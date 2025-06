Algemeen directeur van World of Warcraft John Hight verlaat Blizzard

John Hight, de senior vicepresident en algemeen directeur van de World of Warcraft-franchise, gaat weg bij Blizzard. Hight heeft twaalf jaar bij de studio gewerkt. Het is nog niet bekend wat de topman gaat doen na zijn vertrek bij Blizzard.

Hight heeft donderdag via socialmediaplatform X bekendgemaakt dat hij weggaat bij Blizzard. "Na twaalf ongelooflijke jaren bij Blizzard heb ik besloten om een nieuwe zoektocht te beginnen. Het was een moeilijke beslissing, maar ik heb het gevoel dat het nu een goed moment is om te vertrekken. Warcraft doet het uitstekend nu de franchise dertig jaar oud wordt", schrijft de ontwikkelaar. Het is nog niet duidelijk wie Hight zal vervangen nadat hij weggaat bij Blizzard.

John Hight. Bron: LinkedIn

John Hight kwam in 2011 bij Blizzard werken. Hij was de senior producer van de World of Warcraft-uitbreiding Mists of Panderia. Later werd hij de productiondirector voor Diablo III: Reaper of Souls, Legion en Battle for Azeroth.

Voordat Hight bij Blizzard werkte, gaf hij les in gameontwikkeling aan de Universiteit van Californië. De jaren daarvoor werkte hij voor verschillende studio's, waaronder Sony Computer Entertainment. Daar heeft hij onder meer bijgedragen aan de ontwikkeling van God of War 3, dat in 2010 verscheen voor de PlayStation 3.