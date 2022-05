ACM: 112 is nu bij alle Nederlandse providers te bereiken via VoLTE en VoWIFI

Alle Nederlandse telecomproviders hebben het noodnummer 112 bereikbaar gemaakt voor klanten die met 4G of wifi bellen. Dit is sinds afgelopen juli verplicht. De ACM merkt op dat telefoons wel een update moeten krijgen, voordat ze met VoLTE of VoWIFI 112 kunnen bereiken.

Hoewel de bereikbaarheid van 112 via 4G en wifi sinds juli vorig jaar verplicht is, bleek eind vorig jaar dat dit niet bij alle telecomproviders het geval was. De Autoriteit Consument en Markt sprak de telecomaanbieders daarop aan. Nu zegt de ACM dat het alarmnummer bij alle aanbieders te bereiken is via VoLTE en VoWIFI.

Dit betekent niet dat alle Nederlanders via 4G en wifi toegang hebben tot 112. De telefoons moeten dit namelijk ook ondersteunen; iets dat bij 'de meeste mobiele telefoons' nog niet het geval is. De ACM roept telefoonfabrikanten daarom op om de besturingssystemen van telefoons te updaten om 112 ook via 4G en wifi bereikbaar te houden.

De bereikbaarheid van 112 via 4G en wifi is belangrijk, omdat providers in de komende jaren hun 2G- en 3G-netwerken willen uitfaseren. Hoewel VoLTE een betere geluidskwaliteit biedt dan 3G en 4G, moet elke telefoon per telecomprovider geconfigureerd worden, voordat VoLTE op een specifieke telefoon werkt. Tweakers schreef eerder een achtergrondartikel over de problemen van VoLTE, waarin de bereikbaarheid van 112 ook wordt besproken.