Amazon introduceert bolvormige Echo-speakers met processor voor machine learning

Amazon heeft een nieuwe generatie Echo- en Echo Dot-speakers aangekondigd. Deze hebben een bolvorm. De nieuwe Echo heeft onder andere een accelerator voor machinelearningtoepassingen zoals spraakherkenning. Ook is er een nieuwe Echo Show met scherm.

De nieuwe Echo heeft een 3"-woofer en tweeters die naar twee kanten gericht zijn. De speaker analyseert de akoestiek van de ruimte om de audio daar op aan te passen. De Echo ondersteunt Zigbee en Bluetooth Low Energy zodat ze als smarthomehub in te zetten zijn en dankzij Amazons Sidewalk-ondersteuning moet de verbinding met domotica-apparaten die Sidewalk ook ondersteunen vlot op te zetten zijn. Amazon Sidewalk is een vorig jaar geïntroduceerd protocol dat gebruikmaakt van het 900MHz-spectrum.

De Echo-modellen bevatten een door Amazon samen met MediaTek ontwikkelde co-processor, de AZ1 Neural Edge. Deze module is gericht op het versnellen van applicaties die van machine learning gebruiken en zo helpt de chip onder andere bij het snel afhandelen van spraakherkenning op het apparaat zelf. De aanwezigheid van de AZ1 maakt dat audiosignaal niet meer via clouddiensten hoeft te verlopen voor spraakherkenning. Amazon wil de processor in meer komende producten integreren. De Echo verschijnt voor 100 dollar in het zwart, wit en blauw.

Echo Dot en Dot Kids Edition

Amazon kondigde ook nieuwe kleine Echo Dot-speakers aan, die eveneens bolvormig zijn, waar de vorige generaties de vorm van een puck hadden. De nieuwe Dots hebben een 1,6"-driver en een tap-to-snooze-functie, die voorheen aan de Echo Dot with Clock voorbehouden was. Die klokversie met leds die de tijd aangeven verschijnt ook nu weer. Daarnaast komen er varianten voor kinderen met panda- en tijgerontwerp. De Echo Dots kosten 50 dollar, de versies met klok en de kinderversie 60 dollar.

Echo Show 10

Tenslotte kondigde Amazon de Echo Show 10 aan, een zogenoemd smart screen met 10"-scherm. Dit scherm roteert mee als de gebruiker converseert of iets kijkt en zich door de kamer begeeft. De 13-megapixelcamera met groothoeklens zorgt daarbij dat de persoon gecentreerd in beeld blijft. Net als de Echo heeft de Show 10 een AZ1-processor en ondersteunt het apparaat Zigbee en Bluetooth Low Energy. De Echo Show 10 verschijnt eind dit jaar voor 250 dollar.