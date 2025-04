IT-fout veroorzaakt dubbele afschrijvingen bij BNP Paribas Fortis in België

Door een IT-fout is er woensdagmiddag bij sommige Belgische klanten van BNP Paribas Fortis twee keer geld afgeschreven van de rekening. Het gaat om ongeveer zeven procent van de transacties volgens de bank.

BNP Paribas Fortis is de fout aan het rechtzetten en verwacht uiterlijk donderdag de fout bij alle getroffen klanten te hebben hersteld, meldt HLN. Klanten hoeven hiervoor niets te doen volgens de bank, de fout wordt vanzelf rechtgezet.

Het gaat niet alleen om overschrijvingen, maar ook om betalingen in winkels of geldopnames bij de pinautomaat. Om hoeveel transacties of klanten het precies gaat, maakt de bank niet bekend. Een woordvoerder van BNP Paribas Fortis laat tegenover HLN weten dat ongeveer zeven procent van het totale volume dubbel is geboekt.