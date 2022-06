Amazon Alexa gaat 'skills' aanraden op basis van commando's gebruikers

Amazons digitale assistent Alexa gaat 'skills', apps voor zijn assistent, aanraden op basis van commando's van gebruikers. Op die manier wil Amazon ervoor zorgen dat gebruikers beter krijgen wat ze willen, terwijl ontwikkelaars meer gebruikers voor hun skill zouden moeten krijgen.

Voorbeeld van adviesfunctie Alexa

De adviesfunctie staat al live voor Alexa-gebruikers in de Verenigde Staten, meldt Amazon. De software probeert gerelateerde skills aan te raden op basis van eerder geleerde relaties of zaken die veel gebruikers na elkaar doen. Zo zouden veel gebruikers eerst vragen hoe lang thee moet trekken om vervolgens een timer te zetten. De software leert dan om aan te bieden om een timer te zetten na een vraag hoe lang thee moet trekken.

Omdat ontwikkelaars allerlei informatie invullen bij publicatie van hun skills, kan de software die gebruiken om relaties te leggen met vragen van gebruikers om zo 'latente behoeftes' te vinden. Daarbij kijkt Alexa onder meer hoe vaak gebruikers iets lijken te hebben aan die skill op dat moment, om die skill in diezelfde context vervolgens vaker te adviseren.

Het ontdekken van apps of skills voor spraakassistenten is een belangrijke hobbel voor gebruik; er is geen visuele of hoorbare indicatie dat bepaalde apps of skills bestaan, waardoor gebruikers er niet van weten of niet onthouden dat ze er zijn. Het proberen te raden van latente behoeftes moet gebruikers helpen om skills te ontdekken. Amazon biedt zijn Echo-speakers wel aan in de Benelux in een 'internationale versie', waarbij bepaalde functies zoals shoppen via stemcommando's niet werken. De digitale assistent werkt niet in het Nederlands.