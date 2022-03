Apple en Google maken digitaal betalen via omweg voor Russen onmogelijk

Google en Apple hebben een manier om te kunnen betalen met Apple Pay en Google Pay via Russische betaalkaarten afgesloten. Het was een van de weinige manieren voor Russen om nog via Google en Apple te betalen.

Google en Apple hebben ondersteuning voor de Russische Mir-betaalkaarten stopgezet. De kaarten, die in 2014 in het leven geroepen werden door de centrale bank van Rusland en ondersteund worden door 150 banken in de Russische federatie, konden gekoppeld worden aan Apple en Google Pay-accounts voor online betalingen. Begin maart zetten zowel Apple als Google online betalingen stop en Apple maakte het helemaal onmogelijk om in het land met Apple Pay te betalen.

The Wall Street Journal schrijft dat Apple en Google-moederbedrijf Alphabet de banden heeft verbroken met Mir. Apple heeft Mir-kaarten uit de lijst met opties gehaald voor betalingen en Google heeft een pilot voor betalen met Mir-kaarten in Rusland stopgezet. Russische banken hebben klanten hiervan op vrijdag op de hoogte gebracht. Hierdoor is het voor veel Russen niet langer mogelijk om digitaal te betalen via beide diensten. Digitale betalingen doen wordt voor Russen zo steeds lastiger, al is het nog steeds mogelijk om Visa en Mastercard te gebruiken, want deze zijn beschermd via afspraken uit 2015.

Begin maart kondigde Apple aan dat het de verkoop van producten in Rusland zou staken vanwege de inval in Oekraïne. Verschillende andere grote techbedrijven kondigden ook beperkingen aan in Rusland. Zo is Spotify niet meer te bereiken in Rusland, stopten onder meer Microsoft, LG, Nintendo, Sony, Ubisoft, en Samsung de verkopen in Rusland en nam Amazon geen nieuwe AWS-klanten uit Rusland en Belarus meer aan. Begin maart publiceerde Tweakers een overzicht van de stappen die techgiganten hebben gezet naar aanleiding van de oorlog om Oekraïne.