Providers in Europa bereiden zich voor op lange stroomonderbrekingen

Providers in onder meer Duitsland en Frankrijk bereiden zich voor op een scenario waarin er niet genoeg stroom is in een land. De meeste mobiele zendmasten hebben een back-up, maar die werkt vaak slechts een halfuur tot een paar uur.

Persbureau Reuters schrijft dat providers in Duitsland, Frankrijk, Italië en Zweden zich op die situatie voorbereiden, nu het onbekend is of er deze winter genoeg energie zal zijn in Europa. Daarbij is het volgens Reuters mogelijk dat netbeheerders in delen van landen de stroomtoevoer tijdelijk uitschakelen of beperken. Die situatie zou vooral in Frankrijk nijpend zijn, omdat het land deels afhankelijk is van kernenergie en er in de komende winter kerncentrales voor onderhoud tijdelijk dicht moeten.

De situatie komt door de onzekere toevoer van gas vanuit Rusland na de inval in Oekraïne in februari. Daardoor is er mogelijk niet genoeg stroom op te wekken om onder bijzondere omstandigheden aan de vraag naar stroom te voldoen. Het is onduidelijk hoe waarschijnlijk de scenario's zijn waarin netbeheerders de stroom uitschakelen of grenzen stellen aan hoeveel stroom bedrijven mogen gebruiken.

Providers proberen in diverse landen een uitzonderingspositie te krijgen, zoals onder meer ziekenhuizen hebben. Zendmasten hebben gemiddeld voor een halfuur stroom als back-up; bij sommige masten is dat iets meer. Behalve veel consumenten maken ook veel diensten gebruik van het mobiele netwerk, waaronder het openbaar vervoer, het betalingsverkeer en noodberichten. Het is onduidelijk of de scenario's van stroombeperking of stroomonderbreking er ook zijn voor Nederland en België. België heeft wel sinds jaar en dag een afschakelplan.