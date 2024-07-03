Snapchat krijgt Snaps die 0,25 seconden in beeld blijven

Snapchat krijgt de optie om Snaps te versturen die 0,25, 0,5 of 0,75 seconden in beeld blijven staan. Het minimum was tot nu toe 1 seconde. Bovendien kunnen betalende klanten een virtueel huis ontwerpen voor op Snap Map.

Beide functies komen alleen beschikbaar voor de ongeveer negen miljoen betalende abonnees van Snapchat, meldt het bedrijf. Het was al langer mogelijk om Snaps te versturen met een korte periode waarin de ontvanger die kan bekijken, maar die liepen tot nu toe van 1 tot 10 seconden. Waarom Snapchat de kortere periode mogelijk maakt, vermeldt het bedrijf niet.

Het virtuele huis dat betalende klanten kunnen maken, verschijnt op Snap Map en er zijn legio mogelijkheden voor aanpassingen, vermeldt het bedrijf. Een derde nieuwe functie is dat een huisdier als bitmoji in chats kan verschijnen naast de eigenaar.