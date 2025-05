Amazon presenteert slimme wekker die op onbekende wijze slaap registreert

Amazon heeft op een eigen evenement de Halo Rise aangekondigd, een slimme wekker die op onbekende wijze bijhoudt hoe de gebruiker ademt. Het apparaat, ontworpen om naast het bed te staan, heeft geen microfoons of camera's.

Amazon Halo Rise

De Halo Rise, die dienst kan doen als wake-up light met een zonsopgangssimulatie, heeft in elk geval een lichtmeter, thermometer en vochtmeter om de condities in de slaapkamer bij te houden. Amazon zegt niet hoe het precies de slaap van de gebruiker bijhoudt, maar gezien de strenge plaatsingsinstructies gebeurt dat met ultrasone golven, de manier waarop Echo-speakers sinds vorig jaar waarnemen of er gebruikers in de ruimte zijn. Google gebruikt die techniek ook om slaap bij te houden op zijn tweede generatie Nest Hub.

Daarmee houdt de software de ademhaling bij om daaruit op te maken hoe de slaap is verlopen en wanneer gebruikers in lichte slaap zijn en dus het best gewekt kunnen worden als de tijd waarop de wekker is ingesteld nadert. De leds in de Halo Rise geven tot 400 candela per vierkante meter licht af. Het apparaat is ook bruikbaar als lichtbron die gebruikers via assistent Alexa kunnen bedienen.

Het is voor het eerst dat Amazon een dergelijk apparaat presenteert. De Halo Rise komt later dit jaar in de VS uit voor 140 dollar. Of en wanneer een release in Europa volgt, is nog niet duidelijk.