Overheid stopt met berichtendienst gevangenen wegens gebrek aan controle

Het ministerie van Justitie en Veiligheid stopt met eMates, een commerciële dienst waarmee gevangenen berichten van mensen buiten de gevangenis kunnen ontvangen en antwoord terug kunnen sturen. Er is een risico op misbruik voor criminele activiteiten.

De Dienst Justitiële Inrichtingen stopt voorlopig met eMates nadat het Openbaar Ministerie zorgen uitte over de berichtendienst. Dat meldt de minister voor Rechtsbescherming Weerwind. Gevangenissen maken gebruik van de commerciële dienst eMates om gedetineerden de mogelijkheid te geven berichten uit te wisselen met personen buiten de gevangenis.

Via een account bij eMates kunnen vrienden en familie van gedetineerden e-mailberichten naar hen sturen. Een medewerker van de Dienst Justitiële Inrichtingen print deze uit en geeft deze aan de gevangenen. Via antwoordvellen kunnen die in sommige gevallen reageren: De DJI scant deze in en verstuurt deze per e-mail naar eMates. De communicatie heeft dezelfde status als fysieke post. Volgens eMates gaat het om meer dan tweehonderdduizend berichten per jaar.

Het OM waarschuwt dat er geen contractuele afspraken tussen DJI en eMates zijn en dat zicht op het systeem ontbreekt. Zo is onduidelijk hoe het zit met de verwerking van persoonsgegevens, wie bij eMates toegang heeft tot gegevens en of er waarborgen bestaan tegen ongeoorloofde toegang tot de data.

Bovendien maakt het OM zich zorgen over de hoeveelheid berichten die gevangenen versturen. Zo zou het bij sommige personen om tientallen berichten per dag gaan. "Als het aantal e-mailberichten niet gelimiteerd is en er, zoals nu via eMates, een grote hoeveelheid ongescreend digitaal berichtenverkeer met de buitenwereld kan plaatsvinden, levert dat volgens het OM een aanzienlijk risico op van voortgezet crimineel handelen binnen de penitentiaire inrichting", aldus de minister.

DJI heeft voor de Extra Beveiligde Inrichting geprobeerd een limiet in te stellen, maar de Raad voor Strafrechttoepassing en Jeugd verklaarde deze beperking ongeoorloofd. Een onafhankelijke partij gaat onderzoek doen naar het gebruik van eMates en in ieder geval tot dat onderzoek is afgerond, blijft de dienst niet beschikbaar voor gevangenen.