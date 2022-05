Corsair introduceert K70 RGB Pro-toetsenbord met 8kHz-pollingrate voor 200 euro

Corsair introduceert een RGB Pro-variant van zijn mechanische K70-toetsenbord en deze komt beschikbaar voor een prijs van 200 euro. Het toetsenbord biedt onder andere een pollingrate van 8kHz.

De Corsair K70 RGB Pro behoudt grotendeels het ontwerp van de K70 en voegt daar net als bij eerdere varianten zoals de K70 RGB TKL van vorig jaar rgb-verlichting aan toe. De K70 RGB Pro heeft in tegenstelling tot de RGB TKL echter een numpad en is geen tenkeylessvariant.

De Pro-aanduiding moet het toetsenbord tegenover de K70 RGB MK.2 waarschijnlijk verdienen met zijn pollingrate van 8kHz. Deze waarde geeft aan dat het toetsenbord 8.000 keer per seconde input doorgeeft aan de pc. Dit moet de latency minimaliseren, maar het is de vraag wat gebruikers hier in de praktijk van merken. Intern registreert het toetsenbord toetsaanslagen op 4kHz. Deze relatief hoge pollingsnelheden zijn mogelijk door de aanwezigheid van het realtime besturingssysteem Axon op de microcontroller van de K70 RGB Pro.

Wat schakelaars betreft is er de keuze uit Cherry MX Red, Blue, Brown, Silent Red en Speed Silver en de verbinding verloopt met een los te koppelen kabel met USB-C-aansluiting. Eerdere Corsair-toetsenborden hadden vaak een dikke vaste kabel. Bovendien is er nu een standaard layout voor de toetsen zodat je makkelijk custom keycaps kan monteren. Met Corsairs iCUE-software is de verlichting te bedienen en er is 8MB aan opslag aanwezig om 50 profielen te kunnen huisvesten.

Corsair meldt dat de K70 RGB Pro vanaf 13 februari in de VS beschikbaar is en wereldwijde beschikbaarheid in maart volgt. Op de Duitse site noemt het bedrijf een prijs van 200 euro.