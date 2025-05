Snapchat laat gebruikers berichten na verzenden aanpassen

Gebruikers van Snapchat kunnen binnenkort berichten die al verzonden zijn aanpassen. Dat kan tot vijf minuten nadat het bericht is verstuurd en alleen als de gesprekspartner nog niet heeft gereageerd. De nieuwe functie komt als eerste naar Snapchat+-abonnees.

De app krijgt daarnaast een optie om met kunstmatige intelligentie herinneringen aan te maken vanuit een gesprek. Door een bericht te sturen naar My AI, wordt binnen de app een herinnering en een aftellende klok aangemaakt, aldus het bedrijf in een aankondiging.

Wie Bitmoji gebruikt, kan voortaan zijn eigen digitale kleding ontwerpen voor zijn BItmoji. Snapchat zet daarvoor kunstmatige intelligentie in. Daarnaast wordt AI ingezet voor meer Lenses. Zo is er een Lens verschenen waarmee een Polaroid-achtige foto gemaakt wordt in de stijl van de jaren 90.

Gebruikers krijgen verder meer mogelijkheden om te reageren op vrienden. Zo wordt het mogelijk om met emoji te reageren op berichten in chats. Eerder kon dat alleen met Bitmoji. Wie zijn locatie deelt met vrienden, kan voortaan ook op de kaart reageren als een vriend in de buurt is. In dat geval is het mogelijk om via emoji aan te geven dat er gezwaaid wordt of om een hartje te versturen.