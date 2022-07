Minister: uitzetten 2G en 3G mag niet leiden tot verminderde bereikbaarheid 112

De verwachte uitschakeling van 2G- en 3G-netwerken in de komende jaren mag niet leiden tot een verminderde bereikbaarheid van 112 in Nederland, zo heeft minister Micky Adriaansens gezegd. Dat risico is er momenteel wel, zo schrijft zij.

Om te voorkomen dat het uitschakelen van 2G en 3G leidt tot problemen, gaat de minister met marktpartijen in gesprek, schrijft Adriaansens in een Kamerbrief. In Nederland gaat het vermoedelijk om de providers. Op dit moment heeft elke provider nog een 2G- of 3G-netwerk in de lucht.

Het verschil is dat circuitgeschakeld bellen via 2G en 3G gaat via beter geïmplementeerde standaarden dan via 4G en 5G. Bij 4G gaat het om VoLTE, een standaard die wereldwijd op veel verschillende manieren is ingezet. Daardoor moeten telefoonmakers voor elke provider apart software schrijven om bellen mogelijk te maken. Dat geldt ook voor bellen met nooddiensten. Als de ondersteuning voor een provider niet in de firmware zit, is contact met nooddiensten onmogelijk. Bij 2G en 3G is aparte ondersteuning per provider niet nodig.

Het probleem daarmee is volgens de minister dat niet iedereen contact kan krijgen met 112 via 4G en 5G. "Echter, niet alle mensen hebben al een toestel dat het bellen via 4G ondersteunt. En ook niet alle fabrikanten van onderdelen voor toestellen zijn even ver in het ondersteunen daarvan in toestellen die 4G en 5G ondersteunen." Daar komt bij dat toestellen VoLTE vaak alleen regionaal ondersteunen, waardoor veel reizigers die in Nederland komen zonder 2G of 3G geen 112 kunnen bellen, terwijl Nederlandse toeristen elders moeite kunnen hebben met nooddiensten bereiken. Dat is nu al het geval in de VS, waar Nederlanders in sommige gevallen geen 911 kunnen bellen.

Adriaansens schrijft erover nadat VVD-Kamerlid Queeny Rajkowski daar vragen over stelde. Dat gebeurde nadat Stratix-analist Rudolf van der Berg op diverse manieren aandacht voor het probleem heeft gevraagd. Providers zijn van plan in de komende jaren alleen nog 4G en 5G aan te bieden. Zo zet KPN volgens planning 2G uit in 2025. Tweakers schreef vorig jaar al over waarom we nog niet zonder 2G of 3G kunnen en welke problemen dat veroorzaakt met 112.