCV tot kritieke infrastructuur behoort? De minister van Financiën zegt dat klaarblijk niet.
kodak
@eheijnen18 april 2025 13:01
Die vraag kan je hoe dan ook stellen, zelfs als het onduidelijk is of een bedrijf bijzonder genoeg is.

Of iets mag hangt af van gestelde voorwaarden. Ik lees nergens in het nieuws dat er duidelijke voorwaarden zijn dat een overname niet mag. En zolang discussie over voorwaarden de voorwaarden zelf niet wijzigt blijft er waarschijnlijk nogal wat vrijheid over die niet zomaar meer beperkt kan worden.
oks @eheijnen18 april 2025 13:45
Goede vraag. Maar ja als je begint te brabbelen dat iets geheim is... Tja dan wordt het moeilijk om de feiten te achterhalen. Maar goed met feiten heeft deze regering -tegenwoordig bon ton- niet zoveel.
nemsiz @Caelestis18 april 2025 12:51
Wat een rare beredenering
Caelestis @nemsiz18 april 2025 12:57
En wat is de berekening dat Europe betaalverkeer in handen komt van de VS?

Moeten we nou echt iemand geloven die zegt dat de kans klein is? Je weet nu voor een feit dat die kans aanwezig is dus waarom de risico nemen?
Alxndr 18 april 2025 10:08
Ff advocaat van de duivel spelen, maar wat is een beetje betaaldata - die met een gerechtelijk bevel opgevraagd moet worden - vergeleken met de hoeveelheid persoonlijke data die men dagelijks 100% vrijwillig afstaat aan Amerikaanse bedrijven?

Hoeveel % van de Nederlanders betaalt tegenwoordig met een telefoon? En wat te denken van alle social media gebruikers? Dan heb ik het niet eens over wat ze posten, maar de hoeveelheid trackers en cookies die ze accepteren, (vooral dmv mobiele apps)

Maargoed, eigenlijk vind ik het ook onwenselijk in deze tijd dat nog meer zaken de oceaan over gaan. MEGA - laten wij die bedrijven over gaan nemen! :+ }>
StefanJanssen @Alxndr18 april 2025 10:33
Dus omdat 90% van de Nederlanders niets om privacy geeft moet de rest daar onder lijden?
Dat is wel een heel slecht argument om het toe te staan.
glennoo @StefanJanssen18 april 2025 10:58
Ik bedoel maar, is dit niet voor een groot gedeelte hoe ons zorgstelsel werkt? Hoeveel mensen lopen er niet te paffen en zich vet te vreten en denken ondertussen "niet mijn probleem", terwijl dit de staat en de belastingbetaler extra zeer doet in de portemonnee?
CAPSLOCK2000
@Alxndr18 april 2025 10:15
Ff advocaat van de duivel spelen, maar wat is een beetje betaaldata - die met een gerechtelijk bevel opgevraagd moet worden - vergeleken met de hoeveelheid persoonlijke data die men dagelijks 100% vrijwillig afstaat aan Amerikaanse bedrijven?
Betaaldata bevat ook zakelijke transacties en geld dat onze regering uitgeeft.
Het lijkt me niet handig als de Amerikaanse geheime dienst precies kan zien welke betalingen onze geheime dienst doet en aan wie. Nu zullen ze dat wel maskeren maar toch.

Of om het over een andere boeg te gooien... Wat zouden Amerikaanse toeristen er van vinden als precies duidelijk is wie er in welke coffeeshop of bordeel is geweest? Ik kan me goed voorstellen dat die dat liever niet laten registeren.
(Dat heeft overigens niks met de overname te maken, maar ik gevoelsmatig vertrouw de Amerikanen minder met dat soort data. Aangezien we het hier over een vertrouwenskwestie hebben is gevoel belangrijk).
Alxndr @CAPSLOCK200018 april 2025 10:36
Ok, dat perspectief van overheidsuitgaven had ik idd niet meegenomen, maar die toeristische drugsgebruikendehoerenlopers hebben gewoon een smartphone op zak met apps die ze toestemming tot tracking hebben gegeven?
...als precies duidelijk is wie er...
Voor wie moet dit duidelijk worden? De Amerikaanse overheid? Die kan zulke info toch al wel krijgen via Apple/Google (pay) en telecomproviders? En ten tweede, wat willen ze ermee doen dan, de voorbeelden die je geeft zijn gewone legale activiteiten.
CAPSLOCK2000
@Alxndr18 april 2025 10:57
Ok, dat perspectief van overheidsuitgaven had ik idd niet meegenomen, maar die toeristische drugsgebruikendehoerenlopers hebben gewoon een smartphone op zak met apps die ze toestemming tot tracking hebben gegeven?
Dat is ook wel weer zo, maar op grond van GPS-data kun je moeilijk zeggen of voor een coffeeshop stil hebt gestaan of ook echt iets gekocht hebt. Betaalgegevens maken dat helemaal duidelijk.
Of, ander voorbeeld, of je alleen op gesprek bent geweest bij een abortuskliniek of dat je ook de dienstverlening hebt gebruikt. (Dat is heleaas steeds relevanter voor veel Amerikanen).
Voor wie moet dit duidelijk worden? De Amerikaanse overheid?
De Amerikaanse overheid inderdaad.
Die kan zulke info toch al wel krijgen via Apple/Google (pay) en telecomproviders?
Nee, officieel niet, dat is precies het probleem. Het gaat om precies dezelfde wet. Al die data is op dezelfde manier beschermd. We kunnen op onze klompen aanvoelen dat de Amerikanen hun zin krijgen als ze het echt willen, sterker nog, we kunnen hun wetten lezen en weten dus precies wat er in staat. Als ze die betaalgegevens in kunnen zien dan kunnen ze (wettelijk gezien) ze ook bij de telecomdata en Apple/Google pay.
En ten tweede, wat willen ze ermee doen dan, de voorbeelden die je geeft zijn gewone legale activiteiten.
Dat activiteiten legaal zijn betekent nog niet dat iedereen het mag weten. Als ik ergens ga solliciteren hoeft mijn toekomstige baas niet te weten wat ik in mijn vrije tijd doe, ook al is dat legaal. De baas hoeft ook niet te weten wat mijn vorige salaris was, hoeveel geld ik nodig heb voor de hypotheek, of ik alimentatie betaal aan een ex, of ik contributie betaal aan een kerk, of ik lid ben van een politiek organisatie, etc...
(die baas kan de overheid zijn).
De VS doen ook niet moeilijk over bedrijfsspionage dus denk niet dat dergelijke info binnen de overheid blijft. Misschien krijgt je verzekeraar ook wel een kopietje.

Ik heb abortus toegevoegd omdat dit in steeds meer Amerikaanse staten verboden is, soms zelfs als je het in het buitenland laat doen.
drdelta @CAPSLOCK200018 april 2025 11:44
Of om het over een andere boeg te gooien... Wat zouden Amerikaanse toeristen er van vinden als precies duidelijk is wie er in welke coffeeshop of bordeel is geweest? Ik kan me goed voorstellen dat die dat liever niet laten registeren.
Je zou maar een Android telefoon/Google Maps op je telefoon hebben staan... ;)

Zelfs zonder bank betaling kun je dit soort informatie onttrekken. :*)
CAPSLOCK2000
@drdelta18 april 2025 12:00
Je zou maar een Android telefoon/Google Maps op je telefoon hebben staan... ;)

Zelfs zonder bank betaling kun je dit soort informatie onttrekken. :*)
Yup, niet doen dus.

Ik snap je smilies niet helemaal. Kop in nu jouw sarcastische punt in of vind je dat zelf geen probleem?
drdelta @CAPSLOCK200018 april 2025 14:33
Ik vind het een groeiend probleem, en vind het jammer dat kapitalisme voor staatszekerheid en privacy gaat.

En deze laatste ontwikkeling met een van de grootste betalingsverkeerverwerkers die in buitenlandse handen is (gekomen) een prima voorbeeld van hoe wij onze essentiële processen uit handen geven zonder echt oog te hebben voor de mogelijke impact daarvan.

Zou Amerika haar grootste betalingsverkeerverwerker aan de Russen, of Chinezen, verkopen? Vast niet. Waarom doen wij dan wel van dit soort fratsen..?

Smartphones, en veel grote apps, zijn ook allemaal Amerikaans/uit het buitenland.
kodak
@Alxndr18 april 2025 10:27
Ik lees niet dat de gegevens alleen met een gerechtelijk bevel verkregen kunnen worden. Dat is slechts een manier om het verder te verspreiden.
Het maakt het eerder de vraag waarop gebaseerd is dat de nieuwe eigenaar even goed of beter voor de bescherming zal zorgen dan de huidige. Dus niet slechts een overheid van buiten de EU. En daar lees is maar weinig over. Terwijl dat veel zorgelijker kan zijn. In de VS worden de eisen van de EU niet zomaar voorop gesteld door bedrijven. En toezicht en vooral handhaven is dan geen oplossing, omdat het dan al te laat is en het effect hiervan niet zomaar effecfief.
SJCE @Alxndr18 april 2025 12:24
Er is niks vrijwillig aan. Ik vraag mijn overheid al jaren om de wet te handhaven en die doet dat niet.
rjberg @Alxndr18 april 2025 16:30
Chanteermiddel. Een politicus kan onder druk worden gezet als betaaldata iets beschamends bevat. Ik denk dat de CIA dat ook zeker zou doen.
Antonius @Alxndr18 april 2025 18:48
Ff advocaat van de duivel spelen, maar wat is een beetje betaaldata - die met een gerechtelijk bevel opgevraagd moet worden - vergeleken met de hoeveelheid persoonlijke data die men dagelijks 100% vrijwillig afstaat aan Amerikaanse bedrijven?

Hoeveel % van de Nederlanders betaalt tegenwoordig met een telefoon? En wat te denken van alle social media gebruikers? Dan heb ik het niet eens over wat ze posten, maar de hoeveelheid trackers en cookies die ze accepteren, (vooral dmv mobiele apps)
Dat is een vrij opzichtige drogreden.
Wikipedia: Whataboutism

@StefanJanssen geeft nog een goed argument: ik kan prima iemand zijn die wars is van social media en tracking cookies etc zoveel mogelijk vermijdt. Evengoed kunnen ook mijn betaalgegevens via deze partij aan de overkant van de oceaan terecht komen. Dat kun je niet recht praten met anderen die via social media, tracking, apps etc wel hun hele hebben en houden bewust danwel onbewust op straat gooien.
Maargoed, eigenlijk vind ik het ook onwenselijk in deze tijd dat nog meer zaken de oceaan over gaan. MEGA - laten wij die bedrijven over gaan nemen! :+ }>
Na het eerste deel van je boodschap neem ik dit niet meer zo serieus. Het komt op mij over alsof je toch nog een wit voetje probeert te halen :/
The Zep Man
18 april 2025 09:39
Dat risico is volgens de minister niet groot. "

1) Zo moet deze entiteit zodanige banden met de Verenigde Staten hebben dat een Amerikaanse rechter persoonlijke jurisdictie over haar heeft.

2) Daarnaast is een bevel nodig van de Amerikaanse overheid dat aannemelijk maakt dat er een gegronde verdenking bestaat dat de gezochte communicatie daadwerkelijk bewijs zal opleveren van een strafbaar feit.

3) Daarnaast moet de EU-entiteit het gevraagde gegevensmateriaal in bezit, bewaring of onder controle hebben om onder het bevel te vallen.
"
1 en 2 kunnen zo omslaan in de onrustige VS. Daar kan je geen kansschatting op doen. 3 lijkt mij vanzelfsprekend in deze situatie.

Een "kleine" kans lijkt mij in deze situatie minder aantrekkelijk dan geen kans.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 18 april 2025 10:03]

M3m30 @The Zep Man18 april 2025 10:16
Amerika heeft geheime rechtbanken en wetten die diensten/bedrijven kunnen dwingen data af te staan en let wel; deze bedrijven mogen nooit melden zulke bevelen te hebben gekregen.
Daarnaast heeft Trump lak aan wetten en regels, hij negeert zelfs de hoogste rechtbank...
lenwar
@M3m3018 april 2025 10:49
Geheime rechtbanken? :)
Blijkbaar niet zo geheim als je daar vanaf weet, toch?
Sitethief @lenwar18 april 2025 11:10
Maar wel geheim wat er in die rechtbank gebeurt
M3m30 @lenwar18 april 2025 11:45
Het is een wonder dat dat gelekt is, maar... wat de precieze aanklacht is.. de eventuele bewijzen en de uitspraken etc etc etc. allemaal geclassificeerd tot Staatsgeheim - alles.
Sterker nog - voorbeeld; T-mobile US wordt verzocht via zulke wetjes verplicht gegevens van klant x over te dragen.
Dan MOET T dit verplicht doen, zonder.. ja zonder de desbetreffende persoon te informeren... dat mag dan niet.
Als T dit toch zou doen, dan kan T een miljarden boete krijgen of de huidige verantwoordelijke hoge pief kan zelfs voor JAREN in de gevangenis verdwijnen.
Men zegt vaak 'the land of the free' - maar zo vrij is Amerika ook onder Biden nooit geweest.
MulMonkey @lenwar18 april 2025 12:32
Ik denk dat @M3m30 het heeft over de "forced arbitration" die bedrijven mogen inzetten. Je mag dan niet meer naar een reguliere rechtbank, maar gaat via de leveringsvoorwaarden akkoord met een "derde partij" die zal beslissen over een geschil. Dat is dan vervolgens niet openbaar.
Cerberus_tm @MulMonkey19 april 2025 09:35
Ik denk eerder zoiets als de FISA-rechtbanken, volgens mij worden die veel gebruikt voor van alles wat de geheime diensten willen. Zo worden geheime bevelen uitgevaardigd waar bedrijven niets over mogen zeggen.
michelr @The Zep Man18 april 2025 09:42
Mislukte poging tot downplayen idd. Alle gemaakte afspraken zijn momenteel ook weinig waard, omdat deze - indien het uitkomt - worden genegeerd en gerechtelijke uitspraken hierover ook simpelweg worden genegeerd.

[Reactie gewijzigd door michelr op 18 april 2025 09:53]

Kees BOFH @The Zep Man18 april 2025 10:05
1. Mevrouw is meerdere keren in de USA geweest - we hebben dus jurisdictie
2. Mevrouw is actief bezig de USA te ondermijnen, onder andere door een groot handelstekort aan te houden en het negeren van presidentiele besluiten met betrekking tot inclusiviteit, sterker nog: ze is zelf een 'DEI hire'.

3. Graag zien we dus alle gegevens van mevrouw U. Von Der Leyen en iedereen in haar directe omgeving. En dit is een gesloten bevel, u mag met niemand hier over praten.
NoTechSupport @The Zep Man18 april 2025 10:32
Het risico is 100%. Onder Obama werd Merkel al afgeluisterd, het is duidelijk dat een rechter hier niet eens in tussenkomt. De geheime diensten hebben toegang tot alle transactiegegevens en de uitbaters van deze systemen zullen daar niet over mogen communiceren. We moeten niet naïef zijn.

Wat de minister hier zegt is: ik ga geen ruzie beginnen met een land dat als leider een narcist heeft aangeduid die buiten alle proportie op elke belediging kan reageren. Daarnaast zou het zo goed als onmogelijk zijn al onze transacties en persoonsgegevens af te schermen. Diegene die high profile zijn zullen al manieren hebben om hier rond te werken (anonieme kaarten, cash geld, ...).
mwesterl @NoTechSupport18 april 2025 10:41
Niet om de Amerikanen gelijk te geven, wij in Europa doen niet anders he. Ook wij (Europa) kennen de voorbeelden dat we vrienden afluisteren of dat er zaken zijn die geclassificeerd worden dat ze niet openbaar zijn.

Wat mij triggert is het dubbele. Als de Amerikanen/Russen/Chinezen (of ander voorbeeld) het doen is het per definitie fout. Als we het zelf doen boeit bijna niemand ernaar. Terwijl het naar mijn mening exact hetzelfde is. Of dat blijkt als je net een stapje dieper leest/zoekt blijkt dat de situatie echt anders was dan het korte artikel in de krant weergeeft.

En als aanvulling op mijn eigen deel:
Ik heb het over Europa, niet alleen de EU.

[Reactie gewijzigd door mwesterl op 18 april 2025 10:44]

mwesterl @trabant18 april 2025 14:37
Je begrijpt denk ik niet wat ik probeer duidelijk te maken. Het gaat mij om het dubbele moraal. De hypocrisie. Ik ga er tenminste maar niet vanuit dat je de hele wereld wil discrimineren die bijvoorbeeld met chopsticks eten.
trabant @mwesterl18 april 2025 14:46
Het bestek is overdrachtelijk bedoeld. De Amerikanen eten niet meer met mes en vork, maar schuiven hun Trumpburger zo naar binnen. Ik dicht de (West-)Europese diensten over het algemeen een greintje meer fatsoen toe. Vooralsnog.
devil-strike @trabant19 april 2025 12:14
Grapjas, die tijd is al jaar en dag weg.
feuniks 18 april 2025 10:47
Ik snap nog steeds niet dat Europa niet al lang een wet heeft gemaakt die:
a: verplicht dat data van Europeanen op servers in Europa komt te staan
en
b: dat die data niet gedeeld mag worden (uitgezonderd een aantal wettelijke verplichtingen waaronder bijvoorbeeld een juridisch onderzoek).
c: dat als data gedeeld wordt dat ergens centraal moet worden geregistreerd, zodat nagegaan kan worden of dat terecht was.

En ja, dat betekent dat er bedrijven zijn die moeten kiezen of ze zaken met de VS of met Europa willen doen.
Guru Evi @feuniks18 april 2025 12:21
Die wet is er met GDPR. Volgens de EU moet op vraag van een EU burger of overheid wereldwijd organisaties hun data afstaan aan de EU.

Het probleem is altijd het handhaven van wetgeving buiten je eigen jurisdicties.
DePruus 18 april 2025 09:46
Klopt, mooie intenties. Maar wat als dat wispelturige land ineens anders beslist? De EU moet voor een platform zorgen. Niet meer blind vertrouwen op iemand die je s-nachts wellicht de keel wil doorsnijden. Misschien niet vannacht,..maar slapen doe je niet meer zo gemakkelijk. Dat gevoel krijg ik hier in de goedgelovigheid. Hup, let op uw zaak!
The-Priest-NL 18 april 2025 09:47
Een beetje een antwoord van "Nothing to see here, move along"

Waarom wordt een overname (nog buiten of het inderdaad kritieke betalingsinfrastructuur is) goedgekeurd als de kans uberhaupt aanwezig is dat die data in handen kan komen van een buitenlandse mogendheid?

Helemaal als je kijkt wat er de afgelopen maanden allemaal gebeurt in de USA (in dit specifieke geval)

Soms echt het gevoel dat wij net als kikkers langzaam aan de kook worden gebracht om maar geen reuring te veroorzaken, dit tegenover dictatoriale regimes die er geen doekjes om winden.
DropjesLover 18 april 2025 09:47
Knoop de betaalgegevens van CCV aan de geanonimiseerde gegevens die banken mogen verkopen (van de EU regels PSD2) over betalingen en men kan weer profielen verder aanvullen...

Maar dat zou de VS nooit doen, die kans is klein.
Terwijl Musk alle gegevens van de verschillende overheidsdiensten (treasury, HR, etc) al gekopieerd heeft.

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