Snapchat krijgt Snaps die 0,25 seconden in beeld blijven

Snapchat krijgt de optie om Snaps te versturen die 0,25, 0,5 of 0,75 seconden in beeld blijven staan. Het minimum was tot nu toe 1 seconde. Bovendien kunnen betalende klanten een virtueel huis ontwerpen voor op Snap Map.

Beide functies komen alleen beschikbaar voor de ongeveer negen miljoen betalende abonnees van Snapchat, meldt het bedrijf. Het was al langer mogelijk om Snaps te versturen met een korte periode waarin de ontvanger die kan bekijken, maar die liepen tot nu toe van 1 tot 10 seconden. Waarom Snapchat de kortere periode mogelijk maakt, vermeldt het bedrijf niet.

Het virtuele huis dat betalende klanten kunnen maken, verschijnt op Snap Map en er zijn legio mogelijkheden voor aanpassingen, vermeldt het bedrijf. Een derde nieuwe functie is dat een huisdier als bitmoji in chats kan verschijnen naast de eigenaar.

Snapchat, juli 2024Snapchat, juli 2024Snapchat, juli 2024

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 03-07-2024 13:52 69

03-07-2024 • 13:52

69

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Reacties (69)

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ASNNetworks 3 juli 2024 13:56
Waarom Snapchat de kortere periode mogelijk maakt, vermeldt het bedrijf niet.

Nou, ik kan je wel vertellen waarom: sex sells. Dit wordt primair gebruikt om pikante teasers te delen, simpel. "Content creators" kunnen hiermee weer sales opdrijven, waar Snapchat een percentage van pakt.

[Reactie gewijzigd door ASNNetworks op 22 juli 2024 14:13]

Qoine @ASNNetworks3 juli 2024 13:58
0,25 seconden is vrijwel niet bewust waar te nemen, dus als teaser lijkt het me weinig zinvol. Dat ze om die reden de 1-seconde snaps hebben ontwikkeld kan ik begrijpen, maar 0,25 gaat echt nergens over.
Coolstart @Qoine3 juli 2024 14:57
0,25 seconden is vrijwel niet bewust waar te nemen, dus als teaser lijkt het me weinig zinvol. Dat ze om die reden de 1-seconde snaps hebben ontwikkeld kan ik begrijpen, maar 0,25 gaat echt nergens over.
Het gaat wel ergens over. Je kan op 0,1 seconde of 100 miliseconden een afbeelding interpreteren. Ook studies wijzen uit dat we dat in minder dan 0,1 seconden kunnen doen. 13 milliseconden om precies te zijn. 0,25s = 250 milliseconden.

Omdat jij zo zeker bent van uw stuk zonder enig bewijs heb ik besloten het eens in een testsetting te zetten van 0,1 seconden, 0,2, 0,5 en 0,7. Ik neem gewoon Imovie en plaats een foto op 0,1 seconde (minder lukt niet in deze app) Je dit experiment zelf makkelijk reproduceren.

0,1 = Je kan duidelijke de categorie voelen, je weet dat het gaat over een auto, fiets, landschap. Het is zelfs mogelijk het merk van auto te herkennen. 0
0,2 seconden: Als je geluk hebt kan je bijvoorbeeld de nummerplaat herkennen. Kleur etc.
0,5 seconden: Je kan de details goed beschrijven.

0,25 seconden voor een teaser lijkt dus perfect mogelijk.

Als je wil weten wat 0,1 seconde is dan moet je deze video eens bekijken. Deze Geo guesser krijgt ook maar 0,1 seconde een beeld te zien en hij moet het land of locatie raden. Het kan dus perfect en doe het vooral zelf want ook zonder oefening kan je vrij eenvoudig zien over wat het gaat. Ideaal voor een teaser dus.
Qoine @Coolstart3 juli 2024 15:16
Ik wilde je plussen, maar dat mag niet als het een reactie is op een eigen reactie, dus maar even zo. Heel cool dat je de moeite neemt om dit uit te zoeken. _/-\o_ :)

Ik heb het zelf ook even uitgeprobeerd met Powerpoint, aangezien je daar slides automatisch met 0.25 seconde langs kunt laten vliegen. En ja, als je dat zo opzet, en de aandacht erbij hebt, dan krijg je zeker het algemene plaatje mee. Het helpt voor een objectieve meting niet zo dat ik het plaatje zelf heb uitgekozen natuurlijk, maar zeker mogelijk om te detecteren wat het is.

Ik heb er alleen geen vertrouwen in dat je er veel van meekrijgt als je er niet voor gaat zitten zeg maar. Dus als je gewoon op social media aan het scrollen/klikken bent en je niet weet dat er een plaatje/filmpje van 0,25 seconden langskomt. Deels door algemene aandachtsproblemen, maar ook bijvoorbeeld mensen die even opkijken of ze al bij hun tramhalte zijn, afgeleid door omgeving, duim die nog in de weg zit, notificatie die binnenkomt, allemaal factoren die afleiden van het hele korte bericht. Ik denk daarom dat de aandacht in de praktijk niet hoog genoeg is om dat soort berichten echt bewust mee te krijgen.

Als Snapchat van te voren aangeeft hoe lang een snap is, dan kan ik me voorstellen dat mensen dat wel zien, maar als je 5 snaps achter elkaar kijkt en daar zit er een van 0,25 seconden tussen, verwacht ik daar niet veel van gezien de ultrakorte tijd.

tl;dr Ik denk dat de praktijk te chaotisch is om een foto van 0,25 invloed te laten hebben. :)
Sjoeff @Qoine3 juli 2024 15:42
Het is ook niet de bedoeling om dit bewust mee te krijgen. Ze willen de gebruiker prikkelen, om vervolgens door te klikken.
Stoney3K
@Sjoeff4 juli 2024 09:57
Er zal ook een stukje 'subliminal messaging' mee spelen, dus dat je die korte snaps niet bewust mee krijgt maar ze wel in je onderbewustzijn binnen komen.
lorddusk @Qoine3 juli 2024 16:23
Reken er dan ook maar op dat je eerst 1 of 2 snaps krijgt van 5 seconden waarin verteld wordt dat de volgende snap extra spicy is en maar heeeeeel kort in beeld, dus ga er maar even goed voor zitten!!!
thefal @Qoine3 juli 2024 14:40
Geoguesser spelers zijn het niet met je eens :+

YouTube: rainbolt's BEST GUESSES on 0.1s rounds
megagorilla @Qoine3 juli 2024 14:05
MIT neuroscientists find the brain can identify images seen for as little as 13 milliseconds.
https://news.mit.edu/2014/in-the-blink-of-an-eye-0116
13 miliseconden is 0.013 seconden, dat is bijna 20 keer zo kort als jij beweert "niet bewust waar te kunnen nemen"

[Reactie gewijzigd door megagorilla op 22 juli 2024 14:13]

Qoine @megagorilla3 juli 2024 14:21
Heb je het hele stuk gelezen?

1. Labsetting
2. Werkt volgens auteurs omdat ze getraind worden met steeds hogere snelheden, dus niet zomaar een 13 milliseconden weergave.
3. Ze worden verteld om te letten op een specifieke setting en te benoemen of het plaatje die setting weergaf. Dat is iets heel anders dan het hele plaatje bewust in je opnemen.
4. Het gaat om "above chance" dus niet dat iedereen het detecteert, maar dat er gemiddeld meer dan 50% goede antwoorden worden gegeven.
5. In het artikel staat dat proefpersonen die meer dan 50% fout "ja" zei werden verwijderd van de deelnemersgroep omdat ze er vanuit gaan dat die mensen de instructies niet hadden begrepen. Dat is mogelijk, maar het vergroot wel het gevonden effect.

Concluderend: ja in een kunstmatige omgeving zijn er mogelijkheden om iets te detecteren, maar dit is geen bewijs dat in de praktijk teasen met 0,25 seconden zinvol is. Vandaar de "vrijwel niet bewust" waar te nemen, in plaats van volledig onmogelijk. :)
jdh009 FP ProMod @Qoine3 juli 2024 20:56
0,25 seconden kan zeker genoeg zijn om een snelle indruk te krijgen van wat er in een Snap te zien is, vooral als het om iets visueel herkenbaars gaat zoals een straat (zie voorbeeld van de Geoguesser elders onder dit artikel), een persoon (zeker als ze naakt zijn), of een ander eenvoudig object. Niet helemaal één op één over te nemen maar het stuk wat ik elders getypt heb over hoe het werkt met monitoren met hoge verversingssnelheden laat zeker zien dat je brein sneller is dan menigeen denkt. Het menselijk brein is namelijk bijzonder goed in het snel herkennen van alledaagse objecten en situaties, zelfs bij korte blootstellingstijden. O.a. door de saccadische oogbewegingen die je oog maken.
We detected image identity information as early as 60 ms, and size and position-invariant visual signals at 125 and 150 ms, respectively.
Met andere woorden:
60 ms: Het brein herkent het soort object (bijv. een hond, een auto) zeer snel na het zien van de afbeelding.
125 ms: Het brein kan het object herkennen, ongeacht de grootte van het object in de afbeelding.
150 ms: Het brein kan het object herkennen, ongeacht de positie van het object in de afbeelding.

Plaatje met de plaatjes en de tijden: https://journals.physiolo...rge/z9k0241322290002.jpeg

Bron: https://journals.physiolo...ull/10.1152/jn.00394.2013

[Reactie gewijzigd door jdh009 op 22 juli 2024 14:13]

kipppertje @Qoine3 juli 2024 14:38
0,25 is vrij lang hoor. Het verschil tussen een webpagina die in 100ms reageert en in 250ms is duidelijk merkbaar. 0,25 lang genoeg om waar te nemen wat er ongeveer op de foto staat, maar wel te kort om (alle) details te zien. Dat zal waarschijnlijk ook precies de bedoeling zijn.
Grrrrrene @kipppertje3 juli 2024 15:04
Ik heb wel eens begrepen dat het deel van het zicht dat daadwerkelijk beweging ziet superklein is, dus je zult van dat plaatje maar een heel klein stukje zien en de rest vult je brein in. Stel dat het, om het in het "sex sells" genre te houden, gaat om naaktfoto's, dan zul je naar bepaalde gebieden kijken waar je primair in geïnteresseerd bent, maar wat voor gezicht de gefotografeerde had, zul je niet hebben gezien. Je kunt dus heel freaky foto's laten zien, zonder dat degene die daar 250ms naar mocht kijken, dat door had.

En 250ms is lang, kort en alles daar tussenin. Net zoals 1m lang, kort en alles daar tussen is. Het ligt eraan wat er 1m lang is, of 250ms duurt. 250ms Is inderdaad lang genoeg om te merken dat iets hapert. Een frame dat in een film ineens 250ms blijft hangen is een enorme hapering in de verder vloeiende film. Input in een game die pas na 250ms wordt verwerkt (250ms lag dus), is onspeelbaar traag in bijna alle soorten games. Maar 250ms om een complete foto te hebben beoordeeld op "begeerlijkheid" is echt niks.
Jorrie @zath3 juli 2024 14:37
Jeetje, het is gewoon een normale discussie met goede argumenten. Waarom bemoei je je ermee als je toch niks in te brengen hebt?
zath @Jorrie3 juli 2024 14:50
Omdat het duidelijk geen goede argumenten zijn. Laten we even beginnen bij het idee dat wanneer een groot bedrijf als Snapchat features introduceert, dat die uiteraard helemaal worden uitgedacht en worden doorgetest. Als, zoals de OP zegt, die 0,25s niet te waarnemen zijn, dan zou Snapchat het natuurlijk niet introduceren, dan waren ze bijvoobeeld voor 0,33 seconden gegaan.

Dat gezegd hebbende, is natuurlijk aan de stijl van de reactie meteen te zien dat iemand op z'n pik getrapt is. Als iemand je een wetenschappelijk artikel geeft waarin staat dat je een factor 20 fout zat, kan je wel gaan proberen om op iedere slak zout te leggen - maar zelfs als een deel van je argumenten waar zouden zijn, ga je natuurlijk niet die factor 20 corrigeren.

Het feit dat je dan het artikel gaat lezen en gaat proberen om in een soort van opsomming de conclusie proberen te weerleggen, laat al zien dat het hier om een zwaar gekwetst ego gaat. Dat vind ik leuk om te zien, en leuk om aan te wijzen - omdat gekwetse ego's hier slecht tegen kunnen maar ze dat juist vaak wel nodig hebben.

Als laatste zijn de argumenten die hij aandraagt ook complete onzin. Klinkt natuurlijk leuk als je zegt dat iets in een "lab setting" is met de implicatie dat het daardoor speciaal is ofzo, maar uiteindelijk gaat het gewoon om een cognitief proces en is er echt geen verschil tussen iemand die op de bank thuis zit en iemand die in een lab zit in deze context. Toch wordt het aangedragen alsof het ertoe doet. Ook dat geeft aan hoe wanhopig deze persoon is om maar argumenten te verzinnen zodat 'ie z'n eerdere ontkrachte uitspraak kan proberen te redden.

Dus al met al - typisch voorbeeld van iemand die iets doms zei, daarop werd gewezen, en dat toen niet kon accepteren. Ik vind dat typisch en ongewenst gedrag en dus wijs ik het aan.
Grrrrrene @zath3 juli 2024 15:54
Ik vond het eigenlijk juist wel iets slims. De casus was dat er een "pikante foto" (mag je zelf invullen wat :P) langskomt en dat je in 0.25s kon zien of dat iets was waar je geld voor over had. Het onderzoek dat je aanhaalt gaat over hoe snel je hersenen iets kunnen identificeren. Daar komt de oermens om de hoek kijken die in een split second moet beslissen of iets een gevaar / bedreiging is of niet. Je zult dus direct zien of iemand kleding aan heeft en wellicht het geslacht kunnen bepalen, maar meer ook echt niet. Als je dus denkt dat iemand daarna een goed beeld heeft om de beslissing te maken geld uit te geven... Ik betwijfel het.

Het is gewoon een groot verschil of je moet zien of iets een tijger of een varen is, vs. details weten of iets aantrekkelijk is of niet.
Magicbas @zath3 juli 2024 14:55
Krijgt ongelijk op het internet. Spendeert buitensporig veel tijd om ongelijk recht te praten om zelfbeeld in stand te houden. Never change internet, never change.

:+
Magicbas @zath3 juli 2024 14:59
Vooruit, in plaats van de vorige copy/paste: Iets met een pot en een ketel
TheVivaldi @megagorilla3 juli 2024 15:04
Dat zal wel per persoon verschillen. Voor mij is 0,25 toch echt te weinig. Ja, als er groot een geslachtsdeel op staat, zal ik dat vast wel waarnemen, maar als het bijvoorbeeld een heel lijf is, dan kan ik na 0,25 echt niet zeggen “o, dat was die en die en ik zag dat en dat”.
kcRogue @TheVivaldi3 juli 2024 15:25
Dat lijkt dan ook het doel te zijn.
iqcgubon @Qoine3 juli 2024 14:09
1/4 van een seconde is langer dan je denkt. Meer dan genoeg tijd om te denken "owla, was dat nu een heel pikante foto? Toch maar eens doorklikken naar die OF pagina om meer te zien".
telenut @iqcgubon3 juli 2024 15:43
kan je die beelden ook publiek delen dan? DIe kan je dan nie rapporteren ook ?
jdh009 FP ProMod @telenut3 juli 2024 21:12
Daar ben ik eigenlijk ook wel benieuwd naar hoe ze dat gaan handhaven en hoe rapportage werkt. Iets herkennen is één ding, maar actief moderatie uitvoeren als je daar niet op voorbereid bent, is ambitieus. Nu kan een naakte vrouw in principe niet zoveel kwaad, maar er is genoeg te verzinnen waar je wel een 'trauma' aan kan overhouden na 0,25 seconden.
LankHoar @Qoine3 juli 2024 14:43
Je hoeft het ook niet bewust waar te nemen om wel het gewenste effect te bereiken. Zelfs 0,03 seconden heeft al invloed.

Ik kan me dus heel goed voorstellen dat 0,25 seconden erg interessant is qua advertentiemogelijkheden. Je vraagt er net iets minder voor dan een 1sec reclame, maar kan er wel 4x zoveel wegzetten. Dikke winst dus.

[Reactie gewijzigd door LankHoar op 22 juli 2024 14:13]

White Feather @LankHoar4 juli 2024 08:26
Heb je het artikel in je eigen link wel gelezen?
Later gaf Vicary toe dat zijn resultaten niet correct waren, maar verzonnen waren, om een nieuwe adverteertechniek uit te vinden.
Ander onderzoek naar de invloed van subliminale boodschappen op het koopgedrag van de consument hebben ook niet aangetoond dat deze effect hebben. Bijvoorbeeld een studie van onderzoeker D. Hawkins toonde aan dat mensen aan wie hij subliminaal het woord "Coke" liet zien, geen grotere drang hadden om Coca Cola te drinken.
Tevens gaven de resultaten van een ander experiment waar mensen een biermerk moesten kiezen na het zien van subliminale boodschappen, aan dat ook dit geen effect had.
Dus nee, die 0,03 seconden hebben dus geen invloed.

Later (2006) is er een ander onderzoek geweest en er kan sprake van beïnvloeding zijn.

https://www.scienceguide....ekeme-reclame-werkt-toch/
Oftewel, aldus Karremans, subliminale beïnvloeding werkt alleen als het aansluit bij de behoefte. Het heeft geen zin om ijsthee te slijten aan iemand die geen dorst heeft.

[Reactie gewijzigd door White Feather op 22 juli 2024 14:13]

Ryen @Qoine3 juli 2024 14:45
Zag ik dat nou goed? Toch even klikken.
JDx @Ryen3 juli 2024 15:37
Ik heb dat vaak met banners/reclame op websites, gaat dan wel niet altijd om 0.25 seconden, maar dan zie ik iets, klik ik het meteen weg, ho wacht, dat was best interessant? Ga je terug krijg je een andere banner.
Sjoeff @Qoine3 juli 2024 14:46
Dat is juist een perfecte teaser. Juist door het korter te maken wordt het onduidelijker wat je precies gezien hebt en wordt een gemiddelde gebruiker wellicht juist meer geprikkeld om verder te kijken. In een seconde tijd kun je meestal prima observeren om 'genoeg' van de foto gezien te hebben zonder dat je interesse hebt om verder te willen kijken.

Jouw brein registreert dit wel (onbewust). Denk aan ouderwetse reclame manieren dat ze één frame, tijdens een film bv, het woord 'cola' laten zien. Jij ziet dit niet met je ogen, maar onbewust registreren je hersenen dit wel.

Ik denk dat de achterliggende bedoeling hiervan is om iemand te prikkelen om een handeling uit te voeren en niet zozeer om een afbeelding/foto te laten zien. Het is een marketingtool. In principe wat @ASNNetworks zegt.
Oekol @Qoine3 juli 2024 16:11
Ooit tijd geleden in een lecture van Marketing dit zelfde ongeveer meegemaakt. Daar kwam aan bod dat je een foto in een filmpje kan stoppen (bijv. reclameblok) die zo kort is dat je hem niet ziet en toch jouw kan beïnvloeden.
Knijper1962 @Oekol3 juli 2024 19:07
Dat is subliminale beïnvloeding. Dat is naar mijn weten gewoon verboden.
Zat heel vroeger wel in speelfilms, waarna veel meer mensen opeens zin hadden in cola bvb.
Het zal hier wel net zo zijn, dat het niet meer als illegale beïnvloeding geldt.
Oekol @Knijper19623 juli 2024 19:27
Yes bingo! Volgens mij is het inderdaad ook verboden of werd het toen verboden in veel landen. Wat ik zo snel lees op internet is het in veel landen inderdaad verboden.
Today, the use of subliminal messaging is banned in many countries. Unsurprisingly, the United States does not expressly forbid the use of subliminal messages in advertisements, though their use does fall under federal law enforcement jurisdiction.
Stoney3K
@Knijper19624 juli 2024 10:01
Het is alleen verboden in 'traditionele' media. Op internet is het nog altijd vrij ongereguleerd, er zijn ook meer dan genoeg ad-banners die er gebruik van maken.
TomPé @Qoine3 juli 2024 17:01
Toch wel:
https://www.scienceguide....ekeme-reclame-werkt-toch/
dasiro @Qoine3 juli 2024 18:12
veel mensen die een full-front nude op 0.25s kunnen zien, maar niet snel genoeg een screenshot kunnen maken, tenzij je je scherm constant captured ;)
Madshark @ASNNetworks3 juli 2024 13:58
Dit inderdaad.
Al vraag ik me af wat het nut is, je kunt eenvoudig het scherm opnemen, en die 0.25sec vastleggen in een schermafdruk.
bn326160 @Madshark3 juli 2024 13:59
Als ik me goed herinner wordt de tegenpartij daarvan op de hoogte gesteld.
teek2 @bn3261603 juli 2024 14:13
Analog loophole + geroote Android devices?
SirQuack @teek23 juli 2024 14:38
Kan, maar Snapchat leunt stevig op Widevine L1. Die verliest je telefoon vaak als je 'm root, waardoor Snapchat dan niet meer draait of niet goed meer werkt.

Daarnaast was het ooit zo (naar herinnering) dat Snapchat 'm markeert als "gescreenshot" als de trust level niet hoog genoeg is, en de app dit dus niet kan uitsluiten.
The Zep Man
@SirQuack3 juli 2024 18:27
Kan, maar Snapchat leunt stevig op Widevine L1. Die verliest je telefoon vaak als je 'm root, waardoor Snapchat dan niet meer draait of niet goed meer werkt.
Heb je een bron voor dat Snapshat Widevine zou gebruiken?

Verder heeft Widevine geen invloed op de analogue hole.
SirQuack @The Zep Man4 juli 2024 13:32
Ik heb zelf ervaren dat Snapchat niet meer werkte nadat ik mijn telefoon had moeten rooten voor security updates. Toen bleek er iets met Widevine te staan.

Dit was wel enkele jaren terug, dus of ze nog steeds op die Widevine module rusten voor verificatie weet ik niet.
headphoneguy @teek23 juli 2024 18:33
Ingebouwde en 3rd party screen recorder blijkt op m'n stock telefoons altijd te werken zonder een melding te geven aan de tegenpartij. Een screenshot daarentegen wordt wel altijd opgemerkt. Misschien kan de app (wanneer die actief is) alleen het starten van een schermopname of screenshot detecteren. Ik start de schermopname voordat ik de app open en nadat ik de app afsluit dan stop ik de schermopname weer.
Stoney3K
@teek24 juli 2024 10:02
Of een camera die je op het scherm van de telefoon richt.
teek2 @Stoney3K4 juli 2024 10:51
Dat noemen we idd de "analog loophole", daaronder valt ook bijv het HDMI of Scart of wat dan ook signaal opnemen van netflix (bijv, of met een camera het beeldscherm, de zogeheten "cam" versies).
Stoney3K
@teek24 juli 2024 10:52
HDMI is nog digitaal en daarom nog te beveiligen, SCART uitgangen kun je nog op zwart gooien.

Maar het scherm van je televisie of telefoon is onmogelijk om te beveiligen omdat dat dezelfde manier is waarop je ogen het zien.
J Kortje @bn3261603 juli 2024 16:13
Scherm video op Android niet, op iOS wel. Screenshot in beide gevallen wordt de melding verzonden.
Tintel
@ASNNetworks3 juli 2024 14:31
Juist - alles voor de dopamine en dergelijke praktijken zijn dus gewoon manupilatie. Ik meen ook dat dit eigenlijk niet mag bij reclame [enkele frames inserten die iets specifiek afleidend laten zien].
locke960 3 juli 2024 13:55
Hopelijk krijgen ontvangers dan ook de optie om dergelijk onzin categorisch te weigeren?
HikariMisako @locke9603 juli 2024 13:59
Als niet-premium gebruiker heb je niet eens de optie om de permanent bovenaan je lijst staande snapchat AI uit te zetten of verbergen, dus ik denk dat die optie er niet gaat zijn.
Snapchat+ subscribers can unpin or remove My AI from their Chat Feed.
https://help.snapchat.com...emove-My-AI-with-Snapchat

[Reactie gewijzigd door HikariMisako op 22 juli 2024 14:13]

CAPSLOCK2000
3 juli 2024 14:08
Snapchat krijgt de optie om Snaps te versturen die 0,25, 0,5 of 0,75 seconden in beeld blijven staan.
Dat klinkt als Subliminal Messaging
Wikipedia: Subliminale boodschap

Dat is het (waarschijnlijk onjuiste!) idee dat je mensen kan beinvloeden door ze heel kort beelden te laten zien die zo snel voorbij flitsen dat je ze niet bewust waarneemt, maar wel onbewust. Althans, dat is de theorie, maar die lijkt niet op wetenschappelijk onderzoek te zijn gebaseerd.
P_Tingen @CAPSLOCK20003 juli 2024 14:42
Met geluid bestaat dat al: het Hidden Sound System.
Jiskefet liet dat jaaaaren geleden al zien
Draaksteker @P_Tingen3 juli 2024 15:41
Ik krijg trouwens ineens enorm trek in bier.
Tintel
@CAPSLOCK20003 juli 2024 15:15
Ja idd. Maar het kan wel genoeg zijn als dat het enige beeld is wat je ziet om naar meer te 'verlangen'. Zelfs een glimp opvangen van een 'trigger-beeld' heeft nu eenmaal effect.
Vexxon 3 juli 2024 14:09
Ik zie hier persoonlijk het niet van in, maar wellicht kan iemand dat toelichten.
De enige toegevoegde waarde die ik hier zie is voor adverteerders die op een ongemerkte manier hun merk onder de aandacht brengen. Maar wellicht ben ik nu iets te cynisch richting social media en adverteerders. (niet geheel onterecht)
kipppertje @Vexxon3 juli 2024 14:47
Ik denk dat het is om de drempel om pikante plaatjes te sturen te verlagen, en / of om meer mogelijkheid te hebben om te teasen.
SkyStreaker 3 juli 2024 14:10
Ik twijfel over of dit nou een goed idee is, dit lijkt mij iets bij de jeugd nog erger in de hand te kunnen werken. En we weten allemaal wat ik met "iets" bedoel. Begrijp mij niet verkeerd, de functie zelf is prima, maar vanuit mijn perspectief daagt dit nog meer uit tot ondeugdelijkheid en/of nog minder nadenken over oorzaak en gevolg.
Tortelli @SkyStreaker3 juli 2024 14:26
Dit is helemaal geen goed idee maar dat zal Snapchat een worst wezen. Hun enige doel is om de gebruikers zo lang mogelijk op hun platform te houden en er zoveel mogelijk geld aan te verdienen.
TV_NERD 3 juli 2024 14:40
En dit geeft vooral jonge, niet technisch onderlegde mensen, nog meer een vals gevoel van veiligheid. App dicht, screen recorder aan, bericht openen, screen recorder uit en je hebt je vieze plaatje alsnog vastgelegd zonder dat de ander daar weet van heeft.

Een ontzettend slechte ontwikkeling waar de gemiddelde viezerik weer van zal smullen.
ultimasnake @TV_NERD3 juli 2024 15:06
Werkt dat nog steeds bij Snapchat? Ik dacht dat dit soort apps doorgaans konden detecteren dat een screenrecorder aan stond en vervolgens dit of melden dan wel voorkomen dat er een opname werd gemaakt?
telenut @ultimasnake3 juli 2024 15:46
klopt, op de opname zie je volgens mij enkel zwart dan...
SinergyX 3 juli 2024 14:58
Nog meer reclame voor OF.

Dit waren al lang video's waar je een dame onder specifiek muziek wat 'werk' ziet doen, vervolgens in tune met muziek een kort plaatje van haar semi-naakt en vervolgens wee rnormaal.

En ja, we kunnen video's vertragen, frame by frame, er zal ongetwijfeld wel eens misbruik van worden gemaakt, maar in de basis blijft het doodsimpel: sex sells.
cosmo_roel 3 juli 2024 13:57
doet me denken aan die gast uit Fight Club
Walrave 3 juli 2024 16:53
"So when the snooty cat and the courageous dog with the celebrity voices meet for the first time in reel three, that's when you'll catch a flash of Tyler's contribution to the film.

Nobody knows that they saw it, but they did.

A nice, big cock.

Even a hummingbird couldn't catch Tyler at work."
MusicFrik 3 juli 2024 17:38
We leven ab-so-luut niet in een gehaaste samenleving (ja, sarcasme).. Waarom zou iemand binnen een halve seconde willen zien? Waar moet iemand zijn waarin 1 seconde te lang duurt?

Enige plek die ik me kan bedenken, achter het stuur en dus in het verkeer, is niet toegestaan

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