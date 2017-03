Door Bauke Schievink, zondag 5 maart 2017 09:33, 25 reacties • Feedback

Submitter: Nijl

Rabobank lijkt te kampen met een storing, waardoor bij sommige klanten bedragen dubbel worden afgeschreven. Waardoor de problemen door worden veroorzaakt is nog niet bekend, maar de helpdsk geeft aan de bedragen zo snel mogelijk terug te boeken.

De problemen lijken zich te concentreren rond afschrijvingen die worden gedaan bij klanten om de maandelijkse kosten voor hun betalingspakket te innen. Verscheidene klanten van de Rabobank hebben te kennen gegeven dat deze bedragen dubbel zijn afgeschreven, al lijkt dat niet bij iedereen het geval te zijn. Tweakers heeft kunnen verifiëren dat bij meerdere klanten inderdaad dubbele bedragen zijn afgeschreven.

Wie de klantenservice van de Rabobank belt krijgt te horen dat er sprake is van een storing. Meer informatie is echter niet bekendgemaakt, waardoor nog onduidelijk is waarom de kosten voor het betalingspakket dubbel zijn afgeschreven. Vooralsnog lijkt het erop dat er geen andere bedragen dubbel worden afgeschreven. Rabobank belooft de bedragen zo snel mogelijk terug te boeken.