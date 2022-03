Europese Rekenkamer: EU-instellingen onvoldoende voorbereid op cyberaanvallen

De Europese Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de paraatheid van Europese instellingen tegen cyberaanvallen en concludeert dat deze onvoldoende is. Volgens de Rekenkamer moet er nauwer worden samengewerkt tussen verschillende autoriteiten om de veiligheid te waarborgen.

De Europese Rekenkamer publiceert een nieuw rapport waarin het stevige conclusies trekt over het 'paraatheidsniveau' van EU-organen. Volgens de Rekenkamer hebben de bestuurlijke organen van de EU hun cyberveiligheid niet op orde en moeten er snel nieuwe regels komen voor de instituten. De Europese Rekenkamer adviseert de Europese Commissie om bindende regels op te stellen voor EU-organen als het gaat om cyberveiligheid.

Volgens het rapport van de Rekenkamer zijn het aantal aanvallen meer dan vertienvoudigd sinds 2018. In de afgelopen twee jaar zouden in elk geval tweeëntwintig instellingen zijn getroffen door een aanval. In sommige gevallen duurde het soms weken of zelfs maanden voor alles weer naar behoren werkte. Als voorbeeld noemt de Rekenkamer de aanval op het Europees Geneesmiddelenbureau die begin 2021 plaatsvond.

In het onderzoek zijn vijfenzestig instellingen bevraagd over hun beleid omtrent cybersecurity. Zo is er onder andere gevraagd naar welke maatregelen er worden genomen om het bewustzijn over cyberveiligheid te vergroten. Daaruit bleek onder andere dat minder dan een derde van de organisaties speciale trainingen heeft voor IT-managers die systemen beheren met gevoelige informatie.

Bron: Europese Rekenkamer

De organisaties is ook gevraagd wat de voornaamste drempels zijn bij het invoeren van betere cybersecuritymaatregelen. Het vinden van bekwaam personeel wordt als belangrijkste drempel genoemd. Ook speelt een beperkt budget mee. Het hele rapport is terug te lezen op de website van de Europese Rekenkamer.