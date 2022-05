Amazon opent dit jaar bezorgcentrum in Antwerpen

Amazon bouwt een eigen bezorgcentrum op een bedrijventerrein in Antwerpen. De locatie krijgt pakketten aangeleverd via sorteercentra in Frankrijk en Duitsland en laat deze vervolgens afleveren bij klanten in en rond Antwerpen.

Het gaat om het eerste sorteercentrum van Amazon in België. Het bedrijf laat het bouwen op bedrijventerrein Blue Gate. Het sorteercentrum creëert 50 vaste banen en krijgt een omvang van 8438m², waarvan 5764m² opslagruimte en 2157m² kantoorruimte. Daarnaast komt er een parkeergebouw met vijf verdiepingen van elk 8000m².

Dat meldt vastgoedbedrijf Montea, dat verantwoordelijk wordt voor de bouw. Montea ontwikkelde eerder het sorteercentrum van Amazon op Schiphol. Volgens de Gazet van Antwerpen neemt Amazon het leveringscentrum eind 2022 in gebruik. Lokale transportbedrijven vervoeren de pakketten vanaf het centrum naar de klanten in de regio. Tot nu toe vervoert Bpost de pakketten voor Amazon in België.